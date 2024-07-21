Ankara, İstanbul’da berber, kuaför ve güzellik salonlarının pazar günleri kapalı olmasının etkileri

Ticaret Bakanlığı’nın berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının 01 Temmuz itibariyle yürürlüğe girmesiyle, Ankara ve İstanbul'daki berberler, pazar günleri çalışmama kararı aldı.

Buna göre; berberler, kuaförler ve güzellik salonları pazar günleri artık kapalı olacak. Berber ve kuaförlerin Pazar günleri kapalı olmasının, diğer iş kolları faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkileri tartışılmaya başlandı.

Fotoğraf ve düğün salonu işletmecileri başta olmak üzere, özel davet ve organizasyonların, düğün ve nişan mevsimi dikkate alınarak, iş hacmi bakımından olumsuz etkilendiği ifade edilmektedir.

Bu durum, piyasaların işlerliği bakımından, sektör ve iş kollarının birbiri ile bağlantısını ve birbirlerine muhtaçlığını açıkça ortaya koymaktadır.

Derneğimize ulaşan bazı işletme sahipleri, bir ülke kadar nüfusa sahip İstanbul’da talebin her gün var olduğunu belirterek, yerli ve yabancı turistlerin ihtiyaçlarına dikkat çekiyorlar. Ayrıca, gizli faaliyetler ile evlerde hizmet vermenin artacağına işaret ediyorlar. Bir düğün salonu işletmecisi, “Salon içerisinde kuaför hizmeti vermeye başlayabiliriz” şeklinde çözüm üretebileceklerini ifadede ediyor. Bir başka işletmeci ise, otel ve AVM’lerde faaliyetlerin sürmesini “haksız rekabet” olarak tanımlıyor.

Tüketiciler açısından, özellikle İstanbul gibi 7 gün 24 saat yaşayan şehirlerde, berber ve kuaförlere her gün ulaşılmasının, bir kısıtlamanın olmamasının yerinde olacağı kanaatindeyiz. Açıkçası, Pazar günleri dahil tüketicilerimiz her gün hizmet alabilmelidir.

İşletmelerin açık veya kapalı olması, işletme sahiplerinin inisiyatifine bırakılmalıdır. Bu açıdan, Bakanlık kararı zorunlu değil, bir tavsiye niteliğinde olmalı, cezai yaptırım uygulanmamalıdır.

Diğer taraftan, berber ve kuaförlerin de dinlenmeye, aileleri ve sevdikleriyle zaman geçirmeye ihtiyaçları olduğunu hepimiz biliyoruz. Buna, piyasa işleyişini ve piyasa rekabetini dikkate alınarak, kendileri karar verebilmelidir.

Ankara ve İstanbul’da berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü (Pazar günleri) kapalı olması kararının, yeniden değerlendirilmesinin yararlı olacağı kanaatindeyiz.