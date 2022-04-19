Kol ağrısına ne iyi gelir, hangi egzersizler yapılır ?

Kol ağrısı kolda bulunan kemiklerden (humerus ,radius ve ulnar) kaynaklı veya kol bölgesindeki yumuşak dokulara bağlı ağrı oluşabilmektedir.Aşırı zorlanma , tekrarlayan iş aktiviteleri , iltihabi durum gibi nedenlerden kaynaklı olmaktadır.Bazen boyun fıtığından kaynaklı kolunuza doğru yayılan bir ağrı da oluşabilir.Kol ağrısı şikayetiniz varsa öncelikli olarak hekiminize başvurmanız gerekmektedir.

Kol ağrısına ne iyi gelir?

Kol ağrısında en güzel yöntemlerden biri buz uygulaması diğeri istirahattir.Ağrılı bölgenizde ödem varsa günde 2 kez 15 dakika boyunca buz uygulaması yapabilirsiniz.Bununla beraber kolunuzu kalp seviyesinin üzerinde tutmanız kan dolaşımını arttırarak ağrıyı azaltmada yardımcı olacak yöntemdir.

Kol ağrısında hangi egzersizler yapılmalıdır?

Kol ağrısında germe hareketleri ile kolunuzun rahatlamasını sağlayabilirsiniz böylelikle ağrılarınızı azaltabilirsiniz.Sağ kolunuzun dirseğini sol elinizle çekin 10 saniye tutun ve gevşeyin.Bunu 15 tekrar yapın.Ardından sol kolunuzun dirseğini sağ elinizle çekin 10 saniye tutun ve gevşeyin. Günde 2-3 kez egzersizleri tekrarlayabilirsiniz.

Kol ağrısında hangi yağlar iyi gelir?

Hindistan cevizi yağını ağrılı kolunuza masaj yapabilirsiniz.Hindistan cevizi yağının ağrı azaltıcı ve hücre yenileyici özelliği ile ağrılarınızı azaltabilirsiniz.Günde 1 veya 2 kez uygulayabilirsiniz.

Diğer alternatif yağ zeytinyağıdır.Zeytin yağı kan dolaşımını arttırır ve ağrıyı azaltır.Ağrılı bölgeye yavaş dairesel hareketlerle masaj yapabilirsiniz.

Yağlarım alerjik reaksiyon verebileceğini unutmayalım.Kullanırken dikkatli olmanızda fayda var.