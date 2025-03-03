Hazır giyimde beden numaraları

Bildiğiniz üzere, satışa sunulan hazır dış ve iç giyimde S, M, L, XL, XXL olarak sıralanan temel beden numaraları bulunmaktadır. Pantolon, ceket ve takım elbise gibi hazır giyim ürünlerinde ise 46, 48, 50, 52 ve 54/6 drop veya 54/4 drop gibi beden numaraları mevcuttur. Son yıllarda “slim fit” kalıpların ortaya çıkmasıyla birlikte, aynı beden numaralarının daha dar kesimleri üretilmeye başlanmıştır.

Günümüzde, hazır giyim kıyafetlerinde beden numaralarının standartlarının kaybolduğunu söyleyebiliriz. Kişilerin fiziki ölçüleri değişmediği halde, farklı markalarda aynı beden numarası daha dar veya geniş olabilmektedir.

Örneğin, her zaman 54/6 drop takım elbise giyen ve fiziki ölçüleri değişmeyen bir kişi, markaya göre 54/6 drop takım elbisenin dar veya geniş geldiğini görebilmektedir. Aynı şekilde, her zaman XL beden tişört kullanan bir kişi, markaya göre XL bedenin geniş veya dar olmasıyla karşılaşabilmektedir.

Bu durum, kıyafetlerinizi mağazada deneyerek satın aldığınızda sorun teşkil etmemektedir. Ancak, son yıllarda e-ticaretin yaygınlaşmasını göz önünde bulundurursak, internet üzerinden yapılan alışverişlerde önemli sorunlara yol açmaktadır. Bu durum, tüketici memnuniyetsizliğine, gereksiz kargo iade süreçlerine ve iade kabul etmeme gibi tüketici mağduriyetlerine neden olmaktadır. Tüketicileri, tercih ettikleri markaların beden kalıpları hakkında bilgi sahibi olmaya zorlamaktadır. Oysaki temel referans beden numaraları olmalıdır.

Dünyada ve ülkemizde e-ticaretin hızla yaygınlaştığı gerçeği göz önüne alındığında, hazır giyim üretiminde beden numaralarında standart sağlanması yararlı olacaktır. Bu konuda bir yönetmelik düzenlenmesine ve denetim mekanizmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Ayrıca, internet üzerinden yapılan alışverişlerde kıyafetin yanlış beden numarasıyla gönderilmesi veya doğru beden numarası gönderilse bile kıyafetin standarttan sapması (beklenen faydayı sağlamaması), ayıplı mal kapsamına girmektedir. Bu durumda, tüketiciler 14 günlük yasal cayma hakkını kullanmamış olsalar bile, ayıplı mal kapsamında iade ve değişim gibi yasal haklarını kullanabileceklerini unutmamalıdır.

Hazır giyim üreticileri ile esnaf ve ticaret odaları başta olmak üzere, kamu ve özel sektör yetkililerinin dikkat ve değerlendirmesine sunarız.

Saygılarımızla,

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)