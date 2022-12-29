  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kültür Sanat
  4. 2023 ''Aşık Veysel Yılı'' ilan edildi

2023 ''Aşık Veysel Yılı'' ilan edildi

2023 ''Aşık Veysel Yılı'' ilan edildi
Güncelleme:

2023 yılının ''Aşık Veysel Yılı'' ilan edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılının 'Aşık Veysel Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı. Yayımlanan genelgede, "Aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden olan büyük halk ozanı Aşık Veysel, yalın bir Türkçe ile ortaya koyduğu eserlerinde hüznün yanı sıra yaşama sevinci, doğa ve insan sevgisi, dostluk, birlik ve beraberlik üzerine gelecek nesillere kıymetli dizeler armağan etmiştir. Sözlü kültür geleneği içinde yetişen ve halk kültüründen beslenen Aşık Veysel, asırlara sari zengin kültür mirasımızın temel taşlarından biridir. Aşık Veysel'in vefatının 50'inci sene-i devriyesi olan 2023 yılı, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. Sazı ve sözüyle dünya penceresinden insanlığa seslenen Aşık Veysel'i hürmetle ve rahmetle yad etmek üzere yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecektir. Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecektir. Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir. Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Gerçekleştirilecek etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır. Bu çerçevede yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim" denildi. 

DHA

Etiketler aşık veysel yılı resmi gazete
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kocasına eskort olmayı teklif etti, aldığı cevap karşısında şoke oldu
Çalışana enerji yardımı: Detaylar belli oldu!
EYT'den yararlanacaklar dikkat: Son 3 gün...
Bakan Nebati'den EYT açıklaması: Teşekkürler Erdoğan
Trabzonspor'a büyük şok: Deplasmanda bozguna uğradı
Kılıçdaroğlu sıradaki müjdeyi açıkladı: ''ÖTV indirimi''
Adana'da korku dolu anlar: İskele çökünce işçi havada asılı kaldı
Yurt dışı telefonda yeni yöntem! 20 bin TL ucuza geliyor
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ''EYT'' açıklaması
Erotik sahneleri gündem oldu: Netflix'in o dizisine tepki yağıyor