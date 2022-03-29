KDV indirimleri perakende satış fiyatlarına mutlaka yansımalıdır

Perakende satış fiyatlarının her geçen gün artış gösterdiği, tüketicilerin geçim derdinde bulunduğu ve enflasyonun yükselme eğiliminde olduğu bu günlerde, kişisel temizlik maddeleri başta olmak üzere, yeme içme hizmetleri ile diğer mal ve hizmetlerdeki KDV oran indirimlerini olumlu bulmaktayız. KDV oran indirimlerinin perakende satış fiyatlarına yansıması ve satışa sunulan mal ve hizmetlerin fiyatlarında indirim yapılması halinde oran indirimi amacına ulaşmış olacaktır.

Satıcıların KDV oran indirimlerini perakende satış fiyatlarına yansıtmasını, etiket fiyatlarını tüketici lehine değiştirmelerini bekliyoruz. Yürürlükteki 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümleri gereğince, etiket ve raf fiyatları ile kasa fiyatları arasında fark olması halinde, tüketici lehine olan (düşük fiyatın) uygulanması gerekmektedir. İndirimlerin etiket ve raf fiyatlarına yansıtılıp yansıtılmadığına ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlükleri ve Belediye Zabıta Birimlerinin sürekli denetimler yapmasını bekliyoruz.

Tüketicilerimize, perakende satış fiyatlarında indirim gerçekleştiren işletmelerden alışveriş yapmaları çağrısında bulunuyor, etiket fiyatlarında değişiklik yapmayan ve etiketlerinde fiyat indirim tutarını belirtmeyen işletmeler hakkında Ticaret Bakanlığına, Ticaret İl Müdürlüklerine ve Belediye Zabıta Birimlerine şikâyette bulunmalarını öneriyoruz.

Kamuoyunun ve yetkililerin dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz.29.03.2022

Saygılarımızla.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

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