Derbi kralı Beşiktaş, Şampiyon Galatasaray, yine hüsran Hüsranbahçe!

Mourinho arkadaş, yani hiç bir derbi kazanamamış Jose bey, Beşiktaş maçı sonrası demişki;

“bu ligin sonu başlamadan belliydi”

Bak bak…

Bak sen!

Uyanık Jose seni!

Yabancı hakemlerle Galatasaray’ı yenemedin?

Yabancı VAR hakemleriyle önüne gelene puan dağıttın!

Hiç bir derbi galibiyetin yok!

Mabet olan Kadıköy Arena’yı papazın puan otlağına çevirdin!

Ligde Altındakilere de üstündekilere de F.Bahçe’yi ezdirdin!

Kupada ezeli rakibine elendin!

Hakemi de, yapıyı da, rakibi de yenecek, burnundan soluyan kazanma hırsı 90 dakikaya yayılmış bir Fenerbahçe yaratamadın!

Mario ile Portekizli dayanışmasıyla onay verdiğin Skınjıar dışındaki transferlerin zaten ortada!

Cenk Tosun’u Szymanski kadar sevmedin,

Yürüyen biftek En Nasryi kadar, Dzeko’ya güvenemedin,

İrfan Can Kahveci’den İsmail’den Fred kadar hoşlanmadın,

Futbolcularının pas isabetlerinin doğru olabilmesi için hiç bir şey yapamadın,

Kaleye şut attırmadın Fenerbahçe’ye yahu…

Her maç taktikle, kadroyla, ilk 11’le oynayıp durdun, bir türlü kalıcı kadronu bulamadın, neden bu kadar çok sakatlık oluyor diye kılını bile kıpırdatmadın…

Önceki Yönetimden ve önce yapılan transferlerden yaralı Beşiktaş’tan ve Solksjaer hocadan ‘derbi nasıl alınır’ öğreneyim bile demedin…

Kalkımış şimdi bir de diyorsunki, bu ligin poposu başından belliydi!

Ayıp ayıp Jose!

Uyanıklığın dik alasısın inan!

Asıl senin başarısızlıkla gideceğin ilk geldiğin günden belliydi!

Serdar Ortaç’ın o flaş şarkısında olduğu gibi;

Adam gibi yürekli ol, çık taraftarın karşısına,

Yanıldım, beceremedim, yenildim de… Bağır milyonlarca Fenerbahçeli’nin yüzüne…

Yaslanma DIŞ YAPIYA, çünkü Fenerbahçe’deki oynattığın futbol İÇ YAPISI sayende DIŞ YAPININ çok işine geldi!.. Fazla uğraşmadılar…

Arabistanlı Al Hilal boş

Al Nesryi’ni de

Git para kazan bu ilginç kafa yapınla sana Fenerbahçe’de başarı çok zor!

Uzun lafın kısası;

Alkışlar derbi kralı Beşiktaş için…

Tebrikler şampiyon Galatasaray…

Bana yine hüsran var Fenerbahçe ile!…