Erdoğan; öyle bir takım yapacaksınız ki, hakemi de yensin!

Sosyal Medya yıkıldı dün…

Acun Ilıcalı basın toplantısı yaptı ve her açıklaması tartışıldı!..

Ilıcalı, Yorumculara çaktı, “yöneticiliği bırakınca yorumcu olacağım” dedi.

“Öyle bir takım kuracağız ki, hiç eksik yok denecek” iddiasında bulundu…

Sanıyorum UEFA ve TFF kriterlerini bilmeden sarfetti o cümleleri…

Acun meslektaşa sormak gerek;

1- UEFA VE TFF’ca

belirlenen transfer limiti nedir Fenerbahçe’nin?

2- UEFA 2025- 2026 sezonundan

gellirlerinin % 70 inden fazlasını futbolcu ve teknik ekip için harcayamazsın diyor.

“Yani öyle takım kuracağız” derken %70’i sınırlandırmasını unutmamak gerekir, ya da Ali beyin pamuk elleri cebe denir!

“Ali Koç yoksa bende yokum” demekteki düşünce yapısı belki de buydu Acun Ilıcalı’da!

Mourinho ne olacak sorusu Acun beye pek sıcak gelmiyor…

Mesela;

Simone İnzaghi, 1 italya şampiyonluğu, 2 italya kupası, 3 italya süper kupası kazandı, şampiyonlar liginde de 2 kez final oynadı. ama inter hocasını sepetledi.

Fenerbahçe’ye japon yapıştırıcı gibi yapışan Mourinho halen duruyor.

Çünkü o 15 milyonlara adamı alan yok, alsa bile FB’ye cezai tazminatı ödeyecek kulüp yok!

Eskidendi Mou işleri artık revaçta değil!.. Arap müşteri bile yok Portekizliye!.

En ilginç sözü ise;

“Sayın Cumhurbaşkanımız dediki” ile başladı ve şöyle devam etti Acun bey;

“Öyle bir Fenerbahçe yapacaksınız ki, hem rakibi hem hakemi yenecek…”

Evet Acun bey, Sayın cumhurbaşkanımızın dediği gibi o ruh Fenerbahçe’de yoktu!

Yaratılamadı!

2024 aralık ayından bu yana doğru dürüst top oynamayan, ara transferde Talisca ve Skrinyar dışında gelenlerin hepsi kenara atılan Fenerbahçe her maç kahreden futbol oynadı… F.Bahçe takımı, BJK/GS derbilerinde hep kayıptı..

Çünkü o azmi o hırsı o forma aşkı ile 11 yıllık hasreti yaşatacak itici güç hoca yoktu iş başında… Şov vardı, isim kullanma vardı, ego tatmini vardı!

Sayın Erdoğan’ın bu dediğini aylardır yazıp çiziyoruz ama getirdiğiniz Mourinho’yu dokunulmazlık zırhıyla kapladığınız için duyulmadı!..

Her şey “dış yapı” dediniz, Mourinho’nuz bile “dış yapı” dedi ama bu arada asıl “iç yapı”nın temeli sarsıldı ve bugünler yaşandı…

25 şampiyonluk 5 yıldız ile dolaşanları gören, Fenerbahçelinin çocuklarını mağdur ettiniz.!

Sadece Jose’yi koruma duygunuz yüzünden… Halen de sürüyor!

Neyse sabırla bekliyelim Acun Ilıcalı’nın açıklamalarının içindeki iddiaların ilerleyen zamanlarda gerçeklik payı ne olacak?