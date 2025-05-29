Ya aday ol Aziz Başkan, ya da!...

Kadıköy bir karışık ki, anlatamam…

Olağanüstü kongre için imzalar, vaatler, rakibi kötülemeler, kısacası Galatasaraylı tipleri kıs kıs güldüren ve “nasıl karıştırdık camialarını ohhh be” dedirten cinsten çamur atmalar, tu ka ka tartışma ile kavgalar uçuşuyor!

Ayrıca;

Sosyal medyada tirol kiralayanlar, yuotube kanallarındaki menfaatçi tipler, ciddi ciddi ön para harcayanlar, toplantı basanlar, Fenerbahçe’nin formasına ve seçilmişlerine galibiyette dahi küfür ettirenler, savaşan dernekler, en önemlisi AZİZ BEY gelirse “İŞİM HAZIR” diyen gazeteciler, ALİ BEY kalırsa “YERİMİ KORURUM” diyen yorumcular 2 aydır Kadıköy’ü alan talan ediyorlar!..

En büyük zararı Fenerbahçe ve taraftar görüyor umurlarda değil!

Ali bey bir Fenerbahçeli olarak ‘buyrun haziran sonuna seçimli olağanüstü genel kurul’ demiyor…

Ve en önemlisi Aziz bey “ben Fenerbahçe’me adayım” diyemiyor…

Camiada, medyada nabız yoklarlarken kaybeden ne yazık ki Fenerbahçe oluyor!

El oğlu da kıs kıs gülüyor…

Uzun lafın kısası!

Aziz Yıldırım başkan çıkıp ya ben adayım demeli, ya da kenara çekilip suya sabuna dokunmamalı!..

Ali Koç başkan, kendine yakışır şekilde haziran sonuna kongreyi ilan edip, yeni liste, yeni hoca, yeni beyaz yakalılarla seçime bir daha girip güvenoyu almalı veya alamamalı…

Fenerbahçe’yi küçülttüren, taraftarı kahreden ve bölen kirlilik ancak böyle temizlenir!..

Haydi gösterekim Fenerbahçeliliğimizi!