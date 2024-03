Trafikte motokuryelere yol vermek

Son günlerde motokurye ve elektrikli bisiklet sürücülerinin karıştığı ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarında artış olduğu gözlemlenmektedir.

Trafikte özellikle motokurye sayısındaki artış dikkat çekmektedir. Motokuryeler, bir yerlere yetişme çabasıyla, trafik yoğunluğuna bağlı olarak, azami gayret içerisinde olmaktadırlar.

Kişisel olarak, bir işi yetiştirme çabaları içerisinde olmaları nedeniyle, trafikte onlara öncelik verme, kendimi de olası kaza riskinden koruma anlayışında oluyorum.

Bazen beklenmedik bir anda aracınızın sağından solundan geçmekte, aniden çıkış yapmaktadırlar. Bu durum, beklenmedik üzücü kazalara, kavgalara sebep olmaktadır.

Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen ve sayıları her geçen gün artış gösteren motokuryelerin trafikteki rolleri ile mal ve can güvenliklerinin sağlanması açısından acil tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tedbirler, hepimizin mal ve can güvenliği bakımından yararlı olacaktır. Kamuoyunun ve yetkililerin dikkat ve değerlendirmesine sunmak istiyoruz.

Saygılarımla.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)