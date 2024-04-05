Banka promosyon güncellemelerinde emeklilerden şikayet var

Emekli maaş promosyon tutarlarının artırılması sonrası, yeni tutarlar üzerinden güncelleme yapılırken (yeni tutarın ödeme süresi bakımından) emekliler aleyhine uygulama yapılıyor.

Şöyleki, emekli maaşını her ayın 01’nde alan bir emekli, devam eden promosyon sözleşmesini bugün (05 Nisan) itibariyle sona erdirdiğinde, kalan taahhüt süresine bağlı olarak, bankalar tarafından, kalan süreye isabet eden tutarın tamamı emekliden bugün itibariyle hemen kesiliyor.

Banka ile yeni promosyon tutarı üzerinden bugün (05 Nisan) itibariyle yeni sözleşme imzalandığında, yeni promosyon tutarı ödemesini ise, maaşını alacağı 01 Mayıs tarihi sonrası yapıyor.

Bankalar bloke koymak amacıyla, olası haciz vb yaptırımlar riskine karşı, bir sonraki maaşın kendilerine yatmış olmasını garanti altına almak istiyorlar.

Bu uygulama, emeklilerin önceden maaşını aldığı banka veya farklı bir banka ile promosyon sözleşmesi imzalamasında (Güncellemesinde) değişmiyor.

Böyle olunca bankalar kendi alacaklarını hemen tahsil ederken, yeni tutar üzerinden promosyon ödemesini, bir sonraki maaş sonrasına bırakıyorlar.

Oysa, emeklilerin alacağı maaş tutarı hem bankaları tarafından bilinmekte hem de SGK maaş bilgileri (e-devlet) üzerinden görünmektedir.

Ayrıca, emekli maaşı alınacak banka tercihinin ayın belli günlerini geçince değiştirilmesi halinde, bu süre daha da uzamış olmaktadır.

Derneğimize ulaşan çok sayıda emekli vatandaşımız, bankaları kastederek “Alacağına Şahin, Vereceğine Karga” veya “Bizim paralarımızı kullanıyorlar” şeklinde tabirler kullanarak, promosyon tutarlarını kazanılmış hak olarak hemen ödenmesini istiyorlar.

Bir sonraki maaş gününe yakın bir tarihte güncelleme yapılması pratik bir çözüm olarak görünse de, bu kez de SGK uygulamaları gereğince, banka değiştirme süreci daha da uzamaktadır.

Son yerel seçimlerde emeklilerin oy tercihlerinin önemi dikkate alınarak, konunun, SGK ve bankalar arasında değerlendirilerek, emekliler lehine uygulama yapılması yerinde olacaktır.

Ayrıca, günümüz bilgi ve dijital çağında, güncellemelerin mağduriyetlere yol açmadan daha hızlı sonuçlanması gerekmektedir.

Yetkililerin dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz.

Saygılarımızla.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)