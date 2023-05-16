Köprüden önceki son çıkış

14 Mayıs Pazar günü demokrasimiz adına önemli bir sınav geçirdik. Cumhur İttifakı seçimin ilk turunda kendi adına başarılı sonuç aldı. Millet İttifakı ise, beklediğini bulamadı.

Millet İttifakı aslında zor bir süreç yaşadı. İttifak içinde yani kapalı kapılar ardında olaylar yaşadı ama bu sıkıntılar çözüme kavuşturma yerine üstü örtüldü. Kriz ve küskünlükler büyüdü.

CHP milletvekili listeleri ittifak ortakları arasında paylaştırılırken örgüt küstürüldü. Örgütün çalışmadığı seçimde başarı beklemek biraz ahmaklık olur.

Örgütün yerine aday yapılan ittifak ortakları da beklenen katkıyı veremedi. Sokakta ve meydanda yoklardı.

Cumhur İttifakının, 21 yılın verdiği birikim ve güç vardı. Elindeki devlet ve medya gücünü kendisi için iyi kullandı. Seçim gecesini iyi yönetti.

Millet İttifakı olumsuzluklarla girdiği seçimi 2. Tura bıraktırarak bir şans daha yakaladı. Şimdi bu son şansını ya iyi kullanacak ya da tarih olacak. Çünkü, kaybederlerse siyasetin fotoğrafında çok şey değişecek.

O nedenle 1. Turda ‘’önce ben ve partim’’ diyen Kılıçdaroğlu’na oy istemeyen ittifak ortakları kendi gelecekleri içinde son şansları. Ya seçime asılacaklar ya da Haziran ayında yapılacak Büyük Kurultaylarında Genel Başkanlık koltuğuna kaybedecekler.

AKP ile eski dost ‘’mahcup’’ genel başkanlarda, kendileri ve örgütleri ile sahaya inmek zorundalar. Çünkü, 1. Tur sonunda ‘’Oyları yokmuş’’ eleştirileri onlara yapıldı. Bu nedenle onlarda ‘’rüştünü’’ ispat etmek zorundalar.

Kemal Bey, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte sahada çok iyi çalıştı. Seçmenin her türlü beklentisine cevap verdi.

Kemal Bey, 13. Cumhurbaşkanı olmak istiyorsa az zamanda çok iş yapmalı.

‘’Neler yapılmalı?’’ diye soracak olursanız benim tespitlerim şöyle:

-Küstürdüğü CHP örgütünün gönlünü alacak ve sahaya sürecek.

-Türkiye’yi 12 bölgeye bölecek. Bu bölgeler de Millet İttifakı ortakları yanı sıra TİP, Zafer Partisi, Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce sahaya sürülecek. Yani top yekün sahaya çıkılacak. Az zamanda çok seçmene ulaşılması sağlanacak.

-1.Turda bir gerçek ortaya çıktı! Seçim sosyal medya ve TV’lerde kazanılmıyor. Halka dokunacaksın. Seçmen senin elini sıkacak ve gözlerinin içine bakacak. Kendisi ve ittifak ortakları sokak sokak, kapı kapı gezecek.

-1. Turdaki devlet ve medya gücünü kıracak önlemlerini alacak. Tek taraflı seçim sonuçları açıklanırken kendisi de seçmenlerinin moralinin düşmemesi için gerekirse sonuçları şişirerek açıklayacak. Böylece zaman kazanacak gerçek ıslak imzalı sonuçlar eninde sonunda ortaya çıkacak.

- Millet İttifakına veya muhalefete oy vermiş seçmenlere çağrı yapılarak her seçmenden AKP’ye oy vermiş en az 1 seçmeni ikna etmeleri istenecek.

Millet İttifakı 2. Turda kazanmak istiyorsa 13 günde uyumadan, şikayet etmeden çalışacak. Kolay değil ama önemli olan zoru başarmak.

O zaman haydi sahaya.