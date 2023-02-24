Oyun içinde oyun: Erdoğan ''seçim kaçağı'' ilan edilecek

6’lı Masa’nın 2 Mart Çarşamba günü yapacağı 12’nci toplantıda Cumhurbaşkanı adayı belirlenecek ama AKP’nin seçim tarihi hamlesi görülene kadar açıklanmayacak.

AKP medyası tarafından oluşturulan ‘’AKP’nin seçim tarihi 14 Mayıs Pazar ‘’ Millet İttifakı bunun AKP’nin YSK ile birlikte kurduğu ‘’Oyun ‘’ olduğu görüşünde. Eğer, YSK AKP’nin böyle bir oyununa alet olursa ‘’istifası‘’ istenecek.

Erdoğan ‘’seçim kaçağı’’ ilan edilecek.

Millet İttifakı, ‘’oyunları ‘’ bozmaya çalışırken, seçimlerin 18 Haziran’da yapılacakmış gibi tüm çalışmalarını Mart ayında tamamlamayı planlıyor.

6 Şubat depremi ile ara verilen Millet İttifakı toplantıları eski tartışmalı günlerine dönüyor.13 Şubat günü Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak toplantı 17 gün gecikmeyle 2 Mart Çarşamba günü yine Saadet Partisi Genel Merkezi’nde 12’nci toplantısını yapacak.

Masanın gündemi belli .

‘’Seçimler ve Cumhurbaşkanı Adayı ‘’

Masanın ,seçim tarihi 18 Haziran Pazar .

Ama , Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelecek 14 Mayıs 2023 tarihine de ‘’tamam ‘’ denilecek .

YSK’nın ‘’ sağlıklı ve tartışmasız seçim ‘’ için istekleri karşılanacak . Özellikle deprem bölgesine yönelik yapılması gereken destek ne varsa verilecek .

Tek şart Anayasaya uyma koşulu .

2 Mart itibarıyla14 Mayıs Pazar gününe 73 gün , 18 Haziran Pazar gününe 108 gün var .Yani seçim hangi tarihte yapılırsa yapılsın sayılı gün var .

Ama yapılacak çok iş. Alınacak çok karar.

Önce Millet İttifakı 26 Ocak toplantısı sonrasında seçimlere yönelik ne gibi çalışma yaptı ? Önce , bu konuda öğrendiklerimi sonra da AKP’nin seçim oyunlarını anlatacağım.

Millet İttifakı ,bugüne kadar sadece iktidara geldiklerinde izleyecekleri ‘’Yol Haritasını’’ belirledi. Sırada öncelikli olarak ittifakın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı? var.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adaylığı için masada, Kemal Kılıçdaroğlu ,Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri vardı. Mansur Yavaş , ‘’Kılıçdaroğlu ‘’ ismini işaret ederek ‘’feragat’’ etti. İmamaoğlu isminin arkasında masada sadece İYİ Parti lideri Meral Akşener duruyordu . İYİ Parti lideri de , ‘’kazanacak aday ‘’ talebiyle yola çıktığı ısrarından vaz geçmiş görülüyor.

2 Mart Perşembe günü yapılacak toplantı da son 2 yılda kamuoyu şirketlerinin adaylık konusunda yaptırdığı tüm anketler masada olacak . Adaylık için ismi geçenlerin halkta ne kadar karşılığı var ? bu sorunun cevabı aranacak .

Anketlerde , Kılıçdaroğlu’nun son 6 aydır yükselişte olduğu , Ocak ayında yapılan araştırmalarda da çok önde olduğu dikkat çekiyor .Bazı Anketlerde ise ,CHP’nin 1. Parti konumuna yükseldiği görülüyor .Kılıçdaroğlu’nun deprem günlerinde sahada gösterdiği performans da masada takdirle karşılandı .

Bu arada , HDP içinde de Selahattin Demirtaş ve taraftarlarının Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklemekten yana olduğu öne sürülüyor.

Adaylık belirleme sürecinin daha fazla uzatılmasını istemeyen ittifak ortaklarının temsilcileri yaptıkları çalışmalar sonucu şu görüşü ortaya koydular :

‘’Bu seçim AKP ile CHP arasında değil .20 yıldır AKP iktidarının ve tek adam yönetiminin uygulamalarından yılmış ,ezilmiş halkın seçimi olacak .Seçimi , CHP yada Kılıçdaroğlu değil ezilen geniş bir halk kesimi kazanmış olacak. Yani Millet İttifakı bütünüyle seçimi kazanacak.

