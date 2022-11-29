Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelir mi!

Cristiano Ronaldo

37 yaşında... 2 ay sonra 38 olacak...

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı... Dünya futbolunda "Leblebi gibi gol atan" ve "Maçı alan" veya "Maçı çeviren futbolcu" olarak anılır...

Bilindiği üzere, Manchester ile bağları 15 gün önce profesyonel çerçevede tamamen koptu... Nedenini bilen bilir, asıl önemli olan sonrası bizim için...

Ronaldo nereye koşuyor?..

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İşte daha çok taze bir haber:

Al-Wakrah (Katar kulübü) yetkilileri Portekiz kampındaki dünya yıldızına menajeri kanalıyla, 40 yaşına kadar sözleşme, 3 yıllık 1.200.000.000 euro maaş teklif etti.

Yani günlük 1.095.890 euro...

Saniyede 761 euro...

Sözleşmeyi de Ronaldo babanın isteğine göre düzenlesin, reklam paraları da onun olsun dediler.

Duyumlara göre;

Roni bu evladiyelik teklife yanaşmamış biliyor musunuz!

Nolcak abi adamda para çuvalla, halen gol atıyor, halen Milli takım kaptanı ve halen revaçta...

Napcak yani, organizasyonu yapan ülke diye 'Katar 2022'ye alınan Katar Milli Takımı'nın 2 maçta tribüne çıktığı bir ülkenin liginde mi oynayacak..

Adam "son darbeci" ya da "son para bükücü" değil ki...

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Hedefleri büyük anlaşılan.

Zaten sağına soluna "Yine Avrupa'da oynayacağım" diyormuş...

Mendez de ona göre bakınıyormuş taleplere deniyor.

Pekiiii, Ronaldo ile Türkiye'de ilgilenenler var mı?..

Olmaz mı?

-Baba kaçtan gidiyor? diye soranlar, bu sorgulamayı da "İlgileniyoruz" şeklinde medyaya fısıldayanlar var tabii..

Ciddi olan var mı?

Var: Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bu iki büyüğümüze zamanında futbolcular hocalar satan menajer Mendez ile konuşup, fiyat ve fikir alan kulüplerimiz mevcut tabii ki... Ronaldo büyükse, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ile tüm Türk Kulüpleri büyüğünde büyüğüdür...

Bu ülkeye ne yıldızlar, büyükler geldi gitti bilen bilir.

Fenerbahçe ve Galatasaray bu konuda napıyorlar?..

Dünya Kupası bitene kadar ekonomik bazda hesap kitap yapıyorlar.

Hatta Mendez'le önceleri ortak daha sonra rakip olan, son dönemlerde ise arası açılan, İspanya'da yaşayan Bayram Tutumlu gibi tanınan menajerleri dahi devreye sokuyorlar dedikoduları had safhada..

Peki, Ronaldo ve ailesi, Türkiye'yi Avrupa olarak görüyor mu? Ya da 2-3 yıllarının Türkiye'de geçmesini düşünüyorlar mı?

İşte fısıltılar orada tatsız gibi...

Türkiye tabii ki Avrupa ülkesiymiş ama İspanya, İtalya, hatta Almanya mantıklı geliyor muş Ronaldo ailesine...

Yani iki büyüğümüz Fenerbahçe ve Galatasaray finansal çözüm üretse dahi, Ronaldo ve ailesinin Türkiye'de 2 veya 3 yıl yaşamaya olumlu bakmaları gerekiyor.

Ya da aile, hem Türkiye'ye gitmeye iyice ikna edilir, hem de finansı çok güçlü sağlanıp Ronaldo'nun 2 kulüpten birine gelmesine ön ayak olunur.

Bunu yapabilecek bir babayiğit var mı?

Varsa şu 10-15 günde ortaya çıkacaktır.

Bilemem ama başka şekli şemali gözükmüyor rüya transferin sankim...

Yani,

Ronaldo Fenerbahçe'de...

Ya da

Ronaldo Galatasaray'da...

Manşetlerini görebilmemiz için, Dünyada yerin yerinden oynayabilmesi için, Türkiye'nin Ronaldo transferiyle büyük reklam yapabilmesi için olay zor ama imkansız değil...

Bekleyip görelim bakalım...