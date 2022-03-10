Günlük yaşamda en çok karşılaştığımız ağrılardan biri de boyun ağrılarıdır. Boyun ağrısı şikayetleri olan kişilere neler iyi geldiğini hangi egzersizleri yapmamız gerektiğine sizler için değindim.

Boyun bölgesindeki kasları zorlamaya bağlı oluşan mekanik ağrılar,hareketsiz yaşam,telefon ve tabletlerde geçirilen zamanın artmasıyla beraber duruş bozukluğuna bağlı nedenler,visseral nedenler, yanlış yatış pozisyonu gibi nedenler sayabiliriz.

Telefon veya tabletlere boynunuzu aşağı doğru indirerek baktığınızda boyun bölgesine binen yük 20 kilogramın üstüne çıkmaktadır. Normal boyun dik olduğu zaman 6 kilogram yük binmektedir. Evet aradaki kilogram farkı fazladır. Siz bunu saatlerce telefona baktığınız zaman boyun bölgesi ciddi anlamda zorlanacaktır. İlerleyen zamanlarda ise boyun problemlerine zemin hazırlamaktadır.

Boyun ağrısına ne iyi gelir? Hangi yağlar kullanılır?

Boyun ağrınız varsa evde uygulayabileceğiniz en güzel yöntem sıcak torba uygulamak olacaktır. Sıcak uygulama ile kaslar gevşer kan dolaşımı artar ve ağrınız azalır. Bir diğer yöntem ise aromatik yağlarla masaj yapmak olacaktır. Fakat yanlış ve yoğun yapılan masajlar ağrılarınızı arttırabilir. Aromatik yağlardan biri keskin kokusuyla nane yağıdır. Nane yağı boyun ağrılarını azaltmada kasların gevşetilmesinde yardımcı olacak yağdır. Bununla beraber lavanta yağı da sürülerek masaj yapılabilir lavanta yağı da kısa sürede ağrılarınızı hafifletmede yardımcı olacaktır. Bu yağlar evinizde yoksa kantaron yağı sürerek 15 dakika boyunca masaj yapabilirsiniz. Yağların doğal olmasına dikkat edilmelidir.

Hangi egzersizler boyun ağrısına iyi gelir?

Öncelikle şu egzersizlerden uzak durun demekle başlamak istiyorum. Elinizi sağ tarafınıza koyarak boynunuzla sağ tarafa direnç vermek sonra sol elinizde sol başınıza koyarak sol tarafınızı sol elinize direnç vererek yapılan egzersizlerden uzak durun. Sebebi ise boyun bölgenizde bir kas gerginliği varsa direnç uyguladığınız zaman gerginliğiniz daha da artmaktadır. Sizin boyun çevresindeki kaslarınızı germek kaslarınızı gevşetmek daha doğru olacaktır. Sonrasında boyun kaslarınızı güçlendirebilirsiniz. Bilinçsizce yapılan egzersizin faydadan çok zarar verebileceğini unutmayalım.

1-Sağ elinizle boynunu sağ tarafınıza yatırın ve sol boyun kaslarınızın gerildiğini hissedin 10 saniye tutun ve 10 kez tekrarlayın. Aynı şekilde bir de sol elinizle sol tarafınıza yatırın bu kez de sağ boyun kasların gerildiğini hissedin.

2.Sağ öne ve çapraz olacak şekilde boynunuzu eğin sol ensedeki kas grubunun gerildiğini hissedin 10 kez tekrarlayın. Aynı şekilde sol öne çapraz olarak yaparak kasların gerildiğini hissedin 10 kez tekrarlayın. Bu germe hareketlerini günde 4-5 kez tekrarlayarak boynunuzu gevşetebilirsiniz.

3.Bir kanepe veya sandalyeye oturun. Omuzlarınızı kulaklarınıza doğru çekin ve bırakarak 10 kez tekrarlayın. Gün içinde 4-5 kez uygulayabilirsiniz.