Parlementer Rejime, yeniden geçene kadar tüm uygulamalar birlikte olacak. Bu seçimde Cumhurbaşkanı değil sistem seçimi yapılacak . Önemli olan seçim sonrası parlementer sisteme geçiş sürecini yönetecek irade ve kişi ‘’.

Niye Kılıçdaroğlu aday olmalı sorusuna cevap olarak ortaya konan bu görüşteki ‘’süreci yönetecek irade ve kişilerden biri ‘’ de Meral Akşener olacak .Akşener , büyük ihtimalle en yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı konumunda olacak .

Kılıçdaroğlu , masadaki tüm liderlere ayrı ayrı önem verirken masanın tek kadın lideri Meral Akşener’in kırılmasını ve üzülmesini istemiyor . Bu amaçla da ,Akşener ‘i üzecek açıklamalar yaparak bir anlamda ‘’Akşener ‘i tehdit eden ‘’ CHP üyesi eski Bakan Yaşar Okuyan’ı ihraç ederek hassasiyetini gösterdi.

AKP’NİN 14 MAYIS OYUNU

Gelelim AKP’nin seçim oyunu mu desek seçim taktikleri mi desek bilemiyorum.

Bana göre ‘’Oyun içinde Oyun ‘’.

AKP’nin oyununa ilk dikkat çeken Mustafa Balbay oldu .

Mustafa Balbay, Cumhuriyet Gazetesi’nde 21 Şubat Salı günü yayınlanan köşe yazısında şöyle diyor ;

‘’AKP şöyle bir tabloyu sızdırıyor .

AKP seçimlerin zamanında yapılmasını istiyor. Öyle ki , Haziran bile değil , daha önce ilan edildiği gibi 14 Mayısa göre hazırlanıyor.

Diyelim ki , bu hava yerleşti. Ancak Yüksek Seçim Kurulu baktı ve seçimlerin zamanında yapılmasının sağlıklı olmayacağı kararına vardı.Bunu ilan etti.

İşte bu durumda AKP diyecek ki ;

-Ben istedim Ama YSK beceriksiz çıktı .

Böylece seçimin ertelenmesi faturası YSK’ye kesilmiş olacak .AKP’de sütten çıkmış ak kaşık ‘’

OYUN İÇİNDE OYUN

Mustafa Balbay’ın bu iddiasının ihtimali var mı ? Var.

Zaten , bu iddia Hürriyet Gazetesi’nde Hande Fırat tarafından gündeme getirildi :

Hande Fırat ‘’ Seçim yüzde 99 ihtimalle 14 Mayıs Pazar günü yapılacak ‘’ dedi .

Hande Fırat’ın bu yazısı sanki , bir işaret fişeği gibi iktidar medyası ve sosyal medyada rüzgar gibi esti.

Sanki , ‘’ AKP seçim tarihini ilan etti ‘’ havası verildi .

İşte , AKP’nin bu seçim taktiği de Millet İttifakı’nın 2 Mart’da yapacağı toplantının gündem maddeleri arasında .

Hatta , Altılı Masa’da , ‘’14 Mayıs’ın AKP oyunu olduğu ‘’ görüşünün de bir oyun olabileceği Millet İttifakını hazırlıksız yakalamak ve ‘’Baskın Seçime’’ gitmek için böyle iddiaları yaydığını düşüncesi de var.

YSK eliyle seçimlerin 1 yıl ertelemesi düşüncesine karşı Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek fakat açıklamayacak .

6’lı masada seçimlerin YSK vasıtasıyla erteleme durumunu engelleyecek hukuksal çalışmalar başlatacak .

YSK , böyle bir oyunda başrol oynarsa YSK üyelerinin tarafsızlığını kaybettiği için istifası istenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘’Seçim Kararı ‘’ almaya zorlayacak .Erdoğan , seçim tarihi açıklamaz ise , ‘’Ezilmiş –Sinmiş ‘’ ilan edilecek .

Hatta , ‘’Mağlubiyeti kabul etmiş rakip ‘’ durumuna düşürülecek .

İşte , tüm bu projelerini gerçekleştirmek için Millet İttifakı , 2 Mart Perşembe günü yapacağı toplantıyı bekliyor .

Türkiye siyasetinde oyun içinde oyun oynanıyor .

Taktik savaşları yaşanıyor .

Oyunu kim kazanacak ?

Kimin taktiği başarılı olacak ?

Bekleyip , göreceğiz .