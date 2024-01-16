Ne ekersen onu biçersin

CHP’de 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesi Belediye Başkan adayları açıklanmaya devam ediyor. Her açıklama ‘’yeni bir tartışmayı’’ beraberinde getiriyor.

Eskişehir’de 25 yıllık efsane Başkan Yılmaz Büyükerşen ‘’yaş haddinden’’ emekli edilip yerine Ayşe Ünlüce getirildi. Bu değişim Yılmaz Hoca da ‘’kırgınlık’’ , CHP örgütünde ‘’moral bozukluğu’’ yarattı.

Yaşanan olumsuzluklar şehirdeki seçim anketlerine de yansıdı. Ayşe Ünlüce’nin adaylığının açıklanmasından sonra CHP Büyükşehir de yapılan anketlerde AKP’nin adayı Nebi Hatipoğlu ile başa baş konuma geldi.

Tabii bu değişimin nedeni, Eskişehir’in dış ilçelerin de Yılmaz Hoca’nın ‘’ismine’’ verilen oyların yeniden sağ partilere kayması olarak gösterildi.

CHP’deki aday değişikliği ile Eskişehir’de işler karıştı, dengeler değişti.

Yılmaz Hoca, sessizliğini koruyor.

Ses yükselten ise CHP örgütü ! Genel Merkezden, Büyükşehir de yeni bir değerlendirme istiyor.

Gelelim Hatay’a…

Hatay’da Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden Lütfü Savaş’ın aday yapılması ‘’seçimin başlamadan kaybedilmesi’’

olarak yorumlanıyor.

Hatay’da 3 dönemdir Başkanlık yapan ve bölgede yaşanan deprem ile birlikte CHP tabanı, Savaş’ın ‘’yorgun ve yıpranmış’’ bir aday olduğu görüşünde.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Genel Başkan seçildikten sonra bölgeyi ziyaretinde ‘’Hatay’da Başkan kararımız çok tarihi olacak’’ sözlerini hatırlatan CHP’liler ‘’ Biz değişim beklerken yorgun ve başarısız Başkan yeniden aday yapıldı. Demek ki tarihi karar buymuş.’’ diyerek Parti Meclisi kararına tepki gösteriyorlar.

Hataylılara, ‘’Lütfü Savaş olmasın, kim olsun ‘’ diye soruyoruz?

Büyük çoğunluk Gökhan Zan ismi üzerinde birleşiyor.

Neden? diye sorduğumuz da,

‘’Depremde başarılı sınav verdi. İYİ Parti den milletvekili adayı olduğuna bakmayın. Aileden CHP’li…Hatay’da da her kesimin sevdiği bir isim. CHP her şeyden önce iyi genç bir siyasetçi kazanır’’ cevabını alıyoruz.

Yani Hatay’da adayından ‘’memnun’’ değil ve seçim sonucundan ümitsiz.

Bir diğer sıkıntılı tercih Tekirdağ Büyükşehir adayı Candan Yüceer…

Mevcut Başkan Kadir Albayrak, ‘’ Yeniden aday gösterilmemiz için Malatyalı mı olmak gerekiyor. Yüceer, 4 dönem milletvekili oldu ne yaptı? ‘’ diye tepkisini dile getiriyor.

Bir başka iddia ise aday gösterilmeyen mevcut Başkan Kadir Albayrak’ın ‘’Demokrat Parti adayı’’ olmaya hazırlandığı yönünde.

Tekirdağ örgütüne sıkıntının çözümünü sorduğumuz da Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay’ın ismi öne çıkıyor.

Tekirdağ’da da CHP’de sıkıntı büyük.

Gelelim Parti Meclisi toplantısına bu hafta adayları açıklanması beklenen iller şöyle:

Tartışmanın en büyüğü İzmir’de yaşanıyor.

30 ilçe Belediyesi olan İzmir’de ne Büyükşehir Adayı açıklandı ne de metropol ilçe adayları. Açıklanan CHP’nin yönetmediği 6 ilçenin Belediye Başkan adayı.

Büyükşehir için kadın aday olarak Genel Sekreter Selin Sayek Böke ismi öne çıkıyor. Aday olma ihtimali yüksek bir diğer isim Buğra Gökçe.

Bu arada, mevcut Başkan Tunç Soyer’in yeniden aday gösterilme ihtimali de yükseldi. Son kararı Ocak ayı sonunda Parti Meclisi verecek.

