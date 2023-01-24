Gerçekleri söyle bize Jorge Jesus

Rizespor kupa ve Ümraniye lig maçları ite-kaka alındı.

Rizespor, 2'nci ligte 6'ncı ve Ümraniye ise süper ligimizde sonuncu...

Dedikodulara göre: Ümraniye takımının Galatasaray'ın pilot bölgesi olduğu söylentileri had safhadadır...

(Bakınız: Kaleci Orkun ve Umut Nayır'a... Yırttılar çocuklar kendilerini Okan ağabeye sinyal göndereceğiz diye... Geçtiğimiz maçta Fenerbahçe'ye karşı yapılan bu direniş, oynanan mücadele, hırs ve azim her maçta olsa Ümraniye şimdi sonuncu değil üstlerdeydi diye düşünmekten kendimi alamıyorum.)

Biliyorsunuz bu Ümraniye ilk maçta Kadıköy'de Jesus'a 3-3'le hoş geldin yapan takım. Sonra çıkıyor Recep Uçar, 2-1'lik maçtan sonar Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray karşılaşmalarında hakemler hak yiyor diye konuşuyor...

Hakem Bitigen'e sarılıp öpüşmen, VAR noktasına gelirken kollarını açıp sarılman bayağı görüldü Recep hoca!..

Uğur Dündar ağabeyim bile twit atmış bu konuda!.. Bu kadar mı Fenerbahçe maçına endeksliydin, sen ve topçuların 3 büyüklerin maçlarıyla uğraşacağına diğer müsabakaları kazansaydın şimdi hiç bir hakemi öpmüyor, kollarnı açıp VAR ekranını izlemeye giderken yalvarıcı şekilde sarılmıyordun.

Rizespor için söylenecek çok söylem yok, sadece Rizeliler, Trabzonlular gibi futbola her anlamda ve her yönde (anlayan anlar) önem veremedikleri, iyi baskı kuramadıkları için bugün 2'nci ligteler...

Şimdi gelelim milyonları peşinde koşturan, 2014'ten beri şampiyonluk yüzü görmeyen, ve Sayın Ali Koç'la da son 5 yıldır mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe'ye...

Jorge Jesus maçtan sonra demişki:

"Katar 2022 arasından sonra bir tek Galatasaray maçında kötüydük... Şu ana kadar puan ortalamamız iki, ayrıca yarıştan da kopmadık"

Hocam sorularım var, hemen altlarında da sana göre yanlış veya doğru görüşlerim var:

1) Katar arasından sonra Fenerbahçe'nin ara öncesi oynadığı futbol, takti, performans ve seyir zevki aynı mı?

-Bence hiç değil.

2) Sen hiç Türkiye'de büyük maç (Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray) kazandın mı saygıdeğer hocam?

-Hatırlamıyorum, sanırım bir BJK beraberliği var, gerisi hep yenilgi. Laf aramızda Benfica'dayken de böyleymiş, bir Porto maçı kazanamamış örneğin, Sporting Lizbon'da da büyük maçların teknik profesörü değilmiş sayın hoca!

3)Fenerbahçe takımında ver-kaçlarda bile pas hataları var, neden?

-İdmanlarda ve takım içindeki arkadaşlığı kaynaştırmada bir sorun var gibi gibi. Yardımcıların da sen de bir bakın etrafa istersen.

4) Çıkardığın ilk 11'lerde hep bir sıkıntı oluyor ve sonradan değişikliklerle maça tutunmaya çalışıyorsun. Bu arada rakip senin ilk 11'inin kötü oluşuyla moral bulmuş oluyor. Halbuki çıkardığın ilk 11'lere sonradan yaptığın değişiklikleri kafadan yapıştırsan avantaj sağlamaz mı? Kahveci, Crespo, Mert Hakan, Lincoln, King vs vs bunlardan vazgeçemezsin (!) ama benimki bir düşünce sorusu sadece?

-Örneğin bence, biricik Kahvecisi yerine Alioski, getirdiği Lincoln yerine Zajc, gün geçtikçe düşen Crespo yerine Emre Mor'la çıksaydı sahaya, rakip Ümraniye yüz bulamazdı ve maç daha kafadan farklı olurdu. Hem sonradan girenler maça ısınmış olurdu, hem bu adamlar ilk 11 elemanı olduklarını bilerek moralli top oynarlardı. Dökülen Crespo'nun, skandal Kahveci'nin ve ne oynadığı belirsiz Lincoln'ün her defasında yedeği olmanın psikolojisinin ne olduğunu bilen bilir.

