Castro... ''Fidel''

Batı tipi kalkınma kendi evinde nispeten sosyal devletle üreten sınıflarını dengelerken,

Atlantik emperyalizmi Irak'tan Brezilya'ya, Libya'dan Angola'ya darbeler ihraç etmeye devam etmektedir.

Üçüncü Dünya zaviyesinden bakınca, karşısında, Birleşmiş Melekler değil, petrol ve gaza çöreklenmek için her musibeti icra eden haydutlar geçiti vardır.

En son Gazze'de gördünüz...

Adam zavallı bir halk için resmen "insan değiller ki insaf beklesinler" diyor...

Tabii terör örgütlerinin ipleri kimin elinde derince bakmak gerek:

Meşruiyeti temelinde dünyalılık olmayanların devletleşmesi hangi kalıcı barışı ve refahı sağlar ki?

Yol ayrımında ve ciddi bunalımda yerküre...

Eskinin faşistleri ile devrimcileri çok daha adil savaşlar yaptılar...

Halka dayanan haklı davalar, silah ve kalemi birlikte tutanlar kazandı.

Bir umuttur. Korunacak kazanımlardan kalkıp her meşrepten daha adil bir dünya düzenini aramak!

Mesela Fidel'i anlamak.

Tam 7 yıl önce halkının "Fidel"i Castro bu fani hayattan göçtü...

Fidel, Bolivar'ın Kurmayı, Che, Fidel'in halkçı şovalyesi olarak ölümsüzdürler...

Bu gün, tarihin tanıdığı en büyük anti-emperyalist devrimcilerden Fidel Castro için dost Küba ulusuna bir kez daha başsağlığı dilemek gerek.

Castro Atatürk'e hayrandı.

Fidel (Castro) Küba halkını plantasyonlarda sömürmek, kumarhanelerde soymak, kadınlarını aşağılamak isteyen "madde bağımlısı" emperyalistlere "dur" demiş; kuşatmayı yara yara; ambargoyu kıra kıra; tuzakları boza boza;

halkı için eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik alanında insanca bir yaşamı sağlamaya çalışmıştır.

Bugün hangi görüşten olursa olsun 'dünyanın bütün iyi insanları' savaşsız, sömürüsuz, soygunsuz ve hakça ve insancıl bir dünya kurulması özleminde birleşiyorlar; birleşmeli ve dayanışmalıdırlar.

Porto Alegre, Davos'u aşmalı; tüm renkleriyle ve güzellikleriyle gerçekten yaşanılabilir yeni bir dünya kurulmalıdır!

Fidel'i devrimci Atatürk'ün ülkesinden anıyoruz...

Devrimciler ölmez!

Biliyoruz..

Unutmuyoruz.