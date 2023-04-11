Bir adaylık sürecinin hikayesi;

CHP 75 milletvekilini aday yapmadı, 77 sandalyeyi ortaklara verdi.

Kemal Bey’e, kazan kazan formülü kazandıracak mı?

14 Mayıs Pazar günü seçimleri için Cumhurbaşkanı adayları belli. Seçime katılacak 26 partinin milletvekili adayları da belli.

Sıra sandıkta.

Bu seçim de çok ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Oy pusulasında 26 parti var ama yok.

‘’O nasıl oluyor?’’ diye soracak olursanız.

Oy pusulasında yer alan 26 partinin 13’ü tek başına 13’ü ittifaklar adı altında seçime katılıyor. Bu seçimin ilginç bir başka noktası 21 siyasi parti 5 ayrı ittifak adı altında seçime girmesi.

Ben size İttifakları tek tek saymayacağım. Benim size anlatmak istediğim Millet İttifakında neler olduğu !

Oy pusulasında millet İttifakı bölümünde 2 parti CHP ve İYİ Parti yer alacak. Diğer 4 parti DEVA, Gelecek, SP ve DP pusulada yok. Onlar kendilerine CHP gibi sağlam bir çatı buldular.

Gelelim Millet İttifakına.

Bildiğiniz gibi, millet İttifakının mimarı Kemal Kılıçdaroğlu.

İttifakı kurmak içinde, bir arada tutmak içinde çok emek verdi.

Hala da veriyor. Hatta artık ödün veriyor.

CHP’de çatlak ses çıkmasına izinde vermiyor. CHP’lilerde, ‘’söz konusu vatansa gerisi teferruattır’’ diyorlar.

Fedakarlıksa, fedakârlık yapılıyor, ödün verilmesi gerekiyorsa ödün veriliyor.

Kemal Bey, TBMM’de yer alan 134 CHP milletvekilinin 75’ine aday listelerinde yer vermedi.

Üstü çizilen isimler arasında kimler yok ki? Akif Hamzaçebi, Levent Gök, Lale Karabıyık, Atilla Sertel, Mehmet Bekaroğlu, Yıldırım Kaya, Kamil Okyay Sındır, İbrahim Kaboğlu, Sezgin Tanrıkulu, Neslihan Hancıoğlu, Ünal Çeviköz. Adaylık başvurusu yapmayarak siyasete ara veren Haluk Koç ve Gürsel Tekin.

17 Merkez Yürütme Kurulu üyesinin de 6’sı yeni vekil listesinde yer alamadı. Bu isimler arasında tabii Bakanlık beklentisi olanlarda var.

Yani Kemal Bey, İttifak Ortakları için partisinden kimsenin gözünün yaşına bakmadı. Tabii bu budama yapılırken vekillerin ve kurmayların 5 yıllık karneleri devreye girdi.

Sağlık sorunu, TBMM’deki performansı veya özel hayatındaki sıkıntılar nedeniyle CHP milletvekillerinin 76’sı emekli vekil oldu.

Bir başka nedende Büyükşehirlerde ittifak Ortaklarına kontenjan açabilmek. Bu amaçla bazı isimler başka illere kaydırıldı. Mahmut Tanal İstanbul’dan Şanlıurfa’ya gönderildi. Gökçe Gökçen ve Yüksel Taşkın, İstanbul’dan İzmir’e kaydırıldı. Adaylık için görevlerinden istifa eden 40 il ve 39 ilçe başkanına ‘’durun’’ denildi. Eski milletvekillerine ‘’aday olmayın’’ denilerek kapılar kapandı. Adaylık başvurusu yapan Hakkı Süha Okay, Barış Yarkadaş, Hasan Gemici, Ali İhsan Köktürk, Feridun Ayvazoğlu, Akif Ekici, Kadir Gökmen Öğüt, Müslüm Sarı, Berhan Şimşek, Ali Özgündüz, Devrim Kök, Ensar Öğüt, Ramiz Topal, Yüksel Yalova, Çetin Bilgir yeniden milletvekili şansını yakalayamadılar.

Sanatçılardan Candan Erçetin, Onur Akın, Filiz Taçbaş, EYT’lilerin öncü ismi Gönül Boran Özüpak listelerde yer bulamadı.

Yani Kemal Bey, partililerini ve birçok ismi üzdü. Ama ortaklarına sözünü tuttu.

İttifakın bozulmasına, nifak girmesine izin vermedi.

Son dakikada eklenen Türkiye Değişim Hareketi ile birlikte 5 partinin 77 adayına CHP listelerinde yer verdi.

Kemal Bey, kırmadan dökmeden zoru başardı.

CHP lideri, D’Hondt seçim sisteminde 1 oyun önemini de çok iyi biliyor.

İttifak ortağı 6 parti seçimlere tek liste ile girdiğinde yaratacağı sinerjinin meclise 40’dan fazla milletvekili taşıyacağını çok iyi bilenlerden.

TBMM’de çoğunluğa hatta parlamenter rejime yeniden dönmek için 400 milletvekiline ihtiyaç var.

Bu amaçla işi baştan sıkı tutmak gerekiyordu.

Seçimlerde her partinin 1 oyunun bile ziyan olmaması için gereken her şey yapıldı.

Önce İYİ Parti ile milletvekili çıkarmakta zorlanılan illerde fermuar sistemi aday göstermek için anlaşıldı. Bu sistemde o ilde hangi parti önde ise seçimlere o partinin logosu ile katılma kararı alındı. Yozgat, Bitlis ve Gümüşhane’de CHP, İYİ Parti listesinden seçimlere giriyor. Böyle 16 ilde anlaşma yapıldı.

