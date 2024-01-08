CHP’de değişim sancısı yaşanıyor

CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarından Muğla ve Tekirdağ’da değişikliğe gidiliyor. Antalya, Adana ve Hatay da arayış devam ediyor.

- Eskişehir’de Büyükerşen’in ‘’yaşa’’ takılmasını özgür özel önledi.

- Kocaeli büyükşehir için iki isim öne çıkıyor, İzmit belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül.

- PM’de Mersin - Vahap Seçer, Aydın - Özlem Çerçioğlu, Kırklareli Mehmet Kesimoğlu, Zonguldak Tahsin Erdem, Giresun Fuat Köse, Uşak Özkan Yalım’ın adaylıklarının kesinleşmesi bekleniyor.

CHP 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi 7’si Büyükşehir, 12 İl 77 Büyükşehir İlçe, 147 ilçe ve 108 Belde Belediye Başkanını belirledi.

CHP’nin elinde olan İstanbul ve Ankara dışındaki Büyükşehirlere sıra gelince aday belirlemede tıkanıklık yaşandı. Bu Büyükşehirlerde ‘’değişim’’ sancısı yaşanıyor.

Aday belirlemek için son toplantısını 21 Aralık 2023 günü yapan Parti Meclisi yaklaşık 20 gündür ‘’yeni aday’’ belirlemedi. CHP elinde bulundurduğu Büyükşehirlerde mevcut başkanlar için ‘’tamam mı devam mı?’’ kararı çıkarmakta zorlanıyor.

CHP Yönetimi doğru karar vermek için yılbaşından hemen sonra İzmir, Antalya, Hatay, Eskişehir Adana Belediye Başkanlığı için yeni anketler ve eğilim yoklamaları yaptırdı.

Yapılan anketlerde mevcut Başkanların ‘’önde çıkması’’ ‘’değişim’’ diye gelen Genel merkez yönetiminin elini kolunu bağladı.

İzmir’de mevcut Başkan Tunç Soyer’e ‘’desteğin artması’’ aday olmasına kesin gözüyle bakılan Buğra Gökçe’nin işini zora soktu. Bu defa devreye ‘’3’ncü isim formülü’’ girdi. Parti yönetimi Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel ismini gündemine aldı. Fakat, bürokrat olarak Ankara (Çankaya), İzmir ve İstanbul Belediyelerinde başarılı çalışmalar yapan Buğra Gökçe’nin Ekrem İmamoğlu’nun desteğini alması şansını arttırıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de mevcut Başkan Muhittin Böcek ile Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal arasında adaylık mücadelesi yaşanıyor. Anketlerde her iki isimde önde çıkıyor. Her iki isme de Genel Merkezden ayrı ayrı destek var. Genel Başkan Özgür Özel’de ‘’kazanacak hangi isim ise desteğim ona’’ diyerek son bir anket daha yaptırma kararı aldı. Böcek’in, Büyükşehir’e aday gösterilmesi halinde Uysal’ın da Muratpaşa’da kalması bekleniyor.

Hatay da ise mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Hatay depreminde ‘’iyi bir sınav veremedi’’ denilerek değişim isteyen parti yönetimi yeni bir isimle seçime girilmesini istiyor. Lütfü Savaş yerine Gökhan Zan’ın aday yapılmasını isteyen parti yönetiminden bazı isimler ‘’Gökhan Zan depremde halkın yanındaydı. Hatay’da CHP dışından birçok kesimden oy alabilecek potansiyeli var. İYİ Partiden milletvekili adayı oldu ama aileden CHP’li’’ diyerek Gökhan Zan isminin aday gösterilmesinden yana tavır koydular.

Eskişehir Belediye Başkanı ise Yılmaz Büyükerşen, ‘’ yaşa’’ takılan aday olmasını Genel Başkan Özel engelledi. ‘’Yaşının 86 ve 30 yıldır Başkan olmasına’’ dikkat çeken parti yöneticilerine karşı Genel Başkan Özgür Özel , ‘’Yılmaz Hocanın Eskişehir’de rakibi yok. Değiştirme risk demektir. Yılmaz hoca istediği takdirde devam edecektir’’ diyerek son noktayı koydu.

Adana’da ise Zeydan Karalar için ‘’devam mı tamam mı ?’’ tartışması bitmedi. Anketlerde Zeydan Karalar önde çıksa da Belediyeyi ‘’yeniden kazanma’’ konusunda sıkıntı görülüyor. Ama parti üst yönetiminde ‘’Zeydan Karalar ile devam edilmeli ‘’ şeklinde bir görüş şimdilik ağırlık kazandı.

Muğla’da mevcut Başkan Osman Gürün yeniden aday olmadı. Ama aday çokluğu ve büyük bölümünün de eski milletvekili olması karar vermede zorluk yaşatıyor. Muğla’da öne çıkan isimler ise, Süleyman Girgin, Nurettin Demir ve Akın Üstündağ…AKP’nin adayının Mardinli Aydın Ayaydın’ın olması Muğla kökenli adayların şansını arttırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için iki isim öne çıkıyor, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül.

Mersin de ise Vahap Seçer, Tekirdağ’da Candan Yüceer, Aydın da Özlem Çerçioğlu’nun aday gösterilmesi benimsendi.

Kararsızlık sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylarını belirlemede yaşanmıyor bu illerin ilçelerinde de ‘’mevcutla devam mı yoksa değişim mi?’’ sıkıntısı var.

Antalya’da Muratpaşa- Konyaaltı, Adana’da Çukurova- Seyhan, Aydın -Efeler,Muğla-Bodrum-Marmaris-Fethiye-Datça, İzmir -Çeşme-Bayraklı-Urla-Çiğli-Buca-Karşıyaka-Konak

Ankara-Mamak-Çankaya-Gölbaşı-Etimesgut, Eskişehir-Tepebaşı.

Bu hafta yapılacak Parti Meclisi toplantısında 150’ye yakın yeni Belediye Başkan adayının isminin oylanarak açıklanması bekleniyor. Adayları açıklanacak il ve ilçeler arasında bu hafta ve geçen hafta 35 yerde örgüt denetiminde yapılan ön seçim sonrasında birinci çıkan isimler bulunuyor.

Ön seçim de ilk sırada kazananlar şöyle:

Kırklareli-Mehmet Kesimoğlu, Zonguldak-Tahsin Erdem, Giresun-Fuat Köse, Edirne-Keşan: Mehmet Özcan, Manisa-Salihli: Mazlum Nurlu, Manisa-Yunus Emre: Semih Balaban, Trabzon-Maçka: Musa Turan, Akçaabat: Osman Kalyoncu, Tonya: Muhammet Başkan, Düzköy: Abidin Çelik, Kars-Selim: Barış Koç, Çanakkale - Biga: Alper Şen, Kırklareli-Babaeski: Nuray Öner Polat, Alpullu: Orhan Saltık, Büyükmandıra: Alaaddin Burak Doğdı.

Bu yerlerin yanı sıra Parti Meclisinden bu hafta Burdur: Ali Orkun Ercengiz, Bilecik-Melek Mızrak Subaşı, Kocaeli: Fatma Kaplan Hürriyet, Uşak-Özkan Yalım’ın adaylıklarının kesinleşmesi bekleniyor.

İzmir, Adana, Antalya ve metropol ilçelerin 15 Ocak’tan sonra PM gündemine gelmesi bekleniyor.