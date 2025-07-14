Pendik Marina’da Serin Bir Yaz Akşam Üstü

Yaz akşam üstü serinliğinde Pendik marina da bulunan bir kafe de hem biraz deniz havası alayım hem de bir şeyler içmek için geldim. Kafe konumu tam da marina giriş kapılarına bakıyordu. ,,

Önce bir çift kimliklerini okutup içeri geçtiler, yelkenli tekneleri varmış burada , belli ki teknede yaşıyorlar . Hani hepimizin hayal ettiği yaşam onlarda. ,

Daha önce de Usturmaçalı Kız ( youtube da takipçisi olduğum ) ile tanışmıştık.

Kotor da bizi ailecek ağırlamıştı. Teknelere meraklı eşim ile birlikte Montenegro ya geldiklerini duyunca atlayıp Kotor a gittik , hem teknelerinde birlikte zaman geçirdik hem de Montenegro da gezilecek yerler konusunda onlara yardımcı olmuştuk. Pendik marina da benzer bir çift görmek beni mutlu etti tabiki.,

Bu arada , hemen giriş kapısının yanında bağlı duran bir motorbot tekne dikkatimi çekti. 30 lu yaşlarında sahibi olduğu belli olan bir beyefendi , teknesinde bakım yapıyor gibiydi. Yaklaşık 8 metrelik bu tekne dışarıdan tam bir gezi teknesi duruyor, Al eşini dostunu atla git açıl balık tut mangal yap keyfine bak bir tekne.

Merak ettim , Kolay gelsin diyerek söze girdim kıyıdan kıyıdan 😊

Teknenin sahibi aslında Tekneyi üreten kişi çıktı şansıma. Süleyman bey ile tanışmamız bu şekilde başladı. Olur ya belki sürpriz filan uygun fiyatlı bir tane satın alırız da , denizde yaşamaya ilk adım , eşim de zaten çok meraklı teknelere..

Kendimi tanıtıp ,tekneyi sorunca heyecanlı ve gözleri parlayarak anlatmaya başladı. STA marka motor dışında tamamen yerli üretimmiş. Bu model 7.53 diye geçiyormuş .. Ee bende 8 metre civarı demiştim yukarıda 😊

2019 yılında kurulan STA SHIP YARD’ın kurucusu Süleyman Atahan, sektörde uzun yıllar çalıştıktan sonra kendi çizgisini oluşturmak üzere yola çıkmış, Tershanelerde büyük tonajlı gemilerin ağır bakımlarını yapan bir firma aslında ama genlik hayali kendi teknesini yapmak. İnat etmiş sabretmiş ve uğraşmış 2 yıllık titiz çalışma ile bu güzel kız ortaya çıkmış. STA 7.53 Sport modeli için, “Bu tekne, denizle bütünleşmek isteyen ama büyük yatırımlardan kaçınan kullanıcılar için tasarlandı” diyor.

Tekneye bakabilirmiyim diyorum , kırmıyor içerisi dışarıdan bakıldığında bayağı büyük ve kullanışlı , her şey düşünülmüş , bireysel kullanıcıların ve küçük ailelerin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek nitelikte.

Bu güzelliğin fiyatını da öğreneyim diye sorduğumda , burada kullanacağınız motorun gücü fiyatı oldulça değişken kılıyormuş, 150hp sakin keyifli gitmek , 300 hp hızla gitmekten daha ucuz onu söyleyebilirim .

Peki nasıl talep var mı teknenize merak ettim diye söze başlarken

Yeni bir tekne ve Türkiye de 4 fuara katıldık bu sene , yerli müşteriler çok bilinçli artık özenle seçim yapıyorlar tekne alırken. 2026 için siparişlerimiz hem yerli hem de yabancı alıcılardan geldi bu yıl. İlk senemiz de bu kadar ilgi bizi tabiki mutlu etti diyor hem kaptan hem de patron Süleyman Atahan.,

Bu güzel serin yaz akşam üstü Pendik de keyifli sohbet oldu , Bir sonraki durak STA Tuzla tershanesi , Eşimle birlikte mutlaka ziyaret etmemiz için kendisi ısrar ediyor.

Öyleyse şimdilik Selametle Kaptan diyorum , beni bekleyen kahveme dönerken Pendik Martılarının yüzsüzce abla bana tost versene der gibi masa kenarlarında dolaşmasına gülümsüyorum.