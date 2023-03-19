Milletvekili hayali kuranlara bedava tüyolar

Türkiye 13. Cumhurbaşkanı ve 600 yeni milletvekilini seçmek için gün sayıyor. Aslında 55 gün kaldı. Fazla uzun zaman yok. Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimi 18 Mart Cumartesi gününden itibaren işlemeye başladı. Pazar günü de Cumhurbaşkanı adaylığı için YSK’ya başvurular başladı.

AKP ve CHP gibi TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler 23 Mart Çarşamba akşamına kadar adaylarının isimlerini YSK’ya teslim edecekler.

Ama 100 bin seçmenin imzası ile aday olabileceklere yani Muharrem İnce için 27 Mart Pazartesi günü saat 20’ye kadar süre var.22-27 Mart arasında Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı olmasını isteyen100 bin seçmen imzasını vermiş olması gerekiyor.

Gelelim seçimin diğer aktörlerine.

Yani milletvekili olma hayali taşıyan aday adaylarına.

Özellikle AKP ve CHP Genel Merkezi aday adayları ile dolu. İYİ Parti Genel Merkezi de fena değilmiş.

5 yıldır milletvekili olma hayali ile yatıp kalkanlar için gün bugün.

Adaylık yarışı başladı.

Önce lacivert veya siyah takım elbiseni giyeceksin ve güzel bir vesikalık fotoğrafını çektireceksin. Vesikalığın yanına boydan da çektirirsen iyi olur.

Bu arada parti üyesi değilsen o işi de önceden halletsen iyi olur. Gittiğinde çömez muamelesi görmezsin.

Ankara’ya yola çıkmadan lokum, çikolata ve şekerleme yaptırmayı unutma. Onlar sana genel merkezde çok kapı açar.

Unutmadan bir hatırlatma daha; Adaylık ücretini de yola çıkmadan yatır. Dekontunu dosyana ekle. Genel Merkeze gittiğinde bu işler için vaktini tüketme. O zaman sana başka işler için gerekebilir.

Aday olacağın partinin genel merkezinin adresini bilmiyorsan onu cep telefonundan bulacaksın ki akıllı cep telefonun başka yollara sapmadan seni sağ salim adrese ulaştırsın.

Adaylık başvuru stantları genelde genel merkezin giriş katlarına kurulur.

Aday adayları başvurularını tamamlasalar adaylık paralarını ödeyip ceplerini rahatlatsalar bile iş burada bitmiyor.

Yeni bir yarış başlıyor.

Bu yarışın adı ‘’rakibimden önce parti yöneticisi ile görüşme yapıp söz alma ‘’.

Yoğunluktan Genel Merkezin asansörlerinde yer bulamayanlar katları üçer beşer zıplayarak tırmanıyorlar. İl ve ilçe yönetiminden gelenler tecrübeliler. Daha önce gelip gittikleri için nereye, nasıl gidileceğini biliyorlar. Sekreterleri de tanıyorlarsa ballı kaymak.

Ama, genel merkezin ve siyasetin acemisi iseniz işiniz zor.

Her türlü sıkıntı sizi bekliyor demektir.

Genel merkezin her katında 81 ilden aday adayı var. Karşılıklı tanışma ve propaganda, katlarda yöneticinin odasına girme kuyruğunda başlıyor.

Baktınız kuyruk uzun çaktırmadan sekreter veya danışmanın yanına yanaşın çantanızdaki şekerlemelerden birini masaya bırakın ki işiniz hızlansın, görüşme kapısı açılsın.

Yönetici ile görüşmeye girmeden dersinizi çalışın.

Aday olacağınız il kaç seçim bölgesinden oluşuyor ?

O seçim bölgelerinde hangi ilçeler var?

O bölge kaç milletvekili çıkarıyor?

Bir önceki seçimde yüzde kaç oy alınmış? kaç milletvekili çıkmış?

Bir siz aday olursanız partiye ne katarsınız? Doğru bilgi ve belgelerle anlatılmalı.

Bu soruları doğru cevaplamayı başarırsanız şansınız artmış demektir.

Görüşülecek yönetici de önem taşıyor. Görüşeceğiniz kişinin sevdiği bir isimden selam götürmeyi unutmayın.

Mülakatı yapacağınız kişinin ‘’Etkili ve yetkili’’ olması gerekli. Bir de Genel Başkanın yakın kurmayıysa hatta aday belirleme heyetinde yer alıyorsa işiniz iş.

O kapıdan içeri girmeyi başarıp kendinizi anlatırsanız. Hayalinizin yüzde 50’si gerçekleşmiş demektir.

Gelelim en önemli uyarıya.

Genel Merkezlerde aday simsarlarından uzak durun. Onlara yakalanırsanız işiniz zor. Simsarlar sizi sıkıntılı ve çaresiz görürlerse vereceği vaatlerle sizi kandırabilir. Listeler belli olana kadar sizin kesenizden yer, içer, gezer. Son gün ortadan kaybolur. Aman dikkat!

Genel Merkez de veya aday olacağınız il örgütünde bire bir tanıdığınız kişi yoksa evinize dönün.

27 Mart Pazartesi akşamına kadar hayal kurmaya devam edin.

Walt Disney ne demiş?

‘’Hayal edebiliyorsanız yapabilirsiniz ?’’