Altılı Masa neyi paylaşamıyor ?

Altılı masa da son günlerde tartışma konusu farklılaştı.Ortaklar bugüne kadar sürdürdükleri “kutsal ittifakı” bozmuş gibiler.

Aslında masada anlaşmazlıklar vardı. Ama, anlaşılamayan konular sümen altına atılıp erteleniyordu. Kapalı kapılar arkasından bazı gerçekler sızmaya başlamıştı.

İlk tartışma Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı masaya her geldiğinde İYİ Parti , engel koymaya çalışıyordu. Masaya yeni isimler öneriyordu. Hatta, İYİ Parti li bazı kurmaylar “Kılıçdaroğlu ismine karşı olduklarını TV ekranlarında yüksek sesle dile getirdiler.

Bu masadaki ilk gerilimi başlatmış Akşener ve İmamoğlu’nun birlikte fotoğraf vermeleri krize neden olmuştu.

Kılıçdaroğlu, bazı olayları görmezden, duymazdan gelerek krizi büyütmeden sonlandırmıştı. Ama bu kriz bitmedi sadece ertelendi. Cumhurbaşkanı adayına 6’lı masa karar verecekti.

Kılıçdaroğlu masadan isminin çıkacağına emindi. Hatta CHP’li bazı kurmaylar 5’e 1 Kılıçdaroğlu masanın adayı olur “görüşündeydi.

Ama işin aslı artık öyle değil. DEVA partisi lideri Ali Babacan’da “adaylıkta ben de varım”dedi.

Ne oldu da düne kadar Kılıçdaroğlu ismine “ tamam “ diyen Babacan , Cumhurbaşkanlığı adaylığı için soyundu

Babacan’ın aklına Cüneyt Zapsu girdi. Zapsu, AKP kuruluşunda ve iktidarın ilk yıllarında etkin rol oynamış fakat daha sonra geri planda kalmayı tercih etmişti. Zapsu, yıllardır devam ettirdiği sessizliğe son verdi. Artık, Babacan’ın yanındaki en etkin isimlerden.

Babacan, önümüzdeki günlerde Davos’a gidecek. Bu yolculuğun mimarlarının başında Zapsu var.

Millet İttifakı’nın ele avuca sığmayan her açıklaması 6’lı masa da yeni bir tartışma konusu olan Ahmet Davutoğlu’nun kafasında ise Bakanlıklar ve milletvekili kontenjanı var.

Davutoğlu, 41 il de seçimlere Gelecek Partisi tabelası ile girecek. Amacı, yüzde 3 barajını yakalayıp hazine yardımını hak etmek. Diğer 40 il de ise, İYİ Parti ve CHP listelerinden girmeyi planlayan Davutoğlu, Ankara,İstanbul ve İzmir’de her iki partiden de her bölge de seçilecek bir sıra istiyor.

Davutoğlu, kontenjandan 12, kendi tabelası ile girdiği bölgelerden de 10 vekil seçtirme peşinde. Amaç, TBMM’de grubu olan parti konumuna gelmek.

Davutoğlu, büyük ortaklardan istediğini alabilmek için “ kolay lokma” olmadığını göstermek istiyor ve “Beni küçük görüyorsanız o zaman masadan çıkalım”diyor. Yani “benim istediklerimi verin”diyor.

Mesaj Akşener ve Kılıçdaroğlu’na ulaştı.Kim Davutoğlu’nun istediğine olumlu cevap verirse Davutoğlu’nun oyu o yönde olur…

Yani Millet İttifakında işler karıştı.Altılı Masa ilk toplantısını 26 Ocak Perşembe günü İYİ Parti’nin ev sahipliğinde yapacak. Bu toplantı da Ortak Politikalara son şekli verilecek.

Dananın kuyruğu Şubat ayının ilk yarısında Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak toplantı da kopacak.

12’nci toplantıda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayını kesinleştirecek. Cumhurbaşkanı’nın ismini Şubat ayı sonunda İstanbul da düzenlecek ortak miting de açıklayarak seçim startı verilecek.

Adayın kesinleşeceği yaklaşık 1 aylık sürede Millet İttifakı’nda daha çok tartışma yaşanacak. Masa çok sallanacak .

Yıkılıp yıkılmayacağını ise ortakların sabrı ve tavrı belirleyecek.