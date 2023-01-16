Türbanda işler karışık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Ekim 2022 akşamı evinden yaptığı video açıklama ile küllenen bir tartışmayı alevlendirmişti.

Ne olmuştu da CHP lideri apar topar gece vakti böyle bir açıklama yapmıştı. Altılı Masa ortağı Ahmet Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan Türbanı seçimlerde CHP’’yi ve sizi yıpratmak için kullacak” diyerek Kılıçdaroğlu’nu uyardı.

Bu durum CHP liderinin canını öyle sıktı ki kurmaylarıyla bile konuyu değerlendirmeden açıklama yapma ihtiyacı duydu.

Kılıçdaroğlu bomba etkisi yapacak açıklamayı yaparken CHP içinden de kendisine yönelik sert tepkilerin geleceğini biliyordu.

Ve “ucu nereye varacaksa varsın bu yol yürek istiyor büyük yürek istiyor” diyerek eleştirilere peşinen cevap veriyordu.

Kemal Kılıçdaroğlu, “helalleşme” adı altında “ Türbanı siyasetçilerin iki dudağı arasından alacağım” dedi.

Peki , alabildi mi? Şimdilik alabilmiş gibi değil. Çünkü, “Bu yarayı sonsuza kadar kapatacağım”diye yola çıkarken AKP’nin eline güçlü bir silah verdi.

AKP ,Türban yani kılık kıyafet konusunu Anayasa’ya sokma fırsatı yakaladı. MHP ile yasa teklifi hazırladı.Teklif, 19 Ocak Perşembe günü TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşülmeye başlayacak.

Teklife Cumhur İttifakı 335 imza ile tam destek verdi.Teklif komisyondan geçer ama, Anayasa da yerini alması için en az 65 milletvekilinin desteğine ihtiyacı var.

Refaranduma götürmek için 25 milletvekili gerekiyor. Millet ittifakı ortağı Saadet Partisi mevcut 1 milletvekili ile destek verecek.

Peki, “Bu yarayı sonsuza kadar kapatacağız”diyen Kılıçdaroğlu , aradan geçen 107 günde ne yaptı ? Altılı Masa da , AKP’nin Anayasa değişikliğine alternatif yeni bir teklif hazırladı. Ama Millet İttifakının teklifi imza sıkıntısına takıldı

Anayasa değişikliği teklifi vermek için meclis sandalye sayısının 3 de 1’inin imzası gerekiyor.Yani teklifi 200 milletvekili imzalamalı. Altılı Masa’nın vekil sayısı ise, 174 de kalıyor.Teklifi vermek için 26 milletvekilinin imzası daha gerekiyor.

Yani Millet İttifakının teklifi imza sayısına takıldı.Yani hesapsız çıkılan yolda kalındı gibi…

Kaş yapalım derken belkide göz çıkartılacak.

Nasıl mı?

Millet İttifakı ortakları AKP’nin teklifi karşısında dağıldılar. Saadet teklife olumlu bakarken İYİ Parti, teklifin bazı maddelerinin yeniden düzenlenmesini önerecek. Önerisi red olursa ne olacak ?

işte işler orada karışacak.AKP Millet İttifakı’nın içine çomak sokarak karıştırmayı başaracak mı onu zaman gösterecek. Ama AKP’yi de zor bir karar bekliyor.

Teklifin kabulü için TBMM Genel Kurulu’nda 400 oy’a ihtiyacı var.Teklif 360 ile 400 arası oy alırsa referanduma gidecek.

Yani beklenen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sandığının yanına 3’cü sandık gelebilir.3’lü mü 2’li mi seçim olacak aslında bu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

Kemal Kılıçdaroğlu ise, “bir yarayı kapatacağım” derken fazla kaşıdı ve yarayı kanattı…