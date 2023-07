Fenerbahçe büyüğünde büyüğüdür... Gelen kazanır, giden kaybeder...

Şu son 15 günde Fenerbahçeliler nefes nefese bir trafik yaşadı...

18'lik Arda Güler, 30 milyon euorya Real Madrid'e satılırken, camianın evladı İsmail Kartal ehven bir fiyata Teknik Direktör oldu.

Ben de bugün bu iki isimle ilgili düşüncelerimi siz Haber3 okurları için yazacağım.

ÖNCE ARDA...

Maç izleyeyim diye top toplayıcılıktan, Fenerbahçe profesyonel takımına kadar yükselip, o kötü futbol oynayan takım içinde yıldızlaşan Arda Güler, İspanya yolcusu oldu.

Real Madrid'in yeni gözdesi olma yolundaki Arda bence, Fenerblahçe'ye para kazandırma konusunda sağolsun iyi yaptı ama futbol hayatı konusunda yanlış yaptı.

İyiyi konuşmaya gerek yok ama kötüyü bir konuşalım istedim.

Arda'nın Real Madrid takımında ilk 11'de şans bulabilir ama La Liga'da o çelimsiz vücut ve deneyimsiz futbol zekası devamlılık göstermeye izin vermez. İnşaallah yanılırım.

Arda'nın aslında en büyük rakibi ailesi, hele hele oğlu sayesinde menajer olan babası Ümit Güler...

Real Madrid, Ümit beye "15 milyon euora sana açıktan menajerlik parası" deyince ortada ne Barcelona kaldı, ne de Fenerbahçe... Arda bir anda paket oldu, Ali Koç'a "Barca istemem başkan" deyiverdi.

Babadır, yapacak tabi diyenleri duyar gibiyim.

Ama pişmemiş bir çocuğu, La Liga'da aslanların önüne atan, Türkiye Ligi ile İspanyol Ligini birbirine karıştıran ve para için dünya güzeli oğlunun yeteneğini kenara atan bir baba, kendi kendine sormalıdır;

"Ben oğlumun geleceği ile ilgili doğru mu yaptım?" diye.

Sözleşmesi gereği 54 küsur maça çıkartılan, çoğu maçlarda 90 dakikayı performans açısından tam kapasiteyle tamamlayamayan bu yetenek en öz 1 yıl Fenerbahçe'de pişmeli, sonra gideceği yere gitmeliydi. Real Madrid'le de böyle bir anlaşma olabilirdi... Olmadı önemli değil, Arda Fenerbahçe'den böyük değildir, asıl Fenerbahçe büyüklüğü onu Real Madrid'e taşımıştır.

Bu böyle biline..

Kazandırdığı para için de genç adama burdan teşekkürler.

Düşünsenize King ming gibi bitik adamlar Fenerbahçe'nin cebine el sokarken, Arda bir dolu para getirmiştir sağolsun, varolsun.

Veeee son söz;

Arda Güler sakın oralarda

adaşın Arda gibi yaşama

Çabuk geriye sararsın!

SIRADA İSMAİL KARTAL HOCA

Hoş geldin Fenerbahçe'nin öz evladı İsmail Kartal hoca.

Aslında senin gönderilmen kabahatti, Pereira'nın içine ettiği takımı aldın, beklentisiz 2'nci yaptın geçtiğimiz sezon öncesi.

Devam etmek, transfer bazında desteklenmek hakkındı ve tabi ki Fenerbahçe'nin de menfaati icabıydı.

Ama Ali başkan, seni kenara aldı, gitti antrenörlükte canbaz olan Portekizliyi getirdi. Güney Amerika, Arap ülkeleri ve Asya'da iş yapan ama Portekizliliğinin dışında Avrupa Ligleri'nde rağbet görmeyen Jorge Jesus'a dünyalarca paralar verildi.

Ne yaptı?.. Senin yaptığını İsmail hoca, lig ikinciliği...

Ziraat Kupası'na saymıyorum çünkü artık çok büyük bir önemi yok, formanın göğsüne yıldız koydurmuyor!

Çok şükür "deneme yanılma sistemiyle" kulübü yöneten sevgili Ali başkan, bu son sezonda doğruyu seninle yaptı. İnşaallah transferlerde o seni utandırmaz, oynanacak futbolla da sen Ali bey ile milyonlarca Fenerbahçeli'yi sıkıntıya sokmazsın.

Hocam;

Ve eski dostum Arap İsmailim;

-Transferlerde sakın mevkiisinde 1'inci sıradaki alınması gereken futbolcudan vazgeçme.. Tartış ve kabul ettir isteğini...

-Sağlam bir ön libero bak, JJ'nin çantacısı Arao ve giden Gustavo gibi rakibine korvet görevi yapanlardan uzak dur...

-Orta sahanda bir meastro yok, Alex'den sonra gelmedi... Arda'nın gidişi kayıp ama orta sahanı güçlü tutman için adam gibi adamları seç ve alınması için mücadele et..

-Kahveci, Yandaş gibi çocukların Kullanma Tarihleri geçti artık. Onlardan medet uman JJ ve diğerleri hep havlu attılar. "Ben Türk futbolcusu ve hocayım Kahveci'yi da Yandaş'ı da adam ederim" diye yola çıkarsan her an yolda kalırsın.

-JJ'nin top hayatını kulübeye kitleyenleri kazan hocam içlerinde sağlam adamlar var. Bilirsin zaten sen.

-Santrfor hocam santrfor... Leblebi gibi gol atacak adamlar lazım. İcardi gibi fırsatçılar lazım. Dursun kalsınla, 38'lik eski silahla uzun maraton koşulmaz, genç dinamik gol atan bir makinaya ihtiyaç var...

-Galatasaray'ın menajerleri iyi adamlar getiriyorlar. Takip etmek gerek, Fenerbahçe'ye çalışanlar ise ne yazık ki, hüsran yıllardır. Lütfen pencereyi bari sen genişlet hocam.

-Ve son olarak unutma ki, fatura önce sana çıkar... Onun için bu sefer bırak iyi niyeti, önce Fenerbahçe için sonra kendin için gereken için savaşı ver hocam.

Galatasaray'ın Fatih Terim'i, Okan Buruk'u oluyor da Fenerbahçe'nin niye zirvede koşturan bir İsmail hocası olmasın!

'Büyüğünde büyüğü Fenerbahçe'ye yeni sezonda başarılar deyip bu yazımızı da noktalayalım.