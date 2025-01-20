Bu sene Fenerbahçe Galatasaray’a iyi bir ders verecektir

Fenerbahçe’miz yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da sayılı spor kulüplerinden biri olarak akıllara kazınmış her daimde öyle olacaktır. Bu büyük camia, Türk sporunda hem başarılarıyla hem de temsil ettiği değerlerle önemli bir yer edinmiştir. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme kadar birçok branşta faaliyet gösteren Fenerbahçe’miz her ortamda sporun birleştirici gücünü de en iyi şekilde yansıtmaktadır.

Fenerbahçe’nin futboldaki başarıları şüphesiz ki Türkiye’nin en unutulmaz anıları arasında yer alır. Lig şampiyonlukları, Avrupa’da elde ettiği gurur dolu zaferler ve taraftarına yaşattığı heyecan dolu maçlarla futbol dünyasının önemli aktörlerinden biridir. Ancak Fenerbahçe yalnızca futbol kulübü değildir. Basketbolda EuroLeague şampiyonluğu kazanarak Avrupa’nın zirvesine yerleşmesi, Türk spor tarihinde bir dönüm noktası olmuştur.

Kadın ve erkek voleybol takımları da aynı şekilde ulusal ve uluslararası arenalarda büyük başarılara imza atmış, Türkiye’yi gururla temsil etmiştir. Fenerbahçe’nin amatör branşlardaki başarıları ise sporun sadece bir oyun değil, bir yaşam biçimi olduğunu kanıtlar niteliktedir. Atletizmden küreğe, masa tenisinden yüzmeye kadar her branşta Fenerbahçe’nin ismini görmek mümkündür.

Fenerbahçe’nin en büyük gücü, şüphesiz ki milyonları aşan taraftar kitlesidir. Türkiye’nin her köşesinde ve dünyanın dört bir yanında Fenerbahçe sevgisini yaşayan milyonlarca taraftar, maç günlerinde stadyumları doldururken, kulüplerine olan bağlılıklarını sadece sahada değil, hayatın her alanında gösterir. “Fenerbahçe Cumhuriyeti” olarak adlandırılan bu kitle, bir spor kulübünden çok daha fazlasını temsil eder.

Fenerbahçe, yalnızca sahadaki başarılarıyla değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de örnek bir kulüptür. Eğitim, sağlık ve çevre gibi alanlarda gerçekleştirdiği projelerle topluma katkı sağlamayı ilke edinmiştir. Fenerbahçe’nin bu duyarlılığı, kulübün yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda bir kültür ve değerler bütünü olduğunu bir kez daha ortaya koyar.

Buradan hareketle bu sene özlemle beklediğimiz şampiyonluk ipini göğüslemek ve sabahlara kadar doya doya kutlamak istiyoruz.

Bu saate kadar yaptığımız hatalardan ders çıkarıp bir daha tekrarlamadan ve puan kaybına tahammülsüzlük göstererek önümüzdeki maçları da fire vermeden kazanarak şampiyonluğu kutlamak artık Fenerbahçe taraftarının da hakkı olduğunun altını çizerim.

Bu saatten sonra eleştirmenin bir işe yaramayacağı ortadadır. Ondan dolayı Başkanımız Ali Koç ve Yönetimi, Teknik Direktörümüz ve ekibi, oyuncularımızdan seyircimize kadar hep beraber kenetlenip bir beraber olarak el ele, gönül gönüle düşman çatlatarak şampiyonluk için yol yürümemizden başka bir çaremiz yoktur.

Şampiyonluk ipini göğüslemek istiyorsak bu saten sonra yapılacak iş budur.

Gelelim bu haftaya; Fenerbahçe’miz deplasmanda Adana Demirspor’u 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek hepimizi sevindirdi. Bu etkileyici galibiyette En Nesyri’nin iki golü, Cenk Tosun ve Dzeko’nun birer golü takımımıza zaferi getirdi.

Teknik Direktör José Mourinho yönetimindeki takım, bu galibiyetle ligdeki iddiasını sürdürürken, oyuncuların performansı da gelecek maçlar için umut verdi. Özellikle Tadic’in oyuna kattığı dinamizm ve Mert Müldür ile Levent Mercan’ın başarılı performansları dikkat çekti.

Adana Demirspor karşısında alınan farklı galibiyet, takımın moral ve motivasyonunu üst seviyeye çıkardı. Teknik Direktör José Mourinho’nun liderliğinde, Fenerbahçe hem ligde hem de Avrupa’da başarıya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Taraftarların desteğiyle birlikte, sarı-lacivertli ekibimiz önümüzdeki maçlarda da başarılı sonuçlar alacağından endişem yok.

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında aldığı 4-0’lık galibiyetle gücünü bir kez daha gösterdi. Önümüzdeki zorlu maçlar öncesi takımın form grafiği ve oyuncuların performansı, camiaya umut veriyor. Taraftarların desteğiyle birlikte, Fenerbahçe’nin başarı yolunda emin adımlarla ilerleyeceğine inanılıyor.

Son zamanlarda Galatasaray’da işler istedikleri gibi gitmiyor. Galatasaray düşüş dönemine girmiştir. Bu saten sonra kan kaybetmeye Fenerimizde kan kazanmaya devam edecektir. Biz inanalım göreceksiniz her şey bizim istediğimiz biçim olacak.

Biz biliyoruz ki futbol rekabeti, sporu daha heyecanlı hale getirir. Fenerbahçe sahada oynayarak kazanmasını bilen bir takımıdır. Her daim de ortaya koymaktayız. Son 6 maçını son dakikalarda aldığı penaltıyla zar zor kazanan malum takım saha dışında kazanmaya alışmış olduğu için saha içindeki başarının ne olduğunu bilmemektedir. İnşallah Fenerbahçe bu senen bunu öğretecek ve iyi bir ders verecektir. İşte o zaman futbolda bir şeyler düzelerek büyüyecektir.

Buradan hareketle takımların sahadaki performanslarına odaklanması ve adil oyun çerçevesinde mücadele etmesi, Türk futbolunun gelişimine daha büyük katkı sağlayacağından kimsenin endişesi olmasın. Kulüpler arasında diyalog, daha adil bir lig sistemi ve daha objektif bir değerlendirme ortamı yaratabilir. Bundan dolayı her hakemde adaletten şaşmadan maç yönetmesini bilmelidir. İşte o zaman statlarda güller açacak. Futbol ve seyri güzelleşecektir.

Fenerbahçe’miz sahada en iyi performansı sergileyecek, başarıya ulaşmak için takım ruhunu ortaya koymaya başlamıştır. Bizde taraftarlar olarak takımımızın başarısı için motive olmalı, sporun birleştirici gücüne inanmalıyız.

Adama galibiyeti bir dönüm olduğu aşikârdır. Tek yürek tek bilek olarak galibiyeti kazandık. Önümüzde çok zorlu bir dönem var. Fenerbahçe’yi önümüzdeki günlerde önemli maçlar bekliyor. Biz inanırsak zor kolaylaşır ve basitleşerek engelleri aşarız. Bunu yapacak gücümüz fazlasıyla var. Ben inanıyorum ki şampiyon olacağız. Yeter ki inanarak bir beraber olalım. Galatasaray’a hak ettiği dersi verelim.