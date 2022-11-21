Valencia ve Qatar

Topraktan petrol fışkırıyor..

Zenginlik gani..

Dolarlar havada uçuşuyor..

Atletleri donları bile 'Gucci' veya 'YSL' falan filan...

Zenginleri Avrupa'da veya dünyada şirket olan büyük kulüpleri satın alıyor...

En basit örneği PSG,

Başkanı Nasır el-Halifi...

Qatar Sports Investments'in yani Doha'da 2005 yılında kurulan Katar Spor Yatırımcılık Kapalı Hisse Kuruluşu'nun üyesi: El Halifi..

Yani örnekleri çok bu dünyada Katar sahipli veya destekli futbol oluşumlarının...

Yayıncı kuruluş; Beinsport onların, bilen bilir...

Kanal İstanbul daha ortada yokken, arazilere kapış kapış talip olanlar yine onlar...

İstanbul Boğazı yalıları, Antalya, Bodrum, Marmaris'in yüzde 25'i onlarda...

Ama gelin görün ki;

Enner Valencia'yı durduracak bir Milli Takımları yok.

Dünya Kupası'nı düzenlemek için müracaat ettiler, 7.5 milyarlık keş bütçesi olan FİFA kabul etti, Katar Milli Takımı ev sahibi olduğu için turnuvaya otomatik katıldı ama açılış maçında bir Ekvator kaptanı Valencia'yı markaja alamadılar..

Bizim Fenerbahçeli Valencia 3 attı, birini hakemler yedi ama diğer ikisini iç edemediler ve Ev sahibi Katar açılışta 2-0'la yıkıldı.

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Barcelonalı Felix Sanchez

Yıllardır Katar'da, milli takımlar düzeyinde görev yapıyor.

Şimdi BAŞ antrenör...

Kattığı bir şey var mı?..

Bir Valencia'yı tutabilmeyi dahi takımına öğretemediyse, ne denir ki Felix için.!

Katar'ın emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamad es-Sani'nin Katar futbolunda reform yapılması için mutlaka değişikliğe gitmesi gerek, kendi Milli Takımına ve kendi ligine çok para akıtması lazım, ya da dağıtılan paraların Ekvator maçındaki gibi heba olmasının görülmesine el koyması gerek...

Dış dünyaya para akıtmak anlaşılan o ki, Katar'ın milli takımına bir şey vermemiş, veremez de.. Para önemlidir, ama parayı sağlam adamlara kullanmak daha önemlidir.

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Katar benim takımım değil...

Aksine Valencia'nın kaptanı olduğu Ekvador'u tuttum 2-0'lık maçta...

Gelelim Valencia'ya...

Fenerbahçe'nin golcüsü, Katar maçında çok boş alan buldu ve rahat oynadı. Ekvator takımı da bu arada atsın diye kaptanına çalıştı.

Valencia sakatlanmadan Katar'dan dönerse, Fenerbahçe'ye çok daha faydalı olacaktır. Tabi şunu da hiç unutmasın ki, Türkiye Süper Ligi'nde Katar seviyesinde onu başı boş bırakacak bir takım yok denecek kadar az.

Hah bu arada Fenerbahçe'ye müjde;

Valencia'nın bonservis fiyatı; Katar maçından sonra 25 milyon avrodan aşağı düşmez. Diğer maçlarda da çakarsa, Ekvador gruptan çıkarsa bu rakam 30-35 milyon avroyu bulabilir.

Bu 2022 Dünya Kupası bakalım bize daha neler gösterecek... İzledikçe yazacağız, birlikte olacağız...