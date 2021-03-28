Koronavirüsle mücadele ve aşı tedariki...

Koronavirüs vaka sayısında yeniden artış ve virüsün mutasyonu yaşanırken, tedbir olarak, kısıtlamaların artırılması ve tam kapanma yeniden gündeme getirilmektedir. Tam kapanmanın ise, zaten zor durumda olunan ekonomik ve sosyal hayatı daha da olumsuz hale getireceği belirtiliyor.

Çözüm olarak, aşının ve aşılanmanın önemi işaret edilerek, aşılanan kişi sayımızı biran önce artırmamız gerektiği vurgulanıyor. İşte bu noktada, aşı açısından dışa bağımlı olmamız ve bu güne kadar maalesef kendi yerli aşımızı üretememiş olmamız, bizi zor durumda bırakıyor.

Bugün itibariyle, AB ülkeleri arasında bile aşı ihtiyacı ve kavgası yaşanırken, keşke kendi aşımızı üretmiş olabilseydik diyoruz. Bu açıdan, 97 yaşındaki Cumhuriyet Türkiye’sinin, bu kadar üniversitesi, hastahanesi, bilim insanı, araştırma merkezi ve özel sektör kuruluşuyla, bu güne kadar yerli aşıyı üretememiş olması, hem düşündürmekte, hem de mevcut sistemi sorgulamamızı gerektirmektedir.

Sağlık kuruluşlarının varlığı ile sağlık çalışanlarının bu güne kadarki özverili çalışmalarına hepimiz müteşekkiriz. Ancak, alınan tedbirlere hepimizin titizlikle uyması ve aşı tedariki, covid ile mücadelede daha önemli hale gelmiş bulunmaktadır.

Umarım, yerli aşımızı biran önce üreterek, yeniden tam kapanma olmadan, bu zorlu süreci en az zararla atlatabiliriz...

Güzel bir hafta sonu diliyorum. Saygı ve sevgilerimle.28.03.2021

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

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LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek

Lisansını tamamladı.



1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici,

bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.