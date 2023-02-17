Depremin olduğu gün yeni imar affı TBMM gündemindeydi; akıllanmıyoruz!

BBP Genel Başkanı Destici, İmar Affı getiren teklifini geri çekecek mi ? Destici samimiyet sınavında.

Anayasa , bir hukuk sistemi içindeki ‘’en üstün ‘’ yasadır. Temel hukuk kuralıdır .

Devletin kutsalıdır .

Biz bu kutsalımızı 1990 yılından itibaren 12 defa deldik .

Yasalar yaptık , yaptığımız yasalara uymadık .

Uymadığımız yasalara uydurmak için uyduruk aflar getirdik.

Yaptığımız İmar Yasalarını yok saydık.

Yasalara uyum sorunu yaşadık .Uyumsuzluklarımızı aflarla getirilen usulsüzlüklerle örttük.

775 sayılı Gecekondu yasası öncesinde 5 , Gecekondu yasası sonrasında da 7 olmak üzere 12 imar affı çıkardık .Cumhuriyet tarihimizin ilk imar affı 1948 yılın da çıktı. Hem de o yıl 2 af peş peşe çıktı. Bunu sırasıyla 1949 ,1953 ve 1959 yıllarında çıkarılan aflar izledi.

Gecekondu Yasası sonrası İmar Afları durmadı .Dönemin iktidarları, imar affına 1966’da başladılar. Ama , 10 yıl imar affı gündeme gelmedi.

1976 yılına kadar.

1983 yılında çıkarılan İmar Affını ,yeni imar afları takip etti. 1984,1986,1987,1988,1989 olmak üzere 5 imar affı çıktı .

AKP iktidarı ilk imar affını 2008 yılında , son imar affını 2018 yılında çıkardı.

Peki ,siyasi iktidarların vaz geçemediği bu İmar Affı nedir ?

Gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan yapılar ve inşaatların mülkiyet ve uygulama sorunlarına düzenleme getirmek .

Ama , affın altında yatan gerçeklere bakıldığında siyasetin kirliliği var . Belediyelerin rantı var.

Yani , belediyelerin göz yumduğu usulsüzlükleri , siyasiler eliyle yasalaştırmak İmar Affı...

İmar aflarıyla çok sayıda kaçak yapının , resmi kaydı yapıldı .

Gelelim günümüze , Türkiye yeni bir seçime hazırlanıyor .

Oy , getiren projeler siyasi partilerin vaadler masasında yerini aldı.

Vaadler masasındaki en güzel pasta yine , yeniden İmar affı…

İlginçtir , İmar Affı’nın altındaki imza bu defa Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’ye ait .

7 milyondan fazla konut ve işyerini ilgilendiren Destici’nin teklifi , 11 Ekim 2022 tarihinde TBMM Başkanlığı’na verildi .

Aynı gün Bayındırlık imar ulaştırma ve turizm Komisyonu ve Bütçe Plan Komisyonu’na sevk edilidi.

Ama Destici’nin teklifinin komisyonda karara bağlanacağı 6 Şubat 2023 de 10 ilde deprem oldu. Destici’nin teklifi komisyonda kabul edilmesi beklenirken askıda kaldı.

Şimdi ne olacak ?

BBP Genel Başkanına Mustafa Destici, teklifinin ‘’yeni bir imar affı’’ olmadığı görüşünde.

Peki, af değilse ne ?

Sayın vekile göre ,2018 de çıkan affın süresinin uzatılması .

Yasal olmayan , çürük binalara ‘’sen niye ek süre’’ vermek istiyorsun Sayın Destici.

Bu niye ‘’ imar affı’’ olmuyor ?

Parti olarak İmar Affına karşı olduklarını söylüyor Mustafa Destici .

Peki ,Destici’ye göre ‘’imar affı’’ olmayan bu teklif ne getiriyor ?

‘’Yapı kayıt belgesi alıp süre nedeniyle belgeleri iptal edilenler için düzenleme.’’

Sadece , bu kadar mı ?

‘’Daha önce bu sürelerden kaynaklı belgeleri iptal edilenler hakkında tesis edilen idari işlemlerin ve para cezalarının iptali ‘’ .

Evet, bu teklif ‘’İmar Affı ‘’ değil Sayın Destici ,

olsa olsa yağma hasanın böreği…

Destici , konuştukça çelişiyor.

Diyor ki ;

Parti olarak bugüne kadar çıkartılan ‘’tüm imar aflarına karşı’’ olmuşlar .

Hiçbir İmar Affı’na ‘’ Evet ‘’ oyu vermedik ‘ diyor.

Oy vermeyeceğin veya oy vermemekle övündüğün bir yasayı yeniden niye TBMM gündemine taşıyorsun ?

Bunu size sorarlar Sayın Destici..

Şimdi bir de şu soruyu sorarlar ;

2018 yılında çıkan yasadan yararlanmak için 10.2 milyon kişi başvurdu .7 milyon 85 bin 969 kişi yararlandı .

İmar affından toplanan 26 milyar liralık bütçe nerede kullanıldı .

İmar affı yasasından , deprem yaşanan 10 ilde 294 bin konut yararlandı .O gün affa uğrayan bu konutların kaçı deprem sonrası ayakta kaldı ? Çünkü, depremden 4 milyon yapı etkilendi. 7 bin yapı göçdü .

Yaklaşık 189 bin kişi göçük altında kaldı.

Bu depremin Türkiye’ye maliyeti 85 milyon dolar. Yani , imar affından gelen 26 milyarın yanında devede kulak .

Üstelik aflar toplumsal adaleti ve barışı zedeler. Planlama ve imar ile ilgili kurumlara güveni azaltır .

Sonuçta , imar afları çürük ve kaçak binaları yasalaştırır insanı ve devlete olan güveni öldürür.

Hiç bir imar affına oy vermemekle övünüyorsunuz. Bu durumda ülkeye bir faydası olmadığı geçmişteki örnekleriyle ortaya çıkan yasa teklifinizi geri çekmeyi düşünüyor musunuz ?

Türkiye, alacağınız tavrı merakla bekliyor .

Çünkü , Genel Başkan olarak samimiyet sınavındasınız .