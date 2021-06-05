''Görünürde değil, özde çevreci olmalıyız''

Evrensel tüketici haklarımızdan biri, her bir bireyin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkıdır. Bu hak, evrensel tüketici hakkının da ötesinde, bir insanlık hakkı, bir yaşam hakkıdır. Birleşmiş Milletler, 1972 yılında 5 Haziran tarihinin “Dünya Çevre Günü” olmasını oybirliği ile kabul etmiştir. O tarihten bu yana, “Dünya Çevre Günü” tüm dünyada ve ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Çarpık kentleşmenin ve maalesef kirliliğin hızla devam ettiği dünyamızda, yeşili, doğayı ve denizlerimizi hızla yok ediyoruz. Son günlerde Marmara Denizi’nde yaşadığımız deniz salyası, bunun en somut örneğidir. Bu durum, hepimizi hem üzmüş hem de düşündürmüştür.

Bazen konforumuz için, bazen de daha çok kazanma uğruna, geleceğimizden, doğal güzelliklerimizden, en önemlisi hayatımızdan çalıyoruz.. Kentsel dönüşüm diyoruz; otoparksız, çiçeksiz, bahçesiz binalar dikiyoruz. Toprağı, suyu, denizi, yeşili, tohumu, temiz havayı hızla yok ediyoruz. Aslında, hep beraber, hayatımızı, geleceğimizi yok ediyoruz.



Yaşadığımız salgın hastalık süreci; yeşilin, doğanın, sağlıklı bir çevrede yaşamanın önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bizler diyoruz ki, çevreyi korumak geleceğimizi, gelecek nesilleri, hayatımızı korumaktır. Çevreyi korumak; ağacı, suyu, denizi, toprağı, çiçeği, kuşu, böceği, tohumu korumak ve en önemlisi israf etmemektir.



Tüketiciler Derneği olarak, başta kamu kurumları ve yerel yönetimler olmak üzere, ilgili ve yetkili tüm kesimleri, görünürde değil, özünde çevreci olmaya, çevreyi korumaya davet ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı gönüllü birer çevreci olmaya, sivil toplum kuruluşlarında görev almaya, doğayı, yeşili korumaya, israf etmemeye davet ediyoruz.

Hepimizin sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşaması dileğiyle, “05 Haziran Dünya Çevre Günü” kutlu olsun.

Saygı ve sevgilerimizle. 05.06.2021.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği(TÜDER)

instagram.com/leventkucuk1

twitter.com/27Ekim

linkedin.com/in/levent-küçük-51541a58/

LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek

Lisansını tamamladı.



1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici,

bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.