CHP, seçimlerde Obama modeli uygulayacak. CHP, gönüllü ordusu kuruyor, adı: Türkiye Gönüllüleri. Hedef, 190 bin sandık ve 5 milyon gönüllü.

CHP, 81 İl, 973 İlçedeki 190 bin sandık ve 60 bin sandık alanında çalışacak “Gönüllü Ordusu” kuruyor. Amaç, Türkiye’de sandık güvenliğini sağlamak. CHP, hızlı bir şekilde halka ulaşmak ve gönüllüleri bir araya getirmek amacıyla tanıtım filmi hazırlandı. Tanıtım filmi sosyal medyada paylaşılarak hedef kitleye ulaşılmaya çalışıldı.

Sayfanın adı “Türkiye Gönüllüleri” . Bu sayfaya girerek gönüllülük başvurusu yapılıyor.

Filmde, “Türkiye’nin atacağı büyük adım senin atacağın küçük bir adıma bağlı” cümlesi ile gönüllülere çağrı yapılıyor. Gönüllüler, sosyal medya üzerinden haberleşecekler.

Ayrıca, gönüllülerin bir araya gelme nedeni “Haksızlığa sessizliğe kalmadığın için bir aradayız” şeklinde anlatılıyor.

Tanıtım Filminde “Millet ne derse o olur” mesajı veriliyor.

Ve” Seçim konusunda sorumluluk alarak seçmen iradesinin sandığa doğru şekilde yansımasına katkıda bulunmak için bize katıl ‘deniliyor.

‘’Seni aramızda görmek istiyoruz” mesajı ile “Gönüllü Ol” çağrısı yapılıyor.

Gönüllüler ne yapacak ?

Seçimlere kadar sosyal medya üzerinden örgütlü olarak çalışacaklar. Her gönüllü kendini seçimin parçası hissedecek.

Seçim öncesi, “seçmeni oyuna sahip çıkmaya teşvik edecek, seçmen kayıtlarının zamanında ve doğru yapılabilmesi için bilgilendirmede bulunacaklar. Seçim güvenliğine destek vermek amacıyla çalışma yapacaklar” .

Seçim Günü; “Oy kullanılacak alanlarda bulunacak. Gönüllüler sayesinde ıslak imzalı tutanaklara hızlıca ulaşılacak, müşahit olarak sandıklara sahip çıkmaya destek olacaklar.

Sosyal Medya üzerinden doğru bilgilerle halkın bilgilendirilmesi sağlanacak.

2008 yılında ABD’nin 44’ncü Başkanı seçilen Barack Obama’da 2.5 milyon gönüllü ile çalışmış. Onları politikanın parçası olduklarını hissettirmişti. Obama’nın Başkan seçilmesinde Gönüllülerin ve etkin kullanılan sosyal medyanın büyük katkısı olmuştu.