5)Hocam, Arda Güler sana naptı?.. Bir saygısızlığı mı var, yoksa futbolcu falan değil mi?

-Tipik eloğlu, Türk değil ki bir Türk çocuğunu kazanmak için varını yoğunu versin. O getirdiklerine yer açar, bizim evlat da kulübede çürür sonra Muhammed gibi olur. Bunu bence yönetim çok ama çok ciddi düşünmeli! Arda bir yerli ve milli olmayan hoca tarafından harcanacak futbolcu değil.

6) Hocam senin çok fazla çeşidi olmayan maç içi varyasyonlarını, takımsal taktiklerini, futbolcularının senin önderliğindeki maksimum kapasitelerini, değişmeyen hatalı ilk 11 aşkını, sonradan değişip maça asılmaya çalışmanı Katar 2022 sonrası her takım öğrenmiş olabilir mi?

-Yüzde bin beşyüz biliyor her rakip... Herkes önlemini alıyor artık Fenerbahçe'ye karşı ve kök söktürüyor.

7)Galatasaray maçında kötü oynadık demişsin. Kötü mü oynattın takımı yoksa başka bir şey mi oldu?

-Fenerbahçe zaten Katar sonrası kötü oynuyordu, Hatay maçı falan kimseyi aldatmasın. Bay Jesus Galatasaray derbisi için hiç ders çalışmamış, Hatay ile ezeli rakibi aynı değerde görmüş. Okan Buruk ise, bilindik Jesus taktikleri ve Fenerbahçeli futbolcularla yatıp kalkmış, Topçularını Kadıköy zaferine göre motive etmiş. Dersini çalışan ile çalışmayanın arasındaki fark da 3-0 ve F.Bahçe tarihi için büyük bir üzüntü oldu. Peki bu arada Trabzon yenilgisini orda oynanan sürklase futbolu, atılacak adamı hala oyunda tuttuğunu unutmuş mu Mr Jorge? Büyük maçlarda yok sayın hoca ne yazık ki, keşke Ali bey, Portekizliyi getirmeden önce Porto'daki ve S.Lizbon'daki büyük maçları baz alabilseydi diye düşünüyorum.

Bakın buradan iddia ediyorum: İsmail Kartal hoca kalsaydı, Trabzon ve Galatasaray maçlarında en kötü hal beraberlik olurdu, iki takımdan 5 gol yenilmezdi.

8)Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilecek misin hocam?

-Bu anlayış değişmezse bence zor bay Jesus... Ali başkan inşaallah bu kötü gidişatı anlamıştır da sana ufak ufak telkinlerde bulunur yoksa üzülerek Galatasaray'ın şampiyonluğu ve Beşiktaş'ın ikinciliği görürüz.

9)Türkiye'de Sabrili hakemler ve MHK malum hocam. Bunun bir çok sıkıntısını görüyoruz hepimiz. Acaba sen biraz futbolcularına art niyetli hakemlerle ilgili ders verir veya birilerine verdirtir misin?

-Avrupalı hakemlerle bizimkileri karıştırmaya devam eder bence. Yönetim bir hakem hocası alıp seçilen hakemlere göre futbolcuları ve Jesus'u bilgilendirse biraz yararı olur sanırım. Çünkü Jorge'nin de Türk futbolunu öğrenmesi gerekir.

10)Valencia artı Serdar Dursun artı Batsuhayi artı King yerine bir İcardi'n veya bir Cenk Tosun'un ya da bir Weghorst'un olmasını istermiydin sayın Jesus? Peki sen niye öneremedin leblebi gibi atan bir golcüleri?

- Kendisi futbolu orta saha oynadığı için ileriyi bilemiyor her halde ;))) Espiri tabiki bu sözüm, ama çok iyi golcü transferinde bir bit yeniği var, nedir nedendir çözemiyorum. Hoca mı? Yönetim mi? Bilemem.

Neyse uzun lafın kısası izleyelim görelim Jesus'lu Fenerbahçe'nin sorularla dolu ama cevapları meçhul bundan sonraki hikayesini...

Yalnız üzülerek söylüyorum ki, Ali başkanımız bu Jesus'u iyice serbest bırakarak bu sezon kalan son kredisini bitirmemelidir.