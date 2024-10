Deniz ticareti, ipek yolu, makinelerin icadı, kitlesel üretim derken...

Rönesans ve reform "eskiden yasaklanmış" tüm meyvelerini sunarken;

"Hoop" dendi yallah yuvarlandık:

İki büyük dünya savaşı!

Ardından enkazı toplarken:

Duvarın bir yanında devlet kapitalizmi, diğer yanında ultra-kapitalizm belirdi; soğuk savaş dendi, bitmedi;

Serbest piyasa / sosyal piyasa didişmesi, tüm Avrupa'yı sardı...

Güney kürede Asya'dan Magribe 'yetersizlikler'; Latin Amerikanın darbe üreten plantasyonları

ve...

Arap çöllerinde petrol talanı ve...

Kukla sultanlar...

Ve, günde iki dolarlık paramiliter seyyahlar;

Doğudan başlayan ve Adriyarik sahillerine Alyan bebeğin cansız bedenini bırakan 'Büyük Göç' dalgasını başlattı...

O arada;

Merkezileşmiş bilimsel ilerlemenin, robotik, sibernetik, yapay zeka, gen çalışmalarının, tekelleşmesi ve...

Geri kalmışlık çarkının "üçüncü dünyayı" sistem dışına itmesi,

Her görüşten her renkten her meşrepten her milletten insanlardan merkezkaç kütleler oluşturması

ve...

Haberleşme teknolojisini en etkin kullanan istihbarat servislerinin "zamanının kiralanması"

"Büyük Gözaltını" Batı'dan başlattı...

Büyük Göç / Büyük Gözaltı !..

Manzara şudur:

Tapınan yoksullar ile Tapınak Şövalyelerinin dünyası...

Sabreden fakirler ile şükreden zenglnlerin dünyası...

Geldiğimiz aşama budur; yaşama dolu dolu hayat diyemeyişimiz bundandır ve de hepimizin eseridir!

Oysa gerçek hülya da şudur:

Dünyada bir yılda silahlanmaya harcanan parayla 100 devlet dış borcundan kurtulurdu...

Bir yılda uyuşturucuya harcanan parayla dünya genelinde 12 bin orta okul lise veya 6 bin hastane yapılırdı...

Dünyada her yıl 3 trilyon dolarlık çevre kirliliği maliyeti oluşmasa 120 milyon modern prefabrik ev inşa edilirdi...

Olmadı. Olmaz. Olmayacak...

Bu kafalar ve yapılar değişmeden yeni bir dünya doğmayacak...

"Oysa" pekala daha adil bir dünya mümkündür.

İşte bu yüzden

İnsancıl Sol, en yaşanılası insanca ve hakça tek yol'dur!

Değil mi ki, tüm bu kalpazanlıkların, organize gericiliğin, su katılmamış edepsizliğin ve rafine ahlaksızlığın dünyasında;

3. Dünya Savaşının arefesinde,

insanlığa karşı asıl büyük savaşı açan Tapınakçıların eliyle Disiplin Toplumu olmaktan Kontrol Toplumu olmaya gidiyoruz...

Çivisi çıkmış Dünya'da altımız oyulurken, hala, birbirimizi kırıp, doğayı yıkıma uğratıyoruz...

Aklımız nadasta, vicdanlarınız derin dondurucuda, tarihin tanıdığı en vahşi savaşları ve en bayağı yolsuzlukları tekrarlamaya pupa yelken sürükleniyoruz...

Umalım bir bilinç sıçraması oluşur ve insanlık büyük göçler ile büyük gözaltı arasında kendini daha fazla ezdirmeden gerçek bir çıkış yolu bulur...