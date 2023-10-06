15. Uluslararası Taşkent Film Festivali’ne Türkiye damgası

Bu yıl 15.si düzenlenen 15.Uluslararası Taşkent Film Festivali’ne Türkiye; yapımcılar, yönetmenler, oyuncular ve bürokratlardan oluşan 30 kişilik bir ekiple güçlü bir şekilde katıldı.

Yaklaşık 40 ülkenin katıldığı, tarihi 1970’lere değin uzanan, dünya sinema camiasının en görkemli film festivallerinden biri olarak gösterilen, Taşkent Film Festivali bu yıl 29 Eylül – 2 Ekim 2023 tarihlerinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirildi.

Festivalin ilk gününde gerçekleştirilen forumlar sırasında katılan ülke bayraklarının yer aldığı alanda Türkiye Bayrağı’nın en arkalarda olduğunu gören Türk Sinema Heyeti duruma müdahale ederek Türkiye bayrağını en öne aldı.

Türk Bayrağı’nı en öne alındığı olay, festival katılımcıları tarafından da ilgi ile izlendi.

Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı ve 26-27. Dönem Milletvekili Metin Gündoğdu ile Yönetmen Umut Mete Soydan’ın Türk Bayrağını en öne aldığı sırada çekilen görüntüler kameralara böyle yansıdı.