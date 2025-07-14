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Pendik Marina’da Serin Bir Yaz Akşam Üstü

Banu Toraman Banu Toraman [email protected] Tüm Yazıları
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Yaz akşam üstü serinliğinde  Pendik marina da bulunan bir kafe de hem biraz deniz havası alayım hem de bir şeyler içmek için geldim.  Kafe konumu tam da marina giriş kapılarına bakıyordu. ,,

Önce bir  çift kimliklerini okutup içeri geçtiler, yelkenli tekneleri varmış burada , belli ki  teknede yaşıyorlar   . Hani hepimizin  hayal ettiği yaşam onlarda. ,

Daha önce de Usturmaçalı Kız  ( youtube da takipçisi olduğum ) ile tanışmıştık.
 Kotor da bizi ailecek ağırlamıştı. Teknelere meraklı eşim ile birlikte Montenegro ya geldiklerini duyunca atlayıp Kotor a gittik , hem teknelerinde birlikte zaman geçirdik hem de Montenegro da gezilecek yerler konusunda onlara yardımcı olmuştuk.  Pendik marina da benzer bir çift görmek beni mutlu etti tabiki.,

Haber3.com yazarı Banu Toraman yazdı: Pendik Marina’da Serin Bir Yaz Akşam Üstü

Bu arada , hemen  giriş kapısının yanında  bağlı duran bir motorbot tekne dikkatimi çekti. 30 lu yaşlarında sahibi olduğu belli olan bir beyefendi , teknesinde bakım yapıyor gibiydi.  Yaklaşık 8 metrelik bu tekne dışarıdan tam bir gezi teknesi duruyor, Al eşini dostunu atla  git açıl balık tut mangal yap keyfine bak bir tekne.

Merak ettim ,  Kolay gelsin diyerek söze girdim  kıyıdan kıyıdan 😊

Teknenin sahibi aslında  Tekneyi üreten kişi çıktı  şansıma.  Süleyman bey ile tanışmamız bu şekilde başladı.  Olur ya  belki sürpriz  filan uygun fiyatlı bir tane satın alırız da , denizde yaşamaya  ilk adım , eşim de zaten çok meraklı teknelere..

Kendimi tanıtıp ,tekneyi sorunca heyecanlı ve gözleri parlayarak anlatmaya başladı.  STA marka motor dışında tamamen yerli üretimmiş.  Bu model  7.53 diye geçiyormuş .. Ee bende 8 metre civarı demiştim yukarıda 😊

Haber3.com yazarı Banu Toraman yazdı: Pendik Marina’da Serin Bir Yaz Akşam Üstü 

2019 yılında kurulan STA SHIP YARD’ın kurucusu Süleyman Atahan, sektörde uzun yıllar çalıştıktan sonra kendi çizgisini oluşturmak üzere yola çıkmış, Tershanelerde büyük tonajlı gemilerin ağır bakımlarını yapan bir firma aslında ama   genlik hayali kendi teknesini yapmak.  İnat etmiş sabretmiş ve uğraşmış 2 yıllık  titiz çalışma ile bu güzel kız ortaya çıkmış. STA 7.53 Sport modeli için, “Bu tekne, denizle bütünleşmek isteyen ama büyük yatırımlardan kaçınan kullanıcılar için tasarlandı” diyor.

Tekneye bakabilirmiyim diyorum  , kırmıyor  içerisi dışarıdan bakıldığında bayağı büyük ve kullanışlı , her şey düşünülmüş , bireysel kullanıcıların ve küçük ailelerin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek nitelikte.

Bu güzelliğin fiyatını da  öğreneyim diye sorduğumda ,  burada   kullanacağınız motorun  gücü  fiyatı oldulça değişken kılıyormuş, 150hp sakin keyifli gitmek , 300 hp  hızla gitmekten daha ucuz onu söyleyebilirim .

Peki nasıl talep var mı  teknenize merak ettim diye  söze başlarken

 Yeni bir tekne ve  Türkiye de 4 fuara katıldık bu sene , yerli müşteriler çok bilinçli artık  özenle seçim yapıyorlar tekne alırken. 2026 için siparişlerimiz hem yerli hem de yabancı alıcılardan geldi bu yıl.  İlk senemiz de  bu kadar ilgi bizi tabiki mutlu etti diyor hem kaptan hem de patron Süleyman Atahan.,

Bu güzel  serin yaz akşam üstü  Pendik de keyifli sohbet oldu , Bir sonraki  durak  STA Tuzla tershanesi , Eşimle birlikte  mutlaka ziyaret etmemiz için kendisi ısrar ediyor.

 Haber3.com yazarı Banu Toraman yazdı: Pendik Marina’da Serin Bir Yaz Akşam Üstü

Öyleyse şimdilik  Selametle  Kaptan diyorum  , beni bekleyen kahveme dönerken Pendik Martılarının yüzsüzce   abla bana  tost versene der gibi masa kenarlarında dolaşmasına gülümsüyorum.

 

 

 

 

 

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