İzmir’de bazı ilçe Belediye Başkanlıkları da şekillenmeye başladı. Bayraklı-Erdal Aksünger, Selçuk-Filiz Şengel, Karaburun-İlkay Girgin Erdoğan,Urla-Lal Denizli veya Mustafa Günay, Güzelbahçe-Mustafa İnce, Karabağlar-Muhittin Selvitopu, Gaziemir-Halil Arda, Kemalpaşa-Oğuz Şalvız.

İzmir’de tartışmalı ilçeler ise Buca, Bornova, Konak, Çiğli, Çeşme, Menemen, Foça , Narlıdere, Balçova. Bu ilçe Başkan adaylarının da Şubat ayı başında açıklanması bekleniyor.

Antalya’da ise, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı bu hafta açıklanacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Muhittin Böcek ile Ümit Uysal arasındaki yarışı Muhittin Böcek önde bitirdi.

Ama Antalya’da kavga Konyaaltı Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Cem Kotan ismi üzerinde. Konyaaltı’nda CHP’den Belediye Başkanı aday adaylığı için başvuran tüm isimler Cem Kotan’ın adaylığının ‘’adaylık sürecinde’’ yapılmadığı için adaylığının geçersiz olduğu görüşündeler.

Bir diğer tepki ise, Kobani eylemlerine destek gösterilerinde Cem Kotan’ın katılmasının ‘’yörük’’ ağırlıklı seçmenin olduğu Konyaaltında tepkilere neden olması bu tepkilerinde sandığa yansıması.

Konyaaltılı aday adayları Cem Kotan’ın aday yapılmasında Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’yu suçluyor ve istifasını istiyorlar.

Konyaaltı’ndaki tepkinin Antalya’da Büyükşehir seçimlerine yansıması ‘’kaybedilme’’ ihtimalini öne çıkarıyor.

Bilecik Belediye Başkanlığını 2019’da kazanan CHP seçimlere 2.5 ay kala Bilecik Belediye Başkanlığı’nı Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle kaybetti.

Bu seçimin kaybedilme nedeni olarak genel merkezin seçim ile ilgili doğru strateji belirlememesi gösteriliyor.

CHP, Bilecik Belediye Başkan vekilliği görevini yaklaşık 2 yıldır südüren Melek Mızrak Subaşı’yı aday gösterdi. Başkanlığın kaybedilmesi önemli bir gücün kaybedilmesi olarak yorumlanıyor.

Edirne’de de Tekirdağ’da olduğu gibi Malatyalı aday krizi yaşanıyor. Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın 15 yıllık Malatyalı arkadaşının eşi Harika Taybıllı’nın Edirne Belediye Başkanı adayı olma ihtimali CHP tabanın da tepkilere neden oldu.

Edirne de CHP tabanının önerdiği isim eski il Başkanı Şükrü Ciraloğlu.

Eski Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi’nin İYİ Parti adayı olarak seçime girmesi Edirne’de CHP için ‘’tehlike Çanları’’nın çalmasına neden oldu.

Bu hafta CHP Parti Meclisi’nde açıklanması beklenen iller ve öne çıkan adaylar şöyle:

Trabzon-Lemi Çelik,Muğla-Tuncay Mollaveyisoğlu veya Yasemin Öney Cankurtaran, Kars-Kadir Bilgir, Ordu- Seyit Torun, Burdur-Ali Orkun Ercengiz, Denizli- Mehmet Uğur Tatar, Kocaeli- Fatma Kaplan Hürriyet veya Mustafa Sarıgül.

Bu arada Trabzon’un tek CHP’li Belediye Başkanı Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun da aday gösterilmeyince CHP’den istifa etti.

Bu kavgalı yerlere önümüzdeki günlerde PM’nin yeni adayları açıklamasıyla yeni yerlerde eklenebilir!

Nereleri? diye soracak olursak.

Muğla, Bodrum, Marmaris, Datça, İzmir metropol ilçeleri

Görülen o ki ;

CHP Eskişehir, Hatay, Antalya, Aydın, Edirne, Bilecik, Kuşadası, Etimesgut Konyaaltı, Mezitli de yeni bir ‘’düzeltme’’ olmaz ise, seçime sıkıntılı gidecek gibi.

CHP’de ‘’Yanlış Aday’’ belirlenmesinin kavgası sandığa yansırsa 31 Mart seçimleri CHP için hüsranla bitebilir.

Yani Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olunacak gibi.

CHP yönetimi iş işten geçmeden duygularla değil akıllı kararlarla doğru adayları belirleyecek.

Yani Özgür Özel ve ekibi ‘’Ne ekerse onu biçecek’’.