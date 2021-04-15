Ekonomide ve sağlıkta kriz derinleştikçe, iktidarın yönetememe hali de giderek derinleşiyor, panik artıyor, iktidarın eli ayağı birbirine dolaşıyor…

CHP’nin başlattığı “128 milyar dolar nerede” kampanyası bunun en son ve tipik örneği oldu. Bu soru aslında Berat Albayrak’ın henüz istifa etmediği dönemden bu yana CHP’nin gündemindeydi. Kılıçdaroğlu bu soruyu sık sık gündeme getiriyor, getirdikçe de iktidar cephesinden bol bol küfür işitiyordu!

“128 milyar dolar nerede” sorusu sosyal medyadan sokaklara taşıp, reklam panolarını ve CHP il-ilçe binalarını kaplamaya başlayınca iktidar ne cevap vereceğini şaşırdı; Erdoğan önce “para kasada” dedi olmadı “pandemi için harcandı” dedi o da olmadı, arkasından AKP’den yardımcısı Nurettin Canikli “altına yatırıldı, TL karşılığı satın alındı” falan dedi ama o da tutmadı... AKP çareyi, “128 milyar dolar nerede” diye soran pankartları “Cumhurbaşkanına hakaret suçu işleniyor” gerekçesiyle apar topar toplatmakta buldu ama silah elinde patladı! “128 milyar dolar nerede” sorusu CHP’lileri aşıp birbirinden çok farklı sesleri ve duruşları olanları aynı soru etrafında buluşturmaya başladı!

“Minareyi çalan kılıfını hazırlamış” olsa da “128 milyar dolar nerede” sorusu “kılıfı yırtıp attı” ve farklı sesleri birleştirerek Türkiye gündemine yerleşti...

Tam bu gelişmeler yaşanırken, farklı sesler “tek bir soru etrafında” bir araya gelmişken, aralarında Ahmet Türk, Canan Arın, Celal Fırat, İhsan Eliaçık, Genco Erkal, Melda Onur, Murathan Mungan, Nejla Kurul, Öztürk Türkdoğan, Rıza Türmen, Şebnem Korur Fincancı, Tarık Ziya Ekinci ve Zülfü Livaneli gibi isimlerin yer aldığı bir grup çağrıcı da “demokrasi için seslerimizi büyütmek, gücümüzü açığa çıkartmak için büyük bir Demokrasi Konferansı toplayalım” diye yola çıktılar...

YÜZDE 1’İN KARŞISINDA YÜZDE 99’UZ!

Şişli Nazım Hikmet Kültür Evi’nde düzenlenen basın toplantısında “ toplumsal barış hedefini ve demokrasi mücadelesini bir ileri aşamaya taşımak için, halka umut verecek bir ortaklaşmayı yansıtmak, her alanda yaşanan hak ihlallerine, baskı ve hukuksuzluğa karşı güçlü bir itiraz sesi yükseltmek için yola çıkıyoruz” vurgusu yapılırken, yalnızca itiraz eden değil aynı zamanda “ülkenin geleceğini inşa edecek bir program etrafında buluşma” vurgusu da yapıldı…

Haziran’da yapılması planlanan “Demokrasi Konferansı” Demokrasi İçin Birlik adlı “geniş katılımlı, herhangi bir siyasi görüşün ya da partinin şemsiyesi altıda olmayan, bağımsız bir demokrasi platformunun” önerisi ile şekillenmiş yeni bir çıkış arayışını ifade ediyor…

Hiçbir ön sınırlaması olmayan Demokrasi Konferansı, demokrasi isteyen bütün kişi ve kurumlara açık bir konferans olarak kurgulanmış…

Toplantı açılışında “Biz, demokrasiden ve özgürlükten yana olanlar, bu karanlık manzaranın aydınlık yüzüne bakıyoruz” diyen Nesteren Davutoğlu ve “demokrasi için her taşı yerinden oynatacağız” diyen Ayşegül Devecioğlu’ndan sonra konuşan Rıza Türmen “bu konferans temel hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakılmış kitleler ile evine ekmek götüremeyen, yoksulluğa, işsizliğe mahkum edilen kitlelerin taleplerini bir araya toplayacak, çünkü bu talepler de, kadın hareketinin, Kürt siyasetinin, Boğaziçi öğrencilerinin, ekolojik sorunların çözüm talepleri de ancak demokrasiyle karşılık bulabilir” diye anlatırken, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı da “İnsanların ekmeksiz bırakıldığı, özgürlüğüne sınırlamalar getirildiği ve yine insanların özgürlüğünü kendi eliyle teslim etmek zorunda bırakıldığı bir dönemde bir arada olmak çok değerli” dedi.

"Bir arada olabilmenin yolunu yordamını bulmamız lazım" diyen Ahmet Türk ise, “demokrasi olmadan hiçbir sorunun çözülemeyeceğini görüyoruz, toplumun ve siyasetin demokrasi için ikna edilmesi için bize görev düşüyor. Radikal bir demokrasiye ihtiyacımız var” derken, Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul “Yüzde 1’in iktidarı karşısında yüzde 99’uz. Biz güçlüyüz, yaşamdan yanayız. Hayatlarımız hakkında sevinçle konuşma sırası bizde! Türkiye tarihinin ileriye doğru hareketinin taşıyıcısı olma sırası bizde" diyerek “kendi hayatları üzerinde konuşmak isteyen” herkesi Demokrasi Konferansı’na davet etti…

14 Nisan 2021, İstanbul

Necdet Saraç