Diğer ittifak ortakları için değişik iş birliği formülleri arandı.

Çıkan sonuç; Yüzde 5’in altında oy alan partilerin oylarının bir araya getirilmesi oldu. Yoksa o partilere verilen oylar ziyan oluyordu.

Önce üç parti DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nin üçlü ittifak olarak seçime girme formülü üzerine çalışıldı. Seçime girilecek çatı parti konusunda anlaşılamadı.

Tek çare, 5 partinin tek listede birleşmesiydi.

Kolay değildi. Üç parti bir araya gelememiş 5’i nasıl gelecek?

Kemal Bey, devreye girdi. Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’ya ‘’ bu işi bitirin ‘’ direktifi verdi.

Pazarlıklar uzun sürdü.

Liderlere gidildi. Herkes partisi adına üstüne düşeni yaptı.

Ve DEVA Partisi Lideri Ali Babacan’ın ‘’ Kazan, kazan ‘’ formülü devreye sokuldu.

Bu formüle göre, ittifak ortağı 4 partiye CHP listelerinden önce güçleri oranında garanti yer verilecek. Sonra CHP’nin oyları arttıkça ittifak ortaklarının milletvekili sayısı artacak.

CHP Listelerinde 6 partiye (DEVA-25,SP-24,Gelecek-19,DP-3,İYİ Parti-5,TDP-1) toplam 77 kontenjan verildi. Bu sayının DEVA-(11), SP-(7),Gelecek(7), DP(3),İYİ(2), TDP(1) 31’i 2018 seçimlerinde CHP’nin milletvekili çıkardığı sıralar. Yani seçilmesi garanti yerler.

Seçilmesi garanti yer DEVA: Tekirdağ (3. Sıra), İstanbul 1. Bölge (6 sıra), Gaziantep (3. Sıra), İstanbul 2. Bölge (8.sıra), İstanbul 1. Bölge (7. Sıra), Ankara 2. Bölge (2. Sıra), Ankara 1. Bölge (1. Sıra), Adana(4. Sıra), İzmir 1. Bölge (6.sıra).

DEVA’nın aday gösterdiği sınırdaki yerler: Manisa(4. Sıra), Kayseri (3.sıra),Sivas(2. Sıra) Şanlıurfa (3. Sıra),K. Maraş (2. Sıra) Zonguldak(3. Sıra).

DEVA: 11+ 6= 17 milletvekilliği

Saadet Partisi (21) : Garanti yerler: İstanbul 1. Bölge (5. Sıra),Bursa 1. Bölge(3. Sıra),Samsun (2.sıra), Ankara 3. Bölge (3. Sıra),İstanbul 2. Bölge (5. Sıra), Hatay(4. Sıra),Antalya (5. Sıra) .

Sınırdaki yerler: Elazığ (2. Sıra),Kayseri (2. Sıra), Kütahya(2. Sıra), Afyon(2. Sıra),Manisa(4. Sıra), Kocaeli (4. Sıra),Bingöl (1. Sıra).

SP’nin şansı zayıf kontenjanları: Şanlıurfa(8. sıra),Diyarbakır(3. sıra), Çorum(4. sıra),Isparta(3. sıra),Sakarya(7. Sıra), Erzurum(2), G.Antep (9. Sıra),Rize (3. Sıra).

SP: 5+7=12 milletvekili

Gelecek Partisi(12): Garanti yerler: Muğla (4. Sıra),Denizli (3. Sıra), İstanbul 1. Bölge(10. Sıra), İstanbul 2. Bölge (7. Sıra), İstanbul 3. Bölge( 8. Sıra), Konya (2. Sıra), Ankara 1. Bölge (6. Sıra).

Seçilmesi sınır kontenjanlar: Antalya (6. Sıra),

Seçilmesi zor kontenjan: Şanlıurfa (4. Sıra), Kayseri (4. Sıra).

Gelecek: 7+1=8 milletvekili

DP (3): İstanbul 1. Bölge (9),!zmir 1. Bölge (7. Sıra), İzmir 2. Bölge (5. Sıra).

İYİ Parti: İstanbul 1. Bölge (5. Sıra), İstanbul 2. Bölge (9. Sıra)

Sınırdaki kontenjan: İstanbul 2. Bölge (11. Sıra), Ankara 2. Bölge (4. Ve 5. Sıralar)

İYİ Parti :3+3=6

TDP: Erzincan (1. Sıra)

Gelelim İYİ Parti’nin İttifak içindeki rolüne.

İYİ Parti biraz ‘’ kendine oynuyor. Kaçak güreşiyor ‘’ gibi.

Etkisiz eleman gibi davranıyor.

Meral Hanımın, Cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecindeki kızgınlığı, kırgınlığı geçmemiş. Cumhurbaşkanlığı adaylık krizinde kaybettiği puanları CHP’den 5 kontenjan alarak telafi etmeye çalıştı. İstanbul’dan 3, Ankara’dan 2 kontenjan aldı.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek veren ittifak ortaklarına listelerinde tek bir kontenjan dahi vermedi.

Millet bunun da farkında.

Kimin küçük hesaplar yaparak neyin peşinde olduğunu biliyor.

Kemal Bey, ortaklarına ‘’ben kazanırken siz de kazanın ‘’ diyor.

Bakalım kazan kazan formülü başarılı olacak mı?

Göreceğiz.

Şunun şurasında 14 Mayıs Pazar gününe ne kaldı !

Haydi hayırlısı diyelim.