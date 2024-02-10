Köprüden önceki son çıkış

31 Mart Pazar günü yapılacak Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Yüksek Seçim Kurulu’nun takvimi işliyor. Siyasi Partiler 20 Şubat Salı günü mesai bitimine kadar adaylarını YSK’ya bildirmek zorunda.

Cumhur İttifakı ortakları AKP-MHP hemen hemen tüm seçim çevrelerinde adaylarını belirlediler hatta seçim bildirgelerini açıkladılar.

Ana Muhalefet CHP’de ise hala, tam bir kargaşa yaşanıyor.

İzmir’de işler karışık. Tunç Soyer’in yerine Cemil Tugay’ın aday gösterilmesi İzmir için hesapları değiştirdi.

AKP Adayı Hamza Dağ’ı umutlandırdı. Son anketlerde iki isim arasındaki fark 3 puana kadar indi.

İzmir’de afişlerinde AKP logosunu kullanmayarak ‘’ Herkesin adayıyım ‘’ mesajı veren Hamza Dağ,

CHP’nin önemli ilçelerde örgütün ‘’tepki’’ gösterdiği isimleri aday göstermesiyle umutları iyiden iyiye arttırdı.

CHP İzmir’de 30 ilçenin 23’ünü yönetiyor. Ama bu defa 2004 yılından bugüne CHP’nin kalesi İzmir’de işler iyi gitmiyor.

Karşıyaka’da CHP üyesi bile olmayan, İYİ Partiden Milletvekili adayı olup seçilemeyen Behice Yıldırım İşçimenler Ünsal’ın aday gösterilmesi.

Çiğli’de örgütün bile tanımadığı Malatyalılar Dernek Başkanı Uygar Yıldırım’ın adaylıktan alınması yerine Onur Emrah Yıldız’ın aday yapılması,

Güzelbahçe adayını örgütün istememesi,

Dikili’de Gökmen Uluğ ismi beklenirken mevcut Başkan Adil Kırgöz ile devam kararı. Kemalpaşa’da DYP, MHP ve AKP’de siyaset yapan Mehmet Türkmen’in aday yapılması.

Bu isimlerin dışında Konak, Çeşme, Karabağlar, Bayraklı ve Balçova’da da aday yapılan isimlere değişik tepkiler var.

Bu saydıklarım buzun üstünde görünenler. Yani İzmir CHP içten içe kaynıyor. Tabii ki bu tepkiler sandığa da yansıyacak gibi görünüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de mevcut 23 Belediye Başkanının 20’sini değiştirdikten sonra basına yaptığı açıklamada : ‘’ Değişim nerede diyenler İzmir’e baksın’’ demişti.

İzmirlilerin cevabı gecikmedi ; ‘’Değişim olumlu olursa değişimdir’’.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer değişebilir. Ama yerine daha başarılı tartışılmayan bir isim getirilerek.

‘’Kurultayda bana destek veren tek Belediye Başkanı Cemil Tugay’’ diyerek Karşıyaka’da dahi aday gösterilse tartışılacak ismi aday yapmak değişim değildir.

Gelelim diğer tartışmalı illere…

Hatay ve Lütfü Savaş...

Parti Meclisi’nde ismi onaylanmadan dahi tartışmalı bir isimdi. 10 yıldır Belediye Başkanı ve yılların getirdiği yıpranma var.

CHP’ye geçtikten sonra Hatay’da CHP ne milletvekili sayısında ne de Belediye sayısında artış gösterememiş. Yani CHP’ye sağladığı katkı yok.

Başarısız geçen deprem dönemi yaşandı.

Hatay’da 6 Şubat Salı günü depremin 1. Yılını anma günün de halkın Lütfü Savaş’a tepkisi ise gerçeği bir kez daha ortaya çıkardı;

Hataylılar ile Lütfü Savaş’ın yolları ayrılmış.

Hatay’da bu gerçeği herkes görmüş tepkiler giderek büyüyor.

Hatay gerçeğini görmek istemeyen CHP Genel Merkezi ve Lütfü Savaş’ın kendisi.

Yeni bir anket yaptırmak gerçeği değiştirmeyecektir.

Muğla’da merkezde ve ilçeler de AKP ve MHP seçimlere tek parti olarak katılıyor. Bu durum Cumhur İttifakı adayının şansını arttırıyor. Muğla’da Aydın Ayaydın’ı Bodrum’da Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun’u AKP’den Datça’da Feyzullah Gülada’nın, Marmaris’te CHP’li eski Başkan Ali Acar’ın İYİ Partiden aday gösterilmesi CHP’nin bu seçimlerde Muğla’da işinin zor olduğunun göstergesi.

Bir başka sıkıntılı Büyükşehir Antalya.

Muhittin Böcek’in yeniden aday gösterilmesi Antalyalı CHP’lileri memnun etmedi.

Böcek’in karşısına AKP’nin başarılı bir Belediye Başkanlığı dönemi geçiren Hakan Tütüncü’yü aday yapması Böcek’in yeniden Başkan seçilme şansını zora soktu.

Bir başka sıkıntı yörüklerin ağırlıklı yaşadığı Konyaaltı’nda da Semih Esen yerine Cem Kotan’ın aday yapılması CHP’de tartışmayı büyüttü. Bu aday değişikliği CHP’ye olumsuz olarak yansıyacak gibi.

Bu tartışmalar ışığında CHP MYK ve Parti Meclisi 12 Şubat Pazartesi günü toplanıyor.

Toplantının gündeminde Ankara Çankaya, İstanbul-Kadıköy, Bakırköy, Sarıyer, Esenyurt, Avcılar ve Adalar, Adana-Çukurova, Seyhan ile Aydın Didim adayları belirlenmesi var.

Aday belirlenecek ilçeler yeni tartışmaları da beraberinde getirecek gibi görünüyor. CHP’nin kalesi Çankaya’da adaylık başvurusu yapan 26 aday adayı bulunuyor. Ama adaylık için ismi geçen Özgür Özel

ve Veli Ağbaba’nın Avukatı Hüseyin Can Güner.

CHP Yönetiminin adayların YSK’ya verileceği 20 Şubat Salı günü öncesi yapacağı bu toplantı da İzmir,

Hatay, Muğla, Tekirdağ ve Antalya’da adaylar yeniden ele alınmalı.

12 Şubat’ta yapılacak Parti Meclisi ‘’Köprüden önceki son çıkıştır’’.

Alman Profesör Georg C. Lichtenberg’in dediği gibi ; ‘’Değişirsek her şeyin daha iyiye gideceğini söyleyemem. Söyleyebileceğim şey, eğer daha iyi olacaklarsa değişmeleri gerektiğidir.’’

31 Mart Yerel Seçimlerinde alınacak başarısızlığın bedelini sadece CHP yönetimi değil Türkiye ödeyecektir.

CHP kollektif başarıyı düşünmelidir.

BAHA ÜLGEN