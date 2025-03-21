Görmek istediğim CHP!

Bu pazar CHP eğilim yoklaması için sandığa gidecek.

Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi süreci, sonucundan önemlidir.

Demokratik katılımcılığı ilke edinen ve Cumhuriyet kurulurken bile TBMM'yi, özcesi halkın iradesini esas alan bir geleneğin taşıyıcısıdır Cumhuriyet Halk Partisi...

O nedenle de bu pazar katılım önemlidir.

Ancak hayat pazartesi devam ediyor olacak...

Oturdum, uğruna tüm gençliğimi vermekten onur duyduğum partim için kimi önerilerimi yazdım;

ben de "saklı kalsın" istemedim;

Esasen tüm siyasal partiler için de bir ışık tutması umuduyla, bir durum analizi içeriğindeki tespitlerimi paylaşıyorum:

*Nasıl ki "özelleştirmeye karşı çıkıyorsak"; Parti de, dışarıdan doku uyuşmazlığı aşikar olan transferlere (aday devşirmeye) kapatılmalıdır. Toplumda siyaset dışında da değeri olan kişilikli insanlar elbet temsil noktasına taşınmalıdır.

*6 oka ve Atatürk ilkelerine yabancılaştırma yönelimleri durdurulmalı; parti öz-evlatlarına sahip çıkmalıdır.

*Her seçimde neredeyse sandıkların yüzde onuna gözlemci denetçi atayamama sorunu aşılmalı, maça 1-0 yenik başlanmamalıdır

*Parti merkezinde elektronik tabanlı: oy dağılımının aritmetik sağlaması / takip sisteminin, en mükemmel şekilde çalışmasına büyük önem verilmelidir. Beceriksiz olanlar ödüllendirilmemelidir!

*Hazine yardımı müşahit temini ve eğitimi için de değerlenmelidir.

*Aday olacak kişilerin ahlakı, sosyal yaşantısı, Türkiye'ye ve partinin asli ilkelerine bağlılığı gizlilik içinde nesnel şekilde ve kademeli güvenlik sorgusundan geçirilmek gerekir.

*Basın, medya ve anket çevreleri ile ölçülü ilişkiler kurulmalıdır. Laubalilik, gevşeklik, sır tutamama, ciddi kusurlardır, derhal elimine edilmelidir.

*Yabancı danışman yabancı futbol hakemi gibidir; ihtiyaç yoktur.

*250 ilçe noktasına pırıl ışıl genç idealist üyeler yönetici olarak atanmalıdır, siyasetin eğitimi de ödülü de yaptırımı da kendi içindedir.

Kariyerist değil idealist parti profili esastır.

*Anadolu basınına ve merkez organı dışında sendikalar ile ilişkilere önem verilmelidir.

*"Yatan değil çalışan örgüt" anlayışıyla performans matrisleri geliştirilmelidir.

*Tarım, enerji, 'öğretmenlerin sorunları' gibi tematik kurultaylar yapılmalıdır.

*Demokratik disiplin bariyersiz savunma hakkı, mahkeme kararlarının üstünlüğü ödünsüz uygulanmalıdır.

*Dünyadan da haberdar olmak esastır, parti içi eğitime büyük özen gösterilmelidir.

Emeğe, bilime, Türkiye'ye bağlılık, halka sevda, insancıl sol umutlarla, saygılarımla.

Dr. R.Bülend Kırmacı

CHP e. Bilim YK Platfromu Koordinatörü