Farklı bir tatil deneyimine hazır mısınız ?

KARADAĞ DURMİTOR MİLLİ PARKI

Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. İkinci memleketime yani Karadağ (Montenegro) gittim. Yaz ayının yanı sıra kış ayında da ülke, tatil için harika bir seçenek.

Yeni, yazımda konu ne olsun diye düşünürken hazır Karadağ dan da gelmişken sizin için güzel bir yazı hazırlamak istedim.

Bildiğiniz gibi Karadağ ( Montenegro ) vizesiz ziyaret edilebildiği için şu sıralar gözde ülkeler arasında ilk sırada. Hemen minik bir ayrıntı vereyim , tabi benim ülkeye girmem çok daha kolay oluyor. Çünkü oturum iznim var :) Bence bu oturum izni ve ülkedeki iş fırsatlarını herkes değerlendirmeli. Neyse biz kaldığımız yerden devam edelim.

Normalde ülkede gezilecek yerlere baktığınız zaman hep deniz kenarı alternatiflerinden bahsediliyor. Ben size bambaşka doğa harikasından bahsedeceğim.

Durmitor Milli Park? Keşfetmeye Hazır Mısınız?

Daha önce gidip bir daha dönmek istemediğiniz bir yer oldu mu hiç? Doğa tutkunu olan herkesin hayran kalacağı Durmitor Milli Parkı “Burada Yaşayabilirim” diyeceğiniz harika bir yer. Üstelik bu muhteşem parkın bazı alanları UNESCO tarafından da koruma altına alınmış.

Durmitor Milli Parkı denildiği zaman benim aklıma ilk gelen şey kamp yapmak oluyor. Zabljak çevresinde bunun için ideal olan onlarca alan bulabilirsiniz. Tavsiyem ya Durmitor’daki göllerden birinin kenarında kamp yapmayı tercih etmeniz ya da biraz daha yüksek kesimlere çıkarak dağ manzaralı bir alana çadır kurmanız.

Durmitor Milli Parkı hem yazın hem de kışın size unutamayacağınız birçok macera sunar. Kış mevsiminde adrenalin dolu bir tail sizi bekliyor olacak. Kalın giysilerinizi alın, botlarınızı giyin, temel ihtiyaçlarınızı çantanıza koyun ve Durmitor’un zirvesine doğru yorucu ve bir o kadar da büyüleyici Trekking’e hazır olun!

Yazın ise Trekking, rafting, kano,kanyon gezisi ve bisiklet sürmek için heyecan verici bir tatil sizi bekliyor olacak.

Adrenalin Dolu Rafting macerasına hazır mısınız ?

Tara Nehri Köprüsü, hayranlık uyandıran bir mimari eserdir. Karadağın en uzun nehri Tara Nehri'dir. Bu beş kemerli beton köprü, Avrupa'nın en yüksek köprülerinden biridir ve Tara Nehri Kanyonu'nun nefes kesen manzarasını sunar.

Tara Nehri'nde tadını çıkarabileceğiniz pek çok heyecan verici aktivite var. En popüler olanı şüphesiz nehrin akıntılarında adrenalin dolu bir yolculuk sağlayan Tara Raftingidir. Ayrıca nehrin daha sakin kısımlarında yüzebilir veya balık tutmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Nehrin patikalarında yürüyüş yaparak Tara Nehri Kanyonu'nun muhteşem manzarasını seyredebilirsiniz.

Tara Nehri'nde zipline yolculuğuna çıkın

Avrupa'nın en derin kanyonunun üzerindeki zipline'dan aşağı inmek yeterince güzel bir deneyim ?

Kendinizi 150 metre yükseklikte ağaçların gür yeşilliklerine hayran kaldığınızı ve büyüleyici kanyonun sarp kayalıklarının berrak Tara Nehri'ne yansımalarını izlediğinizi hayal edin.

Bu muhteşem deneyimi yaşamak için Durmitor Milli Parkı'nı ziyaret etmeniz yeterli! Tara'nın iki zipline' ı vardır: sarı (824 m) ve yeşil (1050 m).

Sonuç olarak, heyecanı, keşfi, özgürlüğü ve biraz da Karadağ kültürünü harmanlayan bir macera arıyorsanız, Durmitor Milli Parkı gezisi sizin için farklı bir macera deneyimi olacaktır.

Bu arada son olarak birçok okurum Karadağ oturum izni için hangi firma ile görüşeceklerini soruyorlardı. Buradan tekrar web sitesi adresini iletmiş olayım, www.montegate.pro dan iletişime geçebilirsiniz.

Sevgiyle Kalın...