CHP, aday açıklamaya devam ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde yarışacak Belediye Başkan adaylarını belirlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Parti Meclisi toplantısında İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Bolu, Elazığ, Nevşehir, Karaman ve Gümüşhane illeriyle birlikte 135 ilçe ve 86 Belde Belediye Başkan adayını açıklayan CHP yeni Belediye Başkan adaylarını yarın (21 Aralık Perşembe günü) toplanacak olan Parti Meclisi toplantısında belirleyecek.

Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında önce saat 14.30’da Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. Saat 17’de de Parti Meclisi toplantısı yapılacak. CHP’nin her iki toplantıda isimleri netleşen 200’e yakın Belediye Başkan adayını Parti Meclisi Üyelerinin onayına sunacak.

Onaylanması beklenen iller şöyle:

Ardahan - Faruk Demir,

Aydın - Özlem Çerçioğlu,

Burdur - Ali Orkun Ercengiz,

Eskişehir-Yılmaz Büyükerşen,

Çanakkale - Muharrem Erkek,

Kırşehir-Selahattin Ekicioğlu,

Uşak-Özkan Yalım.

Parti Meclisi’nde ayrıca 200’e yakın ilçe ve Belde Belediye Başkan adayının onaylanması bekleniyor.

Antalya - Muhittin Böcek, Mersin- Vahap Seçer isimlerinin de gelecek hafta yapılacak Parti Meclisi toplantısında görüşülmesi bekleniyor.

İzmir, Adana, Muğla, Hatay, Kocaeli, Tekirdağ, Denizli, Sinop, Zonguldak, Giresun, Bartın, Yalova gibi CHP’nin kazanmayı planladığı illerin Ocak ayında yapılacak Parti Meclisi toplantısında gündeme alınması bekleniyor.