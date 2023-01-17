Ali Babacan - Zapsu ve DAVOS gerçeği

Davos’un Türk siyasetin de ayrı bir önemi vardır.Türk siyasetini yönetmeye talip isimlerin adresi Davos’dur…Turgut Özal için Davos vazgeçilmezdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de Davos bir dönem önemliydi.

Bu yıl Davos’da yine önemli isimler var.Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, AB Komisyon Başkanı Ursula Van Der Leyen , AB Parlementosu Başkanı Roberta Metsola, Almamya, Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya , Yunanistan , Finlandiya , ve Bulgaristan Başbakanları , İsrail ve Polonya Cumhurbaşkanları , Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih , Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ..Türkiye’yi ilginç bir isim temsil ediyor DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan….

Davos’un bu yıl ki Ana gündemi “Dünya Ekonomisi’nin Geleceği” diğer önemli başlıklar “Savaşın getireceği kriz” ve “Enerji Göçü”.. Dünya kendi geleceğini tartışırken Orta Doğu’yu da gündeminde tutuyor.Irak Kürt Bölgesi Lideri Neçirvan Barzani , “Orta Doğu’da yeni bir Güvenlik Mimarisi”..konulu bir konuşma yapacak.

Davos’da bu yıl siyasetçi olarak neden Ali Babacan var.Anketlere baktığımızda yüzde 2-4 arası oyu olan bir partinin Genel Başkanı’nın Dünya Liderlerinin aradında ne işi olabilir? İşte bu soruya cevap vermeden önce Ali Babacan’ın yakın zamanda yaptığı açıklamaları bir hatırlayalım;

8 Ağustos 2022 -Van :

“Devleti , kürt meselesinin çözümünün bir parçası haline getireceğiz”.

“Kürtler meclise girdi ama kürtçe daha girmedi”.

4 Aralık 2022 -Adıyaman.

Kürt sorunu var”.



3 Ocak 2023 - Medyascope.

“Vatandaşlık tanımını değiştirmek ve kürtçeyi ana dil olarak Anayasa’ya koymak istiyoruz.Anayasa’nın 42. maddesini değiştireceğiz”.

4 Ocak 2023 -Fatih Altaylı-Habertürk.

“Devrim kanunları gözden geçirilmeli.Cemaatler ve Tarikatlar yapılanabilmeli”.

Babacan’ın bu açıklamaları Davos yolculuğu öncesinde yapılması ilginç.Davos yolunu Ali Babacan’a açan isim ise Cüneyt Zapsu..Zapsu, ara verdiği aktif siyaset hayatına Ali Babacan ve DEVA Partisi’nde devam edecek gibi….

Zapsu, Dünya Ekonomik Formu’nun Türkiye’deki bir kaç üyesinden birisi..Zapsu’nun dikkat çeken özelliği ise, dedesi Abdurrahim Rahmi Zapsu. Kürt Teali Cumhuriyeti ve Kürt Talebe Ümit Cemiyeti’nin kurucusu olan dede Zapsu , Necip Fazıl Kısakürek’in öncülüğünde kurulan Büyük Doğu Cemiyeti’nin de kurucusu…

Irak Kürt Lideri Neçirvan Barzani , Dünya liderlerine “Orta Doğu’da yeni bir güvenlik Mimarisi”ni anlatıyor.Yani , “Bölgedeki kandarmanız biziz”diyor.

Ali Babacan ise, Dünya liderlerine ne diyecek , neye ve nereye talip olacak bekleyeceğiz göreceğiz.

BAHA ÜLGEN