Fizyoterapist Necdet Döner Kulunç ağrısına neler iyi gelir açıkladı

Günlük hayatımızda çok sık karşılaştığımız sorunlardan birisi de kulunç ağrılarıdır. Kulunç kas içerisinde sert nodüller veya düğümcükler diyebiliriz. Kasın kasılıp tekrar gevşeyememesi sonucu oluşan durumdur.Genellikle sabah tutukluğu ve genel vücut ağrıları ile karakterize bir sendrom diyebiliriz. Hem kadınlarda hem erkeklerde her yaşta görülebilen bir sağlık problemidir.

Kulunç ağrıları neden olur?

Özellikle boyun omuz ve sırt bölgesinde görülür.Adele gruplarının tekrarlayıcı hareketlerin sonucunda kasın tekrardan gevşeyememesi sonucu oluşur. Yel (rüzgara) maruz kalmak da kulunç oluşuma neden olur. Sporcularda görülen kaslara aşırı yüklenme sonucunda oluşabilir. Yanlış duruşa sahipseniz kulunç ağrısı oluşabilir.Yanlış duruş ile beraber omurgaya binen yükü arttırırız bu da adele spazmına neden olur.Doğru duruş ile kulunç ağrısının önüne geçebiliriz.Stresli bi yaşamımız varsa kasları gerer ve kulunca neden olur.

Kulunç ağrısına ne iyi gelir?

Kulunç ağrısı çekiyorsanız önemsemeniz gerekmektedir.İlerleyen zamanlarda kulunç ağrısı kronikleşir iyileşmeside zorlaşır.Bir uzmana danışıp Magnezyum vitamin takviyesi almanız kas spazmını çözmede yardımcı olacaktır.

Kulunç ağrısında en basit ve etkili yöntemlerden biri sıcak su torbasıyla 15-20 dakika boyunca ağrılı bölgeye koymanızdır.Sıcak uygulama ile kan dolaşımı artar ve kasların gevşemesi sağlanmış olur. Esneme hareketleri de yaparak kasların gevşemesini sağlayabilirsiniz. Bir diğer etkili yöntem ise aromatik yağ masajı yapabilirsiniz. Bu zeytinyağı olabilir. Ağrılı bölgeye 10-15 dakika boyunca dairesel hareketlerle yağın cilde emilimini sağlayabilirsiniz. Yağların alerjik reaksiyon verebileceğini unutmayalım. Kullanırken dikkatli olmakta fayda var. Bu haftaki yazımızın da sonuna geldik bir sonraki yazımızda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.