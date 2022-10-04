Ürün şikayetlerinde çok önemli bir ayrıntı

Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti’nin bugünkü toplantısında bir kez daha gördük ki, başta ayakkabılar ile ilgili şikayetler olmak üzere, satın aldığınız bir ürünle ilgili sonradan bir sorunla karşılaştığınızda, ürünümüzü incelenmek üzere satın aldığınız firmaya bıraktığınızda, teslim fişine bazı firmalar tarafından maalesef tarih yazılmıyor. Bazı firmalar bunu bilerek yapıyorlar. Böyle olunca, şikayet ya da sorununuzun satın alma tarihinden itibaren hangi sürede ortaya çıktığı veya incelenmek üzere girmaya hangi sürede başvuruda bulunduğunuz anlaşılamıyor.

Yürürlükteki 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince, bir ürünü satın alma tarihinden itibaren ilk 6 ay içerisinde ortaya çıkan ayıplarda, tüketicinin ürünü doğrudan iade etme, değiştirme gibi önemli yasal hakları bulunmaktadır. Ayrıca, ilgili yönetmelikler gereğince, satın aldığımız ürünlerin azami 20 iş günü içerisinde onarım veya inceleme süreleri bulunmaktadır. Hukuki kazanımlarımız açıdan bu süreler, çok önemli bulunmaktadır.

Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurularda, heyet olarak ilk değerlendirmemiz, tüketiciler tarafından ürünün hangi tarihte satın alınmış olduğu ve sonrasında satın alınan firmaya ya da hakem heyetine yaşanılan sorunla (Ayıplı mal) ilgili hangi tarihte başvuru yapılmış olduğudur.

Bu açıdan, incelenmek üzere satın alınan firmalara bıraktığımız ürünlerde, ürünlerin firmaya teslim edildiğini ortaya koyan belge almalıyız, belgelere şikayetimiz/yaşadığımız sorun açıkca belirtilmeli ve mutlaka ürünü teslim tarihi yazılmalıdır/yazdırılmalıdır.

Ayrıca, ürünle ilgili sonradan yaşanılan sorunlarda, beklemeksizin hemen satın aldığımız firmaya ya da tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulunmalıyız.

Yasal haklarımızı kullanmak ve mağduriyet yaşamamak amacıyla, bu ayrıntılara hepimiz dikkat etmeliyiz. Yararlı olması temenisiyle, saygılarımla. 04.10.2022

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)