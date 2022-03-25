Fizyoterapist Necdet Döner fibromiyalji hastalığını anlattı

Fibromiyalji nedir ne tür belirtileri vardır fibromiyaljiden korunmak için neler yapılabilir bu yazımda sizlere bunlardan bahsetmeye çalışacağım.

Fibromiyalji genel kas ağrısı veya kas romatizması olarak da bilinen kişinin yaşam kalitesini etkileyen kronik bir rahatsızlıktır.Özellikle vücudun bazı noktalarında 3 aydan uzun süren ağrı ve hassasiyet ile eşlik eder.Bununla beraber kişide uyku bozukluğu,gün boyunca yorgunluk,halsizlik kaygı da görülmektedir.Fibromiyalji tedavisinde ekip olarak çalışmak en doğrusu olacaktır.Ekip içerisinde doktor ,fizyoterapist ,diyetisyen ve psikolog ekip içerisinde yer almalıdır.İnsan biyopsikososyospiritüel bir varlık olduğu için sadece bedenen düşünmememiz gerekir.Kişiyi psikolojik,ruhsal ve sosyal yönden de değerlendirmek gerekir.

Fibromiyaljide manuel terapi yöntemiyle adele spazmı çözülür doku düzeyinde oksijenlenme artar kan dolaşımı arttırılır böylelikle ağrıyı azaltmayı amaçlarız.

Yapılan araştırmalar, ülkemizde yaklaşık 1,3 milyon fibromiyalji hastası olduğunu göstermektedir. Fibromiyalji kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. Hastaların %80 ila 90’ı kadınlardan oluşur.Fibromiyalji rahatsızlığı olan kadınlar genellikle titiz ve mükemmelliyetçi oldukları gözlemleniyor.Ailesinde fibromiyalji rahatsızlığı olan bireylerde hastalığın görülme sıklığı fazladır.

Fibromiyalji nedenleri?

Fibromylaji rahatsızlığının nedeni tam olarak bilinememektedir.Ama genel olarak genetik faktörler,fiziksel veya duygusal travmalar,stres, enfeksiyonlardan kaynaklı olduğu düşünülmektedir.

Fibromiyalji tedavisinin hedefi ağrıyı yönetmek ve yaşam kalitesini artırmaktır. Bu yaşam biçimi değişiklikleri,beslenme uzmanının beslenme değişikliği ve egzersiz programı ile ağrıları azaltmayı amaçlarız.

Fibromiyaljiden korunmak için neler yapılmalıdır?

1) Stres yapmamaya çalışın kendinizi gergin hissettiğiniz ortamlardan uzaklaşın.

2) Sağlıklı beslenmeye özen gösterin.

3) Düzenli fiziksel aktivite yapın.

4) Düzenli olarak manuel terapi seansı alabilirsiniz bununla beraber masaj uygulamasıyla kaslarınızı gevşetebilirsiniz.

5) Uykunuzu yeterince almanız gerekmektedir.

6) Eğlendiğiniz kendinizi mutlu hissettiğiniz aktiviteleri yapabilirsiniz.