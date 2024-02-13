Türkiye fotoğrafı ve gerçekler

Türkiye 31 Mart Pazar günü yeni bir seçime gidiyor. Adı ‘’Yerel Seçim’’ olsa da Türkiye’de yaşanan her şey bu seçimde sandığa yansıyacak

Peki o zaman seçime giden Türkiye’nin gerçekleri neler ?

Önce bu gerçekleri bir görelim ve hatırlayalım:

Çimento Fabrikaları satıldı, Şeker Fabrikaları satıldı, Cam Fabrikaları satıldı, Sümerbank satıldı, İSDEMİR satıldı, ERDEMİR satıldı, PETKİM satıldı, TEKEL satıldı, SEKA satıldı, Tank Palet Fabrikası satıldı, Madenler satıldı, Limanlar satıldı, topraklarımız satıldı, satılmaya devam ediyor.

Bir diğer gerçek : Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin 377 oldu.

Nüfusun 23 milyon 200 bini çalışıyor, 15 milyon 751 bin 971’i ise emekli.

Seçime giderken; Çalışanlar da, Emeklilerde yaşamlarından memnun değil.

Türk-İş 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 15 bin 048 lira, yoksulluk sınırını 49 bin 019 lira olarak belirledi. Çalışanların yaklaşık yüzde 40’ı asgari ücret alıyor. Aylık geliri 17 bin lira.

Emekliler asgari ücretliden kötü durumda. Emekliler ile asgari ücretlinin gelirini yıllara göre karşılaştırdığımızda durum emeklinin aleyhine:

Emekli Maaşı Asgari Ücret Fark

2016 1.663 1000 % 66

2017 1.855 1.300 % 42

2018 2.108 1.404 % 50

2020 2.808 2.020 % 39

2021 3.292 2.625 % 25

2022 5.895 5.500 % 07

2023 9.556 11.402 Eksi % 17

2024 13.280 17.002 Eksi % 28

Gloob’un belirlediği rakamlara göre ortalama satılık ev fiyatlarına bakalım:

İstanbul: 4.1 Milyon TL, İzmir:3.7 milyon TL, Ankara: 2.6 Milyon TL, Antalya: 3.6 milyon TL, Bursa: 3.3 milyon TL.

İşte size bir gerçek daha: Ne çalışanlar ne de emekliler piyangodan para çıkmadığı sürece ücretleriyle ev alma şansları yok.

Peki ev alamıyorlar araba da alamıyorlar mı?

Türkiye’de 2024 Ocak ayı fiyatlarına göre en ucuz araba fiyatlarına bakalım:

Hyundai İ10 : 780 Bin TL, KİA Picanto: 813 Bin TL, Fiat Egea Sedan: 814 Bin 900 TL, Seat İBİZA 827 Bin TL, Renault Clio: 870 Bin TL, Citroen C3 : 872 Bin 800 TL.

Görünen o ki çalışanlarında, asgari ücretlinin de sıfır araç alma şansı az.

Gelelim gıda fiyatlarında yaşanan gerçeklere:

Dünya’da gıda fiyatları düşerken Türkiye’de artıyor.

Ekmek: Yüzde 120, Yağ: yüzde 130, Peynir: Yüzde 180, Zeytin: Yüzde 190, Hıyar: Yüzde 250, Benzin: Yüzde 140, Motorin: Yüzde 145 zamlandı.

Pirzola alabilirler mi?

Pirzola’nın kilosu 913.95 TL.

Asgari ücretli ile emeklinin pirzola alıp, alamayacağına siz karar verin!

Yıllar önce çay-simit hesabı yaparak iktidara gelenlere, biz de 2024 fiyatlarıyla çay-simit hesabını hatırlatalım:

Çay:15 TL, Simit: 15 TL…

Bir öğün 4 kişilik aile : 120 Lira, 3 öğün: 360 TL, 30 gün: 10 Bin 800 TL.

Asgari Ücret: 17 Bin TL, Emekli Maaşı: 10 Bin TL.

Vatandaş simit yiyemeyince ekmek yemeyi arttırdı.

