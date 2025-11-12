﻿Yasadışı bahis soruşturması başlamasaydı A Milli takımımız turnuvalardan men mi ediliyordu ?

Dedim ki, bu konuda çok konuşmayayım, sadece dinleyip bekleyeyim…

Ama olmadı, neden mi?

Yurt dışından özellikle yağmur gibi yağıyordu dedikodular, konuşulanlar, söylenenler vs vs…

Yalan veya doğru bilmem ama yurt dışı menşeili ilginç dedikodusal duyumlarımı şöyle bir toparlayıp paylaşayım dedim;

Efendim;

FİFA, uzun bir süredir yani yaklaşık 2 yıldır Türkiye’deki yasal olmayan bahis konusunda ihbarlar alıyormuş!.. Hatta yasal bahislerde bile minik minik operasyonlar olduğu bildirilmiş FİFA’ya…

Özellikle yasal olmayan bahislerin hakemler, yönetimler, futbolcular üzerinde etkili olduğu ve hatta Türkiye’de yasal olmayan bahis firmalarının kulüplerle “görünen ve görünmeyen reklam” bağlantısı olduğu bile belgeli olarak ihbar edilmiş FİFA’ya…

Sosyal medya içinde bazı futbol ağırlıklı iş yapan kanalların ve yorumcularının yasal olmayan bahislerle ilişkilendirildiği ihbarları yağmış!.. Yasal olmayan bahis tirollerinin ve fenomenlerinin sosyal medyada beslendiği belirtilmiş FİFA’ya…

Gürcistan, Karadağ, Çekya, Londra, İstanbul, KKTC, İngiltere, Arjantin ve daha bir çok ülke sınırları içinde bu yasal olmayan bahisin, ülkeler arası koordineli yürütüldüğü ihbarları yağıyormuş FİFA’ya!..

Dünya futbolunun patronu FİFA, Haziran-2025’te UEFA’yı uyarmış ve bir önlem alınmazsa, soruşturma başlamazsa, arı kovanına çomak sokulmazsa TÜRK MİLLİ TAKIMI’nı dünya kupası gibi uluslararası turnuvalardan men edebileceği hakkının saklı olduğunu belirtmiş!.. Diğer ülkeler içinde verilmiş bu ultimatom tabiki…

UEFA, Temmuz’da TFF’ye durumu aktarmış ama acil cevap alınamamış sözde!.

Bakacağız, araştıracağız falan denmiş miş UEFA’ya!..

UEFA 1 ay kadar beklemiş TFF’yi… Tık yok, her soruya “araştırıyoruz” cevabı gelmiş…

UEFA, Türkiye’den böyle ‘top çeviren’ cevaplar gelince ve FİFA da sıkıştırınca konuyu devletin üst kademesinin bilmesi gerektiğini düşünerek gizli temas başlatmış…

Dedikodulara ve söylentilere göre, futbolu çok iyi bilen ve yıllarca top oynamış Sayın Cumhurbaşkanımız, FİFA ve UEFA’nın bu operasyonlarını duymuş, öğrenmiş…

Türk Milli Takımı’nın turnuva dışı kalma tehlikesinin, Türk futbolunun değer kaybının olmasına müsaade etmeyeceği kararındaki sayın devlet başkanımız, gerekli talimatları anında vermiş ve takipçisi olacağını da eklemiş!..

İşte o anda paçalar tutuşmuş, bazı bakanlıklar ayaklandırılmış, TFF hareketlenlendirilmiş ama eyyamsız, sessiz ve sakince!..

Varolan araştırmalar derinleştirilmiş ve bugünkü kişiler ile oluşumlar vesaire ortaya çıkmış… Ama daha bunlar buzdağının su yüzündeki görünenleriymiş, buzdağının altı daha derin mi derinmiş!…

Savcılıkta TFF’den beklediği pası alınca yola çıkmış…

İşte bugünlere gelinişin, yurt dışı menşeili dedikoduları…

Bence futbolsever Sayın Cumhurbaşkanıma, TFF başkanına, Başsavcı Akın Gürlek'e, tüm emniyet güçlerine, konuyla ilgili hakim ve diğer savcılarımıza teşekkür etmek gerekir...

Laga luga yapan suçu savunanlara da “onlarla bir durumun varki, aktif savunmadasın, rahat bırak futbolumuzu” diye isyan ederim!

Bahis ve şike konusunu ortaya çıkartmak için çalışan tüm devlet mekanizmalarına; Futbolumuzun üzerine yeniden güneş doğması için yapacakları her şeyi oturduğum yerden ayağa kalkar ceketimin ön düğmelerini kapatır avuçlarım patlarcasına kuvvetlice alkışlarım!..

Çünkü bu toplumun en büyük eğlencelerinden ve tutkularından biri olan futbol, dünyada da kolları olan bir kaç aç/kurt bahisçi-şikeciye yem edilmemelidir!

Sayın cumhurbaşkanımız oldukça ve müthiş savcılarımız oldukça da bu kurtlar bu ülkede yem bulamayacaktır!