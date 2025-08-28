THE SPECIAL ONE yok AN ORDINARY ONE var!

Kimsin sen arkadaş?

Yapay zekanın oluşturup gönderdiği bir suret ya da bilinmeyen bir robot musun?

Setubal’de doğduğun 1963’ten bu yana hep başarıyla yükselmişsin, şansın da yaver gitmiş, büyük kulüplerde büyük rakkamlar harcatarak yıldızlar toplattırmışsın normal olarak paranın itici gücüyle çalıştırdığın takımlara başarı gelmiş, Jose Mourinho yani “The Special One” olmuşsun…

…………….

Tamam da Fenerbahçe’ye gelen kim?

1.5 yılda 22.5 milyon euroyu indiragandi yaptın, 5 milyon da otel parası ödettin…

Ama halen bir numaran yok…

Şarap reklamı, Adidas reklamı (son maçtaki kazak ve önceki tişortlar) vesairede “manken olarak” gayet iyisin ama asıl işin olan futbolu takır takır oynatmakta, maç içi rakip yıkan taktiklerde, sahaya çıkacak futbolcu seçiminde ve aldırdığın transferlerde yok hükmündesin!

Boyna konuşuyorsun, çamur at izi kalsın birinci hedefin, başarısızlığını zaten “başarısız şahıslar (!)” diye sana ekmek verenlere iteliyorsun!..

Kazandiğın derbin yok, ligte salçasın senin işverenler gibi “kötü hakemlere ve kötü yapıya” sığınarak, cukkayı indirip, milyonlarca Fenerbahçeliyi kahrediyorsun…

Szymanski ve En Nesryi saplantılı aşklarınla takım kurup bir şeyler yapabileceğini sanıyorsun…

Gelipken, mağlupken ve berabereyken rakibini yarı alanında kabul edip üstüne çıkmalarını taktik sanıyorsun…

Açıkların kapalı, defansın kırık duvar, golcülerin traş, ön liberon ve oyun kurucun 1930 model, orta sahan kevgir, beklerin rakibi “buyrun beklerim” modunda… Kalen halen ayarsız…

Sen mi The Special One’sın!..

Hahahaha… gülme tuttu beni arkadaş!

……………

Bu aralar saçma sapan konuşmalar da yapıyorsun maç öncesi maç sonrası…

Kovulayım diye…

Artistlik, şov ve kompleks-kaprisler de cabası!.. Belki birileri beni kovdurur diye…

……

Kimsin usta sen?

Yok bizim bildiğimiz gıpta ile seyrettiğimiz Mourinho olamazsın sen!

Şimdiki sen, bence;

AN ORDİNARY ONE (Sıradan biri)

olabilirsin…

THE SPECİAL ONE (Özel biri)

artık sana çok uzak…

Şu son satırları da yazayım bitsin çünkü çok sinirleniyorum…

1-0’lık Benfica maçı öncesi yenilgiye kılıf hazırlayan açıklamalarında yönetimi suçluyordun ya;

-Neden “Bu maç sonrası isteklerimi almayan yapmayan yönetimle görüşüp gideceğim” demedin!!!

-Neden “Transfer sezonu başında istediklerimi yapmazlarsa oturup konuşup giderim çalışmam” demedin!!!

-Neden işin başında “Bu yönetim bu Ali bey benim verdiğim hiç bir listenin adamlarını almadı almıyor beni ve milyonları oyalıyor” diyerek;



“2 ORTA 1 SADE HADİ BANA MÜSAADE”

diye basın toplantısı yapmadın…

Dik duruş, gerçekçilik ve ağızdan çıkan sözü yememek özel birileri içindir…

Yanpiri işler, ağızdan çıkan sözü yiyip yutmak ve salla başı al maaşı yapmak sıradan birileri içindir…

Git diycem ama 15 milyonluk başka kek yok piyasada… Aradın bulamadın, elin Arabı bile keklediğinin yarısını vermemiş sözde tüyemedin.

Tek kek belli ama şunu unutmaki, sen 15-20 milyonluk kekini yiyip bitiriyorsun…

Ne yazık ki, senin 1.5 yıldır ısırıp ısırıp yediğin kek eylül sonu bitti bitecek gibi gözüküyor…

Bakalım boş tabakta ne yapacaksın?

DİP NOT: Oğlum Bülent’in güzel bir değerlendirmesi var X’te…

“Ali bey bu Mourinho’ya 15 milyon verip gönderseydi Fenerbahçe yeni sezonda en büyük transferi yapmış olacaktı…”

(bravo evlat)