199.6 Kg ile Türkiye, Dünya’nın en çok kişi başı yıllık ekmek tüketen ülkesi oldu.

Ramazan ayı geliyor, Diyanet 2024 yılı fitre tutarını 130 TL olarak açıkladı. Geçen yıl bu tutar 70 TL idi. Artış oranı yüzde 85.7 dir.

Fitre 1 kişinin 1 günlük gıda ihtiyacına göre belirleniyor. Diyanetin fitre bedeline göre 4 kişilik bir ailenin aylık gıda masrafı 15 Bin 600 TL eder.

Gelelim Euro’daki artışa.

1 liradan 2 liraya 7 senede çıktı,

2 liradan 4 liraya 9 senede çıktı,

4 liradan 8 liraya 3 senede çıktı,

8 liradan 16 liraya 2 senede çıktı,

16 liradan 33 liraya 21 ayda çıktı.

Ekonomist Ozan Bingöl’ün hesaplamalarına göre;

2023 yılında dakika da 8 milyon 557 bin 429 lira,

Saatte 513 milyon 445 bin 766 lira,

Günde 12 milyar 331 milyon 138 bin 591 lira,

Ayda 375 milyar 72 milyon 132 bin 147 lira,

Toplamda ise 1 yılda 4 trilyon 500 milyar 865 milyon 585 bin 767 lira vergi ödendi.

Ama yine de merkez yönetim bütçesi 1 trilyon 374 milyar 967 milyon lira açık verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin iç borcu 6 trilyon 722.5 milyar ile tarihinin en yüksek düzeyine ulaştı.

88 yıl da 22, son 4 yıl da 5 , Merkez Bankası Başkanının değiştiği Türkiye’de Euro’da bu yükseliş normal herhalde.

4 yılda 5 Merkez Bankası başkanıyla birlikte politika faizi de 7 ayda 36.5’dan 45 baz puan seviyesine geldi. Türkiye faiz oranın da Zimbabve, Arjantin, Venezuela’dan sonra Dünya 4’üncüsü oldu.

Türkiye’nin son 20 yılda mdediği faiz miktarı 563 milyar dolara ulaştı.

2024 yılında ödeyeceğimiz faiz 1.2 trilyon TL.

Emeklisi, çalışanı yaşam kavgası veren, borç içinde yaşayan Türkiye ‘’itibardan’’ ödün vermiyor.

70 milyon dolara yani 2 milyar 142 milyon 175 bin liraya uzaya turistik seyahat harcaması yapabiliyor.

Bu yazdıklarım bugüne kadar yaşananlar. 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel Seçimler sonrası bizi ne bekliyor?

Tabii ki zamlar, vergiler…

Prof. Dr. Şenol Babuşçu’ya göre seçim sonrası bizi bekleyen gerçekler şöyle:

-Doğalgaz zammı,

-Elektirik zammı,

-Şehiriçi ulaşım zammı,

-Hızlı tren zammı,

-Köprü ve otoyol zammı,

-Her türlü gıdaya zam.

-ÖTV artışı( Özellikle otomobil ve Alkollü içecekler)

-Emlak Vergisi artışı,

-Gelir Vergisi artışı,

-Gelir Vergisi stopaj artış,

-Harçlar ve para cezaları artışı,

Yeni Veriler geliyor: Servet Vergisi, Gayri Menkul Vergisi (Emlak Vergisinden ayrıca)

Kredi Kartlarına limit azaltımı, faiz artışı, taksit sayısı azaltma, asgari ödeme artışı, nakit çekme limiti azaltma.

İşte size yaşadığımız Türkiye’den gerçekler.

Leonardo Da Vinci göre görmek sanattır.

Leonardo da Vinci ye göre; ‘’İnsanlar üçe ayrılır ,

- Görenler,

-Gösterince görenler,

-Ve asla görmeyenler.’’

Görmek isteyenler için yaşadığımız Türkiye’nin fotoğrafını ortaya koyduk.

Görmek istemeyenlere de Amerikalı sanatçı Morgan Freeman’ın ‘’Aptallık’’ tarifini hatırlatarak yazıya son verelim:

‘’Aptallık Nedir?

-Gerçeği bilerek, Gerçeği görerek, hala yalanlara inanmaktır.’’