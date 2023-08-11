Tarih kokan şehir İznik…

Hepinize merhaba

Yine harika tatil rotası ile sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Bursa’ nın en şirin ilçesi İznik’teyiz.

İznik adı, şehrin eski adı olan Nikea 'dan gelmektedir. İznik tarih kokan şehir olarak ta bilinmektedir. Şehir içerisinde gezdiğinizden sizi her bir köşesinde farklı bir tarih kalıntısı beklemektedir.

Yıllar içerisinde gelişen ilçede tarihi dokular bozulmadan bugüne kadar gelmiş. İlçeye tatile gittiğiniz zaman şehir merkezinde tüm tarihi gezi noktaları yürüme mesafesinde. İznik çarşıya gittiğiniz zamanda meydanda önce sizleri Ayasofya Camii karşılamakta. Ayasofya ziyaretinizden sonra trafiğe kapalı çarşısında iznik ‘ in meşhur çinilerinin yer aldığı hediyelik dükkânları görüyorsunuz. Tüm çini satan mağazalardan isterseniz kendi çininizi boyama imkânı da sunuyorlar. Aileniz ile çini workshop u yapmak gerçekten etkileyici. Özellikle çocuklar için harika bir deneyim.

Çarşının sonunda sizi Nilüfer Hatun Çini çarşısı beklemekte. Çarşı içerişinde birçok çini ürünü ve çini tasarımlarının yer aldığı takıları satan dükkan bulunmakta. Tarihi dokunun içerisinde bu çarşıda gezmek ve vakit geçirmek gerçekten büyüleyiciydi.

İznik Gezimizde daha birçok faklı mekan ziyareti gerçekleştirdik. Nicaea, İznik Müzesi, Süleyman Paşa Medresesi , Çandarlı İbrahim Paşa Türbesi, 1. Murat Hamamı, Dikilitaş , Yeşil Cami, Lefke Kapı, Nilüfer hatun, İznik Kalesi, İstanbul Kapı, Çini Fırınları , Antik Roma Tiyatrosu , Sansarak Kanyonu gezimizin başlıca popüler noktalarıydı.

İznik ‘ in ilçesi tarihin yanı sıra gölü ile bizleri hayran bıraktı. İznik Göl kenarına indiğimizde muhteşem manzara bizleri karşıladı. Göl kenarında birçok cafe, restoran ve otel bulunmakta.

Yaz aylarında ekinoks manzarasına sahip olan gölde muhteşem doğa olayı sergilenmekte. Fotoğraf severlerin uğrak noktası olan gölde muhteşem fotoğraf kareleri çekebiliyorsunuz.

Göl kenarında yer alan yürüyüş alanları boyunca birçok farklı yaş grubuna hitap eden çocuk parkları mevcut. Her bir parkta uygun yaş gruplarının yazılı olması aileleri bilgilendirme için güzel bir çalışma olmuş.

Göl kenarında rahatlıkla sabah koşuları ve akşam yürüyüşleri yapabiliyorsunuz. Yaz aylarında en büyük özelliği gölde yüzebilmeniz. Göl kenarı boyunca yüzme alanı olan yerlerde plajlar yapılmış. Plajlara rahatlıkla ailenizle birlikte gidebiliyorsunuz.

Bu kadar gezince tabi acıkıyorsunuz. Şehir merkezinde yemek yiyebileceğiniz irili ufaklı birçok mekan bulunmakta. Ancak biz böyle harika göl manzarasını bulunca göl kenarında yemek yemeği tercih ettik. Tabi bir de ilçenin popüler yemekleri arasında göl balığı dedikleri sazan ve yayın balığı olunca bu değişik tatları tatmak istedik. Balık sever aile olduğumuz için ilçenin en popüler lezzetli balık restoranını araştırırken karşımıza Nihat’ ın Balık Yeri çıktı. Göle sıfır olan tesiste yayın balığı ve sazan balığının farklı sunumları ile harika lezzetler sunuyorlar. Benim en favori yemeğim yayın tava oldu. Lezzeti gerçekten muazzamdı. Göl kenarında olması nedeni ile akşam yemeğinde gölün sunduğu muhteşem manzara ile harika resimler çekebilirsiniz.

Yemek yedikten sonra konaklama yerleri hakkında küçük bir araştırma yaptık. İlçenin en büyük aile ve çocuk dostu otelini bulduk. Otelin adı İznik Lake Life Hotel. Adından da anlaşıldığı gibi göle sıfır konumda büyük bir otel. Otelin içeriği oda kahvaltı ancak tesisin bünyesinde yer alan restoran alanında dilerseniz öğle ve akşam yemeklerini de ekstra olarak yiyebiliyorsunuz. Aileler için uygun olan bu otelde yaz aylarında gölde yüzmenin yanı sıra otelin açık havuzundan da yararlanabiliyorsunuz. İşletmenin havuzu oldukça temiz ve bakımlıydı. Otel çalışanları misafirler ile oldukça ilgili ve çözüm odaklı. Otelin en güzel yanı her kes için farklı oda tercihi sunmuş olması. Yaz ayı olduğu için biz jakuzili büyük odayı tercih ettik. Oda da üç kişi rahatlıkla kalabiliyor. Kışın geldiğimizde de mutlaka şömineli jakuzili odalarını ziyaret edeceğiz. Çocuklar için gün boyu vakit geçirebileceği şişme oyun parkında oynayabilme ve göl kenarında bisiklet turu yapabilme imkanı bulunmakta. Otel müdürü ile görüşmemiz esnasında bizlere okul tatili zamanlarında da otelde çocuk atölyelerinin olduğunu da iletti. İlk ara tatilde mutlaka atölyelere de katılmak için oteli ziyaret edeceğiz.

Kısa İznik gezimiz oldukça eğlenceli geçti. İstanbul’ a yakın olması nedeni ile rahatça ziyaret edilebilecek ilçede, kısa tatilin yanı sıra uzun tatil programını da rahatlıkla yapabilirsiniz.

Artık eve dönme zamanı. İznik’ ten ayrılmadan yapılacak iki küçük önemli ayrıntı kaldı. İznik’ te tarımcılığın yaygın olması nedeni ile ilçede birçok taze sebze ve meyve bulabiliyorsunuz. Bizlerde tatili bitirmeden sebze ve meyve alışverişimizi gerçekleştirdik.

İznik’ in asıl en meşhur olan yiyeceği tabiki zeytin ve zeytinyağı. Bölgede bu anlamda birçok zeytin ve zeytinyağı satışı yapan tesis bulunmakta. Ben en doğalını ararken Nihatın yeri restoranında buldum. Tesis sahibinin kendi bahçelerinden yaptığı zeytin ve zeytin yağı gerçekten enfesti. Yağ ve zeytinyağımızı da aldığımıza göre artık ilçeden ayrılabiliriz.

Başka bir rotada görüşmek üzere…