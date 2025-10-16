Sadettin Saran'a zaman vermek gerek!

Fenerbahçe Kulübü’nün yeni başkanı Sadettin Saran’ın basın toplantısını beğendim…

Tek bir şey hariç!..

“Neydi ismin?

Soruyu bir daha alabilirmiyim?

İkinci sorun ne idi?”

Falan filan…

Başkanın kafası full, doğru… Yapılacak o kadar şey var ki, başkanda beyin dolu dolu…

Toplantıda, bazen soru sorulurken başka bir şey düşünüyor izlenimi bile vardı gözlerinde…

Bunlar tenkit değil, ama başkanlık mutlak hakimiyeti açısından dikkat çekebilir diye yazdım… Sakın Saran başkan alınmasın…

Gelelim basın toplantısına…

Spor medyası kalmamış önce o dikkatimi çekti… Yahu Fenerbahçe kaynıyor, adamlar başka şeyler soruyor!..

İrfan Can/Cenk Tosun olayı var…

Tedesco durumu var…

Takım içi psikoloji var…

Mikserler ve kavgacılar listesinde başka kimler var?..

Gazetacı kardeşler, başka bir dünyada…

Neyse bir kaç eski kurt vardı da, onlar bu gibi soruları sordu da cevaplar geldi.

Başkan Saran her konuya itidalli, sakin ve gaz vermeyen-gaz almayan cevaplar verdi…

İrfanla Cenkin kovulmasının tüm takıma hatta camiaya bir “ön uyarı” olduğunu söyledi.

Ben iyi ara transfer yapan bir yöneticiyim dedi…

Para var, daha da para bulmak şart dedi…

Benim soyadım Koç değil demeye getirdi sözü!..

Tedesco yorumu gayet mantıklıydı, kesip biçmecilere bir nebze kapak oldu… Ama Tedesco’ya da gözünün yaşına bakmam “kazan kazan” oynatmalısın diye mesaj yolladı…

Takım içi psikoloji için mücadele veriyorum dedi, futbolun içinde ben varım dedi…

Elini taşın altına soktuğunu, kavga gürültüyle iş yapmayacağını ama her türlü iç ve dış hainlikleri takip edip saman altından su yürüteceğini ima etti…

İç barış, dış barış Saran’ın akılcı yürüyüşü olarak gözüküyor, semeresi olacaktır!

Kulüpler birliğine gidip, Dursun beyle yanyana oturmasını, Doğan beyle karşılıklı olmasını tenkit edenler var…

Bakın öğrenin şunu;

‘Ne kadar karşı cephe azaltılırsan, savaş daha kolay kazanılır’

Saran bunu yapmaya çalışıyor…

Underground çalışmayı uygun görüyor, çünkü Kadıköy’de popilizim adına yüksekten boşa bağırıp çağıranlar sayesinde Galatasaray 5 yıldızla dolaşıyor!..

Sessiz, sakin, derinden gidecek olan Saran başkan iyi yolda…

Ayağına taş olup takılmak yerine önündeki taşı kenara çekip almak Fenerbahçelilik görevidir…

Saran, şu anda Ali beyin yıllardır yapamadıklarını agresif olmadan devreye sokuyor, holding mantığıyla Fenerbahçe yönetmeye çalışmıyor…

Mesela Dursun beyden yanak alması olay olan devlet adamına gidiyor, yanak vermeye değil , Fenerbahçe adına bir şeyler yapmaya…

Fenerbahçe için her şeyi yapmak için ılımlı ve politik olacaksın, düşmanını yenmek için düşmanına yakın olacaksın, Saran da bunu yapıyor.

Böyle devam başkan…

DİP NOT-1: Karagümrük maçı öncesi bu takım senden yine moral ziyareti bekler unutma lütfen!

DİP NOT-2: Sevgili başkan; Fenerbahçe kulübünün içine çöreklenmiş, verirsen iyi vermezsen tukaka eden medyacı görünümlü tüccarlarla uğraşacağım dedin… Harikasın, bitir onları ki kulüp camia futbol takımı gıybetten kurtulsun… Babası kulüp üyesi, hatta soyadı eski başkanlardan olup her dönemin patiskasının yönlendirmelerine bile çok dikkat et, mesafeli kal lütfen…