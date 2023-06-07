Kemal Bey ile İmamoğlu arasında yollar ayrıldı...

CHP’DE ÇARŞI KARIŞTI.

KEMAL BEY İLE İMAMOĞLU ARASINA ‘’A TAKIMI’’ GİRDİ.

VE KEMAL BEY İLE İMAMOĞLU ARASINDA YOLLAR AYRILDI.

KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU’NA KARŞI SAHAYA CANAN KAFTANCIOĞLU’NU MU SÜRECEK?

CHP LİDERİ, ÖRGÜTLERİ KENDİNE BAĞLADI AMA ÖRGÜTLERİ BAŞDANIŞMAN SIFATIYLA KAFTANCIOĞLU YÖNETECEK.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde omuz omuza çalışan Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı arasına ‘’A Takımı’’ girdi. Kemal Bey ile İmamoğlu’nun yolları ayrıldı. Şimdi CHP’de sorulan soru Ekrem İmamoğlu, kurultayda aday olacak mı? Yoksa beklemede mi kalacak?

Ama şu gerçek, Kemal Bey 38’nci Olağan Kurultaya ‘’TEK’’ Genel Başkan adayı olarak girmeyecek. Büyük ihtimalle İmamoğlu hatta son MYK operasyonu ile kesik yiyen isimlerden bazıları Kemal Beye kurultayda rakip olacaklar.

Siyasi yasak gelmez ise, Kemal Beyin karşısındaki en güçlü rakip Ekrem İmamoğlu olur.

Görülen o ki, CHP’de İl ve İlçe kongreleriyle başlayacak yarış Büyük Kurultay da kıran kırana bir mücadeleye sahne olacak.

Kemal Bey, kurultayda risk görür ise Büyük Kongre tarihini Yerel Seçim sonrasına erteleyebilir. Bu da partide yeni tartışmaları ve küskünlükleri beraberinde getirir.

Düne kadar Kemal Bey için meydan meydan dolaşan Ekrem İmamoğlu neden yollarını ayırdı?

Seçim bittiği saatten itibaren İmamoğlu, ‘’değişim’’ taleplerinde ısrarcı oldu.

Ve partide tepeden başlayarak köklü değişiklik istedi.

Kemal Bey, İmamoğlu’nun isteklerine ‘’yeşil’’ ışık yaktı birlikte çalışma mesajı verdi. Ama daha sonra ikilinin birlikte yol yürüyemeyeceği görüldü.

İmamoğlu, Kemal Beyin MYK listesini beğenmedi. İsimleri yetersiz ve etkisiz buldu.

Yeni A takımı atamasından sonra farklı İmamoğlu’nun eleştirilerine benzer yorumlar CHP’nin değişik kesimlerinden de geldi.

Kimine göre, ‘’Aynı tas, aynı hamam’’, kimine göre ‘’Yeni kadro zayıf. Gidenleri aratırlar’’ veya ‘’ Bu isimlerin bir bölümünü 2 ay önce milletvekili sıralamasına koymayan Genel Başkan aynı isimleri partinin üst yöneticisi yaptı’’ gibi yorumlarla karşılaştık.

Bu yorumlarda haklılık payı olabilir. Ama bu isimler partiyi kurultaya taşımak için yapılan atamalar.

Ama, şu iyi bilinmeli ki, bu MYK 5 aylık.

Burada şunu belirtmeden geçmemek gerekir, il ve ilçe kongreleri tamamlanır Büyük Kurultay Yerel seçim sonuna bırakılabilir. Böylece MYK, 10 ay görevde kalır.

Kemal Bey, Ekrem İmamoğlu ile uzlaşamayınca sahaya Canan Kaftancıoğlu’nu sürmeye hazırlanıyor. Yani, İmamoğlu’na karşı bir anlamda ‘’JOKER’’ kullanıyor.

İstanbul seçimlerinin kazanılmasında önemli rol oynayan Canan Kaftancıoğlu bu defa CHP’nin yeniden dizayn edilmesinde görev alacak.

Siyasi yasaklı olan Canan Kaftancıoğlu, Genel Başkan Başdanışmanı sıfatı ile hem örgütleri yenileyecek, gençleştirecek hem de partiyi kurultaya hazırlayacak.

Kemal Bey, seçim döneminde meydanlarda, sokaklarda moral ve motivasyon eksikliği yaşadı. Partiye yeni hareket kazandıracak, genç seçmenleri partiye taşıyacak kadrolara ihtiyaç olduğunu gözlemledi.

Öncelikle Türkiye bölgelere ayrılarak yeni bir çalışma başlatılacak.

Özellikle CHP’nin zayıf olduğu Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesinde partiye güç ve seçim kazandıracak isimler CHP’ye davet edilecek.

Kemal Beyi de CHP’yi de önümüzdeki 10 aylık sürede zorluklar bekliyor.

Kemal Bey, Canan Kaftancıoğlu ile CHP’de değişimi gerçekleştirebilecek mi? Bu değişim seçmende yeniden heyecan yaratabilecek mi?

Kemal Bey, Yerel Seçime İttifak ile girecek mi?

İşte bu soruların cevabını 10 ay içinde alacağız.

Kemal Beyin bu defa ‘’HATA’’ yapma riski yok.

Hata, hem seçimi, hem İstanbul-Ankara-Antalya gibi Büyükşehir Belediyelerini hem de Genel Başkanlık koltuğunu kaybettirir.

Ve CHP için ‘’zor ve kara günler’’ başlar.