Dövme tutkusu

Dövmenin tarihi M.Ö. 2000'lere dayanır. Antik mısırdaki mumyalara dövme yapıldığı kanıtlanmıştır. Dövmenin insanlık tarihine ilk girişi tabi ki bu kadar basit değilmiş. Örneğin, geçmişte Hun Türkleri’nde asil ve kahraman kişilerin dövme yaptırdıkları, Roma’da ise tam tersi, suçluları ve köleleri belli etmek için bir işaret niteliğinde kullanıldığı biliniyor. Osmanlılar’da ise gemiciler ve yeniçerilerin arasında dövme yaptırmak oldukça yaygınmış. Dövme, Anadolu’nun Doğu ve Güneydoğusu’ndaki adıyla dak; eskiden bedenin süslenmesinden öte kötülüklerden korunmak , şans ve bereket inancı ile yapılırmış. Dövmenin tarihi M.Ö. 30.000 – 10.000 yıl öncesine dayanmaktadır. Kızılderili’ler, eski Mısır, Kazak ve Kırgız Türkleri’nde sıkça görülürdü. Özgün topluluklarda dövmeyi yapan kişi mistik bir ayin içerisinde dövmesini yaparmış.

Dövme Sanatı Ustaları…

Türkiye’de güzel sanatlardan mezun olmuş ve dünyaya adını duyurmuş çok sayıda dövme sanatçısı mevcuttur. Türkiye’de ise dövme yapabilmek için illa ki güzel sanatlar mezunu olmaya gerek yok. ‘Dövme sanatçısı’ olmak için milli eğitim bakanlığına bağlı profesyonel dövme kurslarında kalfalık ve ustalık sınavları yapılmaktadır. Sağlık, makine parçaları, iş yeri şartları ve malzemelerle ilgili sorular yöneltilen yazılı bir sınavın yanında bir insana uygulamalı olarak dövme yaparak kurslardan mezun olma zorunluluğu var. Başarılı olan katılımcılara ‘dövme sanatçısı’ sertifikası verilmekte.

Dövme Yaptırma Zamanı….

Ömür boyu vücudunuzda taşıyacağınız dövmeye iyi karar vermeniz lazım. Dikkat edilmesi gereken en önemli şey ise hijyen. Kullanılan malzemelerin steril olması olası sağlık sorunlarının önüne geçer. Ayrıca dövme yapmak için kullanılan boyanın bitkisel olması ve boya kaplarının tekrar kullanılmaması sağlık sorunlarını önlemek açısından göz ardı edilmeyecek bir unsurdur.

Kişiye Özel Tasarımlar….

Uzun yıllardır popülerliğini koruyan dövme, artık hemen hemen her yaş gurubunda karşımıza çıkıyor. Hazır tasarım dövmelerin yanı sıra kişiye özel tasarımlar günümüzde oldukça popüler. Bu Konuda dövme sanatçısı Resul Hastürk ile kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Öncelikle benim için hijyen söz konusu olduğu için önce dövme uygulama alanları incelemeye geçtik. Dövme yapılan masalar kişiye özel olarak steril edilip kişiye özel tek kullanımlı örtüler örtülüyor. Boyalar kişiye özel kutularda hazırlanıyor. Sonra dövmenizi seçmeye sıra geliyor. İster sizin seçtiğiniz dövme ya da Resul Hastürk ‘ ün size özel olarak tasarlayacağı tasarımı da yaptırma şansınız oluyor. Eğer size özel dövme tasarlatmak istiyorsanız, sizinle güzel bir sohbet gerçekleştirip dövmenizin hikayesi oluşturuluyor. Dövmeniz kısa sürede tasarlanıyor ve şimdi uygulama sırasında. Dövme için birçok renk seçeneğiniz bulunuyor. Renk renk bu boyaların özelliği bitkisel olması. Alerjik olan kişiler için gerçekten bitkisel boya ilk tercih olmalı. Dövmeler siyah beyaz olmasının yanı sıra şu sıralar renkli dövmeler popüler durumda. Özellikle minimal dövmeler bayanlar tarafından çok tercih edilmekte. Yaz aylarına az zaman kalmışken sizde renk renk çeşit çeşit minimal dövme yaptırabilirsiniz. Dövmeniz yapıldıktan sonra dövme üzerine özel koruyucu tabaka yerleştirilmekte, dövmeniz böylece yara ve mikrop kapmadan iyileşebilmekte. Dövmeler yapılırken bir yandan da yeni dövme sanatçıları eğitimleri verilmekte. Hatta biz orada iken inceleme fırsatımızda oldu. Özel maddeler üzerinde minik sınavlara tabi tutuluyorlar. Firma bu konuda çok hassas. En ufak yanlış tasarım hatasını kabul etmiyor ve mezun olamıyorsunuz.

Dövme Her yerde…

Dövme sanatçısına en çılgın dövmeyi ne zaman yaptınız diye sorduğumda , Uçak kullanırken yaptım dedi. Resul Hastürk , uçakta dövme yapamasın denilince, kendisi bunun üzerine kendi kullandığı uçakta , uçağı kullanırken kendi koluna dövme yapmış. Gerçekten adrenalin dolu bir dövme olmuş.

Dövmelerden Sosyal Sorumluluk Projelerine Tam Destek…

Sosyal sorumluluk projeleri hemen hemen her sektörde yer veriliriken şimdide patili dostlar için sosyal sorumluluk projesi başlatılmış. Tatto Stop Atölyesi Patili Dostlar Dövme Kampanyası başlatmışlar. Hayvan dostlarımıza mama bağışı yapan kişilere dövme yapımı hediye ediyorlar. Bence hayvan dostalarımız için muıhteşem bir kampanya olmuş. Hayvan sever olarak bu konuda duyarlılıklarını tebrik ediyorum.

Dövme Modası…

Tarih boyunca her kültür ve inançta varlığını sürdüren dövme günümüzde altın çağını yaşamakta. Dövme tüm dünya toplumlarında olduğu gibi Türkiye’ de de giderek popüler hale gelmiş durumda. Yaz ayında bu sene popüler olan birçok minimal renkli dövme, sırt dekolte dövmelerini göreceğiz. Renkli ve bol tasarımlı harika bir yaz geçirmek dileği ile.

Sevgiyle kalın….