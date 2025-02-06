6 Şubat depreminin acı yıl dönümünde kentsel dönüşüm

06 Şubat depreminin acı yıl dönümünde, ülkemizdeki deprem gerçeğini unutmadan, deprem riskine karşı bilinçlenmeli ve tedbirleri hızlıca almalıyız.

Kentsel dönüşümde kamu yararı ve insan hayatı esas alınarak binaların yenilenmesi sağlanmalıdır. Kentsel dönüşüm asla rant sağlama aracına dönüşmemelidir.

Unutmamalıyız ki depremler değil, güvensiz yapılar ve çarpık kentleşme can kayıplarına neden olmaktadır.

İstanbul’daki imar planı değişikliklerinin, deprem gerçeği göz önünde bulundurularak acilen yenilenmesini bekliyoruz. Merkezi İstanbul Bakırköy’de bulunan bir dernek olarak, Bakırköy’ün kentsel dönüşüm sorununun bir an önce çözülmesini ve imar planı değişikliğinde Bakırköylülerin taleplerinin dikkate alınmasını istiyoruz.

06 Şubat depreminde, memleketim Osmaniye başta olmak üzere, depremin etkilediği birçok yerde dostlarımızı, arkadaşlarımızı, akrabalarımızı, çok sevdiklerimizi kaybettik.

Depremde hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyoruz. Acıları, acımızdır.

Saygılarımla,

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)