Adrasan… Antalya’da gizli kalmış cennet

Turi zm cenneti Antalya, her sene olduğu gibi bu senede tatilcilerin en popüler noktası. Bizler de sizler için Antalya’da farklı bir tatil bölgesi bulduk. Adrasan…

Burası gerçekten gizli cennet. Antalya merkeze 88 km uzaklıkta bulunan ilçe tam bir doğa harikası.

Adrasan aile tatili yapılabilecek harika bir ilçe. İlçede birçok konaklama yapabileceğiniz tesis bulunmakta. Sahil şeridi boyunca restoran alanları konumlandırılmış durumda. İlçede deniz oldukça temiz ve bakımlı. Burada en popüler aktivite tekne turu. Sahil şeridi boyunca birçok tekne turu firması ile karşılaşabilirsiniz. İlçedeki Teknelerin 20 kişilikten 200 kişi kapasiteli gibi oldukça farklı seçenekleri bulunmakta.

Sizlere Adrasan’ı daha detaylı tanıtmak adına, ailece Adrasan a gitme planı yaptık. Ve otel arayışına girdik. Araştırmalarımız sonucunda Likya Adrasan Otel i bulduk. Yorumlarda ilçenin en popüler tesisi olduğu ifade edilmiş. , Otele gitmeden önce sahibi Kaan Bey ile telefonda görüştük ve bizim için harika iki günlük tatil programı hazırladı. Otel aile şirketi olarak işletilmekte. Tatil rahatlığına dair aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Ailenize özel kalacağınız odanız gerçekten tertemiz. Yarım pansiyon olan otel, sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri ile size muhteşem tatlar sunmakta. Otel kendine ait organik bahçe alanına sahip. Yemekte yediğiniz her türlü sebze ve salata malzemesi bu bahçede yetişmekte. Tesisin oldukça geniş bahçe alanında konumlandırdığı hamaklarda gerçekten tüm yılın yorgunluğunu atabilirsiniz. Çocuklarınız günün geç saatine kadar bahçede vakit geçirebiliyor.

Likya Adrasan Otel tüm misafirleri içinde gerçekten büyük bir ayrıcalık sağlayıp, otel bünyesinde tekne turu hizmetini dahil etmiş. Sabah kahvaltınızdan sonra saat 9.30 da Likya Adrasan Tekne turuna dahil olabiliyorsunuz. Tekne turu sizlere iki seçenekte sunuluyor. Koylar tekne turu ve Su ada tekne turu. Benim tavsiyem her iki tekne turuna da katılmanız. Tekne ortamı gerçekten hem çok eğlenceli hem de çok kalabalık olmadığı için size özel tur hissi sunuyor. Tekne içerisinde yediğiniz balıklar, salatalar ve mezeler gerçekten mükemmel. Tekne kaptanı Enes Bey tüm misafirleri ile çok ilgili. Çaldığı müzikler ile tekne gezisi boyunca eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Yüzme keyfi için bolca vaktiniz oluyor. Saat 17.00 a kadar süren turda çay saati ve meyve saati günün yorgunluğunu atmanıza yardımcı oluyor.

Bu yaz kısa bir tatil planınız varsa Adrasan’a bir şans vermelisiniz. Tesis aramanıza hiç gerek yok rahatlıkla Likya Adrasan Otel de Kaan Bey’ i ziyaret edebilirsiniz. Sizin için harika tatil programı hazırlayacaktır.

Adrasan’a gittğinizde mutlaka yöreye ait olan Nar suyunun tadına bakmayı unutmayın. Özel sıkımı yapılan nar suyu sıcak havanın en popüler buzlu içeceği. Otelde rahatlıkla bulacağınız organik nar suları günün her saatinde serinlemek için harika içecek. Tesisten ayrılmadan önce el yapımı reçellerden almayı sakın ihmal etmeyin. Şimdiden hepinize iyi